Los niños preguntan mucho

¿Cuándo pierden los niños la ingenuidad y dejan de ser ocurrentes, incisivos, naturales, preguntones...? Me he planteado esa cuestión durante el pasado mes de noviembre cada vez que he visto a decenas de niños preguntar sin parar, interesarse por cuestiones importantes, plantear problemas de manera incisiva e inteligente durante unas jornadas relacionadas con Japón.

Tuve que acompañar a una coordinadora cultural de la Embajada de Japón en España a diversos colegios de Cáceres. La coordinadora se llamaba Paloma y llevaba consigo un teatrillo llamado kamishibai: láminas de papel que le permitían ilustrar las historias que contaba. Al acabar las representaciones, se abría un turno de preguntas. Yo esperaba alguna cuestión menor y a casa, pero de eso nada. Los niños levantaban la mano con energía. Uno y después otro, y otro, y otro... Sin parar, pregunta tras pregunta. Se interesaban por la cultura, por el clima, por los juegos, por el deporte, por la historia, por las diferencias entre los chinos y los japoneses, por los kamikazes, por los hoteles de habitaciones diminutas, por la comida, el manga y la música...

En todos los colegios hubo que cortar las preguntas para poder llegar a la siguiente sesión de teatro. Al salir, comentábamos que nunca habíamos asistido a una actividad con tantas manos levantadas y tantas ganas de saber. Y se notaba que no habían preparado las preguntas con sus profesores.

Yo me preguntaba cómo era posible tanto interés y tanta espontaneidad sin asomo de vergüenza. Y, sobre todo, ¿cuándo se acaba la ingenuidad, la naturalidad y la sinceridad al preguntar y empieza la impostura, las preguntas para brillar, las parlamentos largos en los que el interrogador cuenta su vida y presume en lugar de interesarse por los temas que suscita el conferenciante?

De hecho, durante ese noviembre japonés, asistí a una interesante conferencia para adultos sobre el mundo sobrenatural en la cultura japonesa y al final se hicieron dos o tres preguntas, pero nunca el aluvión de manos levantadas que nos desbordó en los colegios. La curiosidad seguía en pie: ¿cuándo se acaba la ingenuidad?

En esto, leí una entrevista al periodista Alfonso Armada. Contaba en ella cómo durante sus años en ABC, se dedicaba a enseñar las instalaciones del periódico a los escolares y cómo le sorprendían. «Flipaba con los niños de diez años porque hacían preguntas impresionantes. Yo no he visto a nadie que pregunte mejor», explicaba.

Efectivamente, nadie pregunta tan bien como un niño. Solo ellos hacen titubear a los mayores, incluso obligan a su interlocutor a plantearse los temas de la conferencia desde otro punto de vista y le muestran caminos por los que no acostumbraba a circular. ¿Pero cuál es la razón de que los niños sean tan brillantes, sinceros, incisivos y naturales haciendo preguntas a los diez y luego ya no?

A los diez años, los niños de los colegios de Cáceres, supongo que también los de otros sitios, aunque Paloma me confesó que no había «sufrido» interrogatorios tan intensos, hacen unas preguntas que te dejan perplejo. Pero a los 15 no preguntan o si lo hacen, se fijan en tonterías y lo que pretenden no es saber, sino ser graciosos y, aún peor, caer en gracia. Apunta Alfonso Armada que, al hacerse adolescentes, los niños se ensoberbecen, se creen más listos que nadie y desprecian a los padres y a los mayores.

De niños, les puede la curiosidad por saber y hasta leen mucho. De adolescentes, creen que ya lo saben todo y dejan de leer, salvo unas cuantas tonterías en Internet. Pierden la frescura y la ingenuidad y ya no la recuperan jamás. Una pena.