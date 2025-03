¡Niños, fuera del tren!

Hace un par de semanas, fue noticia el desalojo de un grupo de adolescentes que viajaban en un tren a la altura de Palencia. Estaban ... molestando a los viajeros, habían convertido el trayecto en un suplicio y no hacían ningún caso al revisor cuando les pedía a los jovencitos que se comportaran y a sus monitores que ejercieran su autoridad para tranquilizar a los mocitos. Pero ni hacían caso los jóvenes ni hacían caso los monitores, el viaje empezaba a convertirse en un infierno y el revisor reaccionó con energía: avisó a la policía y en la estación de Palencia obligaron a los chicos y a sus monitores a bajar del tren y Renfe les puso un autobús hasta su destino.

El caso ha levantado mucha polvareda y se debate sobre si el revisor obró bien o mal en lugar de debatirse sobre el asunto principal: si los muchachos y sus monitores obraron bien o mal. ¿Pueden unos preadolescentes actuar como les dé la gana en el transporte público, hacer el gamberro, gritar, meterse con los viajeros, molestar sin que se pueda hacer nada para evitar tal situación salvo callarse y aguantar?

No, no pueden. Y los revisores o, en otros casos, los conductores, deben tener autoridad para actuar y evitar el salvajismo, pero me temo que esa autoridad se les escatima y ellos prefieren no meterse en líos. En Cáceres, hay usuarios del autobús urbano que no lo cogen a partir de las dos de la tarde porque van llenos de adolescentes maleducados que gritan, se creen los dueños del vehículo, vacilan a los viajeros y convierten los trayectos en suplicios. Y que no se le ocurra al conductor intentar poner orden o afearles la conducta porque amenazan con denunciarlos. He asistido a casos como el de un hombre que se levantó para dejarle el asiento a una anciana y un mozalbete, al ver el sitio vacío, lo ocupó negándose a levantarse animado por sus coleguillas.

Volviendo a los revisores de Renfe, el caso de Palencia es tan excepcional como el de la revisora que, ante la negativa de un viajero a ponerse la mascarilla y no presentar ningún justificante que lo autorizara a viajar sin ella, avisó a la policía y lo bajaron del tren en la estación de Cáceres. Son revisores valientes que se exponen a denuncias y problemas.

En Salamanca, a finales de los 70, tuve un casero que era revisor de Renfe y solía hacer el trayecto entre Irún y la capital charra. Me contaba que, en el País Vasco, abundaban los viajeros sin billete y si les decía algo, lo insultaban por ser revisor de un estado opresor y lo amenazaban así que, hasta Miranda de Ebro, picaba los billetes que le mostraban y a quien no se lo mostraba, no le decía ni mu, por si las moscas. Eso sí, a partir de Miranda se ponía serio. En los trenes entre Madrid y Extremadura, los revisores no están relajados hasta pasar Talavera de la Reina. Durante la primera parte del viaje, suelen montar usuarios que no se ponen la mascarilla, se sientan donde quieren aunque no sea su sitio, dan gritos, se comportan sin civismo, ponen los pies encima de los asientos y no hacen ni caso a las recomendaciones y ruegos del revisor. Uno de ellos me confesó una vez que no hay nada que hacer, que algunos viajeros de la periferia de Madrid actúan como les da la gana y tampoco va a avisar a la policía y a detener el tren media hora para que luego salga el retraso en los periódicos y lo culpen a él por ser tan estricto.

El problema se ha agravado con los viajes gratuitos. Ya sabemos que lo gratis, sea la cultura, sean los viajes, no se valora y se respeta menos que lo pagado. La situación, con unos trenes llenos a reventar, se convierte en peliaguda. Lo de Palencia debería servir de ejemplo, pero seguro que castigan al revisor.