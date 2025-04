IRENE RODRÍGUEZ Jueves, 25 de agosto 2022 | Actualizado 24/10/2022 11:31h. Comenta Compartir

Un bosque oscuro, una casa abandonada, tres niños y unos padres y un pueblo que lo dejaron todo para buscarlos. No, no es un cuento infantil, aunque sí tuvo final feliz. María José, de nueve años; Cristian, de cinco, y José Manuel, de siete, son los niños perdidos de Madroñera. Estos pequeños consiguió escabullirse en mitad de la noche sin dejar ningún tipo de rastro. María José y Cristian Torres eran primos, y José Manuel, de Barcelona, estaba pasando las vacaciones en el pueblo. La noche en la que sucedió todo se estaban celebrando las fiestas de la localidad. Los padres perdieron la vista de sus hijos durante unos instantes, el tiempo suficiente como para que la tragicomedia se desatase.

El ambiente festivo llenaba toda la localidad de Madroñera, sus más de 3.000 habitantes disfrutaban las pocas horas que les quedaban de diversión. Aprovechando el barullo, María José, Cristián y José Manuel se escaparon para «ir a coger moras». Sin darse cuenta los pequeños se alejaron del pueblo y acabaron en una casa abandonada a 200 metros de sus hogares.

Cuando sus cuidadores se dieron cuenta de que no estaban, cerca de las diez de la noche, se asustaron y acudieron a la Guardia Civil. El pueblo entero, conmovido por la desaparición, detuvo sus fiestas y se lanzó a la búsqueda. Más de 1.500 habitantes ayudaron a la familia a encontrar a los niños. Además participaron 200 agentes de la Benemérita y dos helicópteros, que registraron hasta cinco kilómetros alrededor del pueblo.

Los nervios empezaron a crecer entre los vecinos porque no hubo rastro de los pequeños en toda la noche. Pero la heroína de esta historia, una mujer que buscaba cerca de la casa abandonada donde los niños pasaron la noche, los vio salir sobre las diez de la mañana. Con las caras hinchadas, denotaban que habían dormido muy a gusto aquella noche, ajenos al alboroto que habían causado o, al menos, eso parecía.

Según confesó María José a HOY, habían escuchado las patrullas que les buscaban por la noche, pero por miedo a que les riñeran decidieron no dar señales de vida. Incluso su madre buscó por la misma casa a la niña, aunque sin llegar a subir al piso superior, donde se encontraban los pequeños.

La Guardia Civil, que aún no sabía que los niños habían aparecido, pidió a los vecinos del pueblo que buscasen de nuevo por la zona del matadero, que era el último lugar donde se les había visto. «Vamos a intentarlo otra vez. Aquí quietos no hacemos nada. Vamos a hacer grupos de 12 o 15 personas, os ponéis en línea y rastreamos todo otra vez» exclamaba el jefe de la Benemérita.

Preocupados rebuscaron por una zona que estaba llena de peligros, orillas de charcas, pozos profundos y huertos abandonados. Pocos minutos después se pudo oír la voz de la mujer: «¡Ya se ha encontrado a los niños!, ¡Están bien!».

Los pequeños, aunque temían un gran castigo, se encontraron con un panorama completamente distinto, sus padres y abuelos les recibieron entre lágrimas, besos y abrazos, aliviados de volver a tenerlos entre sus brazos sanos y salvos.

HOY, que estaba allí para cubrir las fiestas, acabó grabando el reencuentro de los niños perdidos con sus familiares.

En la casa de la abuela de José Manuel, el niño de siete años, las cámaras captaron el tierno momento en el que el chiquillo le pedía a su abuela una tostada. El joven aún no había desayunado, pero a pesar de su apetito matutino, los tres niños aseguraron que no solo que no pasaron hambre aquella noche, sino que tampoco habían pasado frío ni habían dormido mal.

Con la alegría de un pueblo acababa una de las mayores trastadas que ha conocido Madroñera y que, aunque parezca mentira, no concluyó con un colorín colorado, si no con un vivieron felices y comieron 'tostadas'.

