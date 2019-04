«Si un niño tiene un mal día no pasa nada, si lleva dos semanas de malos días hay que hablar con él» Carlos Pajuelo. :: hoy ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Domingo, 21 abril 2019, 08:50

Hay que tener cuidado al hablar del suicidio juvenil porque si se dan detalles morbosos se puede estar fomentando un efecto contagio. Pero, también, es necesario tratar el tema con naturalidad con los adolescentes para que hablen de ellos. Si alguno está barajando la idea, el hecho de darle pie a que lo verbalice disipa la intención.

Esa es la idea central de José Ramón Gutiérrez, psiquiatra y coordinador de salud mental del área de Badajoz. Estadísticamente no se registran más casos en la región que en otras zonas de España. Sin embargo, no es tan raro. Es una de las causas más frecuentes de muerte entre niños de 12 a 16 años.

Ahora entra en juego el acoso escolar, que puede llevar al suicidio porque se produce una humillación y el niño se siente inferior. Generalmente, los agresores escogen a niños con dificultades. «Muchas veces se dice: esos son cosas de niños, pero es que los niños son crueles».

El menor necesita que los padres o profesores den una respuesta para encontrarle salida. Por eso es positivo hablar con los menores de cómo se sienten, que saquen lo que tengan dentro. José Ramón Gutiérrez advierte que hay que estar vigilantes por si se notan síntomas de desesperanza. Si se advierte que el hijo habla sin esperanza del futuro, hay que buscar ayuda. Ve positivo tratar este tema en los colegios, a través de charlas o dinámicas de grupo. Y si el profesor nota que hay algún niño afectado, darle la oportunidad de verbalizar su problema fuera de ese grupo. Hablar con él directamente. El psiquiatra reconoce que están muy preocupados por el consumo del cannabis porque puede despertar enfermedades psiquiátricas graves, como la esquizofrenia. Si la incidencia de esta enfermedad es del 1%, entre consumidores de cannabis puede estar entre el 17 y el 23%. Y tanto la esquizofrenia como la depresión pueden llevar al suicidio.

«Hijo, ¿te pasa algo?

Hay que hablarlo porque es una realidad, afirma el psicólogo Carlos Pajuelo. «Ocultarlo, callarse o mirar para otro lado no hace que el problema desaparezca», explica.

A veces se ve a un niño con un mal día, pero si ya lleva dos semanas seguidas de malos días hay que hablar con él porque puede ser que le ocurra algo importante.

Para el autor del blog Escuela de Padres, de HOY, lo más conveniente sería comenzar una conservación con un «Hijo, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar?» Porque los adolescentes se deprimen, «y hay que decirles que pueden confiar en sus padres». Es necesario buscar la empatía con los hijos y recurrir a ayuda especializada si se detectan estos síntomas. A veces, explica, hay cosas en la vida de los adolescentes que pueden llevarles a tomar esta decisión, como una humillación pública, una enfermedad crónica o incluso el abuso de sustancias alcohólicas o de drogas. Cuando uno tiene ideas suicidas y consume este tipo de sustancias puede hacerlo. El instinto de los padres debe consistir en adelantarse a esto.

Hay que estar pendiente, por ejemplo, de si está aislado. «Tener amigos, un grupo para salir, un apoyo social es muy importante». Además, incide Carlos Pajuelo, es conveniente animar a los hijos a hacer deporte para generar endorfinas, que están relacionadas con las respuestas emocionales placenteras.

En el caso de lo padres, advierte Pajuelo, si se detecta que un hijo lo está pasando mal, a veces es conveniente rebajar la exigencia, y enseñarles que hay que afrontar los problemas de la vida. «En la vida se sufre y eso es lo normal, la vida es puñetera», dice, pero la vivimos en una sociedad donde ser feliz y estar siempre feliz es casi una obligación. Es necesario ayudarles a afrontar las frustraciones.

Para Pajuelo, es también importante abordar el suicidio juvenil hacia los padres en el sentido de que si la muerte de un hijo te destroza la vida, si es por suicidio te la destroza 200 veces más. La pregunta '¿Cómo no me di cuenta?' se puede convertir en un martilleo mental. «Hay que darles apoyo a los padres porque no son los culpables».