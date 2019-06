No era eso. No era eso

Quizá lo haya repetido demasiadas veces; pero dar la coña es uno de los pocos privilegios que con la edad se justifican. Y sí, probablemente me repita al recordar que soy de la generación mostrenca que ni ganó ni perdió la guerra, pero que la lleva sufriendo como el estigma de Caín -antes del parto, en el parto y después del parto- desde la más tierna infancia; niños que sin saberlo fuimos a nacer en los años del hambre; niños de postguerra, del tiempo del estraperlo y el maquis, del nacional-catolicismo y la leche en polvo. Soy de la generación incauta que cantó a voz en grito aquel «libertad, libertad, sin ira, libertad» como santo y seña de un tiempo nuevo de paz, perdón y piedad; de reconciliación, abrazo y esperanza. Soy de la generación ilusionada que acometió a tientas la aventura de roturar nuevos caminos de democracia y libertad a lomos de la UCD -el empeño político más romántico que en el mundo ha sido- con la complicidad, en principio recelosa, del partido socialista y hasta del comunista en sorprendente clave democrática, todos unidos por la voluntad de un joven Rey -al que algún confuso funcionario acordó hoy en día llamar 'emérito'- que supo renunciar voluntariamente al enorme poder heredado de Franco para ser «Rey de todos los españoles». Y sí, soy de la generación decepcionada que cada día, viendo la deriva de nuestra democracia, el abuso que de ella hacen unos y otros y la violación sistemática de sus más elementales principios, quisiera gritar con Ortega el «no era eso»: «Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: No es esto, no es esto».

Pasaron las elecciones. Ejercimos nuestro derecho al voto, hasta la coronilla de soportar las procacidades y desatinos que al parecer quedan justificadas por «estar en campaña», pero lo ejercimos. Confiadamente. Como un deber ciudadano esencial. Y al fin cuando se habían superado las elecciones a casi todo, comenzó el baile de máscaras. La desvergüenza terrible del digo y el diego. La impudicia con la que unos y otros se pasan por el forro la voluntad de los electores erigiéndose en intérpretes supremos de su voluntad. Secuestradores contumaces de la democracia. Y todo se convierte en madeja imposible de devanar. Y no era esto. Pero es. Y nos sentimos aterrados al comprobar que nuestro voto no ha sido sino cómplice, cooperador necesario, de tanta bellaquería. De tanta traición. De tanta concesión vergonzante. De la simonía renombrada como «hacer política». Y hasta el propio sistema de recuento hace aguas y al ver los resultados de algunas revisiones puntuales de votos nos echamos las manos a la cabeza temiéndonos que, a lo peor, estamos entrando en la senda del pucherazo. Y en nuestro desasosiego nos preguntamos si quien lo ha desmentido desde Moncloa es el mismo que anteriormente desmintió el plagio presidencial. Y es lo que faltaba para dar al traste definitivamente con una ley electoral funesta que todos quieren cambiar, pero nadie cambia.

Y no. No era eso. No es eso. No puede ser eso. Ni a estas alturas podemos seguir siendo encubridores de un sistema adulterado por la desfachatez impune de la clase política. Nos han dado el cambiazo. Me declaro exiliado del sistema. No con mi voto. Adiós.