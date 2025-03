«De los niños se encargó ella siempre y del colegio también, salvo algo raro»

Se casaron hace más de 40 años, pero llevan juntos más de 50. Crecieron en Juventudes Socialistas y los dos han sido concejales en Badajoz. ... Él se ha jubilado como funcionario, ella está a punto. Tienen tres hijos.

–¿Qué os pareció el beso de Jenni Hermoso?

–Antonia: Me pareció una falta de respeto. Esa chica no se pudo defender porque él le puso las manos en la cabeza. Creo que ha sido un antes y un después. La sociedad está tomando consciencia de que las mujeres hemos sufrido acoso de una u otra forma.

–Miguel: Este hombre cometió un fallo muy grande. Para festejar las cosas hay que saber ponerse un límite.

–¿Qué opinión tienen de la Ley del Solo sí es sí?

–Miguel: Se ha hecho un boom excesivo. Esta Ley ha reforzado que a la mujer hay que protegerla más de los violadores, pero las leyes hay que saberlas preparar.

–Antonia: Al final tendrá más de positivo que de negativo. Se han demostrado los fallos, y se están modificando, pero el consentimiento era muy importante.

–¿Qué significa ser feminista?

–Miguel: Ser feminista ha contribuido a que la sociedad y la igualdad vayan avanzando. Hay gente que critica que el cambio sea lento, pero creo que se ha avanzando muchísimo. Ojalá se pudiera conseguir la igualdad total. No puede haber, por ejemplo, brecha en los sueldos. O con la palabra zorra, que en masculino significa astuto, y a la mujer solo se le dice en sentido negativo.

–Antonia: Ser feminista es posicionarse con los derechos que te corresponden como persona y luchar por ellos. Yo últimamente veo un retroceso y sobre todo en la adolescencia. Y en las tareas del hogar, no hemos avanzando tanto en mi generación.

–¿Qué entienden por igualdad entre hombres y mujeres?

–Antonia: La igualdad de salarios. Las tareas de la casa. Eso está cambiando en nuevas generaciones, lo veo con mis hijos.

–Miguel: La igualdad debe ser más general, no solo los sueldos. Por ejemplo, las chicas estudian más determinadas carreras que los chicos. Eso debería estar más igualado. En mi época de concejal, no había aún mujeres en policías ni bomberos. Yo creo que todo esto depende mucho de la educación que se recibe.

–¿Quién realizaba las tareas en casa?

–Miguel: Nos casamos hace 42 años y ahora hago más. Los dos veníamos de una actividad política a muy temprana edad, y si había que ir a una reunión a deshora, iba yo. Ella se quedaba con los críos. La mujer ha tenido que ir por detrás en beneficio del hombre.

–Antonia: Yo podía dejar a los niños con mi madre un ratito para ir a las asambleas del partido, pero luego me tenía que venir. Y ellos socializaban en el bar que había en la sede de Ramón Albarrán. Eso hizo que empezaran a referirse a mí como 'la mujer de Miguel', a pesar de que nosotros empezamos a militar juntos. Me tuve que imponer y decir: 'Yo soy Toni'.

–¿Quién iba a las tutorías de los niños o ha cuidado a mayores?

–Miguel: En los niños, ella siempre. Y en el colegio también, salvo que fuera algo raro.

–Antonia: Yo he tenido a mi madre hasta los 95 años y la cuidé yo en sus últimos años.

–¿Pudieron estudiar lo que quisieron?

–Antonia: Yo hice Comunicación de mayor y me doctoré. Tengo la espinita de no haber estudiado antes, pero la culpa de no estudiar es solo mía. Me daban beca en Cáceres y no me quise ir.

–Miguel: He hecho lo que he querido. Mis estudios son normales.

–¿Han conocido casos de violencia de género?

–Antonia: Las tres eran vecinas y llamamos a la Policía. En el primer caso, estaba embarazada, y cuando llegó la Policía ella le dijo que no pasaba nada. Pero Miguel le dijo a la Policía que subiera.

–¿El día de la Mujer es aún necesario? ¿Harían un día del Hombre?

–Miguel: El de la Mujer es necesario. Y del Hombre, bueno, si lo hay de todo... Pero creo que podríamos decir mejor el día de la Raza Humana.

–Antonia: Creo que hay que seguir recordando que hay muchas diferencias en todo.

–¿Han tenido alguna vez a una mujer jefa?

–Miguel: Yo, en casa (se ríe).

–Antonia: Por desgracia he tenido a dos mujeres jefas y tengo que decir con mucha pena que he recibido de ellas peor trato que de los hombres jefe.

–Miguel, ¿le abre el móvil a Antonia? ¿Le mira los whatsapp?

–Miguel: No, no no. No se me ocurriría. Ni el móvil ni la agenda.

–Antonia: En las parejas de esta edad sabemos todo. Pero no se lo permitiría. El móvil es un objeto muy personal.