«Ningún dinero vale lo que ha hecho el SES con mi vida; es una pesadilla»

Luis Velarde entró en el quirófano del Hospital Universitario de Badajoz para someterse a una cirugía cardiaca en 2019. Por aquel entonces tenía 26 años, le gustaba pescar, el fútbol y trabajaba en el campo. Lo que no sabía es que tras esa operación no podría volver a hacer casi nada de lo que le apasiona. La intervención no fue bien, quedó tetrapléjico y con otras gravísimas secuelas psíquicas y físicas.

«Lo que sucedió ese día no debía haber ocurrido», lamenta su hermano David tras conocer que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida ha condenado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a pagar una indemnización de 1,5 millones de euros por las importantísimas lesiones causadas por la «mala praxis» del cirujano.

«Ningún dinero vale lo que ha hecho el SES con mi vida; esto es una pesadilla», asegura a este diario Luis, o Willy, como le llaman todos.

Este joven de ahora 31 años es muy consciente de lo que ha sucedido, de cómo su vida se destrozó el 9 de abril de 2019. Habla con mucha dificultad y cuesta entenderle, pero no pierde la sonrisa. «Estoy bien, dentro de como estoy», dice con cierto optimismo. Tiene unas ganas inmensas de vivir pese a todo.

«La intervención era de tres horas, pero duró 11. En la sala de espera del hospital estaban esperando mis padres, varios familiares y yo», recuerda David. «Como la operación se estaba retrasando tanto subimos a la parte de quirófano y, a las cinco horas, salió un cirujano y nos comentó que la cosa se había complicado. Esa espera no se la deseo ni a la persona más mala que pueda haber en este planeta. Los minutos se hacían eternos, interminables, hasta que todo acabó mal», cuenta.

Así resume, con dolor, impotencia y ganas de luchar, lo recogido por los hechos probados en la sentencia a la que ha tenido acceso HOY.

Una vez finalizada la intervención, se produjo la salida accidental de la cánula arterial que había sido instalada en la aorta ascendente. La salida de esta cánula no fue observada por el cirujano, que no se percató de lo que ocurría hasta que comenzó a salir de ese punto sangre en abundancia, formándose alrededor una hemorragia que impedía ver el orificio de la aorta e imposibilitaba por tanto la recanulación. El cirujano intentaba volver a introducir la cánula, pero actuaba prácticamente a ciegas, por lo que no lo conseguía. Para colmo, durante estas maniobras se produjo una disección aórtica, un desgarro de la arteria.

Durante los aproximadamente veinte minutos que duró el proceso para tratar de reparar la arteria, el paciente estuvo en anoxia y debido a tan largo tiempo de falta de oxígeno sufrió daño cerebral irreversible.

El resultado fue la parálisis de diferente grado en las cuatro extremidades (tetraparesia espástica), deformidad en la flexión de ambos codos y muñeca rígida por espasticidad de grado 3-4, dedos con deformidad generalizada, manos no funcionales, tobillos en equino con amputación parcial de pie derecho, deambulación imposible, descontrol emocional, grandes dificultades para articular palabra (por afasia motora y disartria severa), dificultades para ingerir líquidos y alimentos (disfagia) e incontinencia tanto urinaria como fecal.

Recibe cuidados en un centro catalán y la familia lamenta que en la región no haya recursos para este extremeño de 31 años

Carlos Sardinero, el abogado perteneciente al equipo de la asociación 'El defensor del paciente' que ha ganado el pleito, destaca que la juez muestra su extrañeza porque no consta ni en la historia clínica ni en el informe de la inspección el motivo de la salida «accidental» de la cánula y porque el SES no explique qué hacía el cirujano en ese momento para no darse cuenta de lo que ocurría. A preguntas de la magistrada, añade Sardinero, el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del SES dijo que, con mucha probabilidad, la causa de que la cánula se saliera fue el rozar la misma con alguno de los brazos de los facultativos que estaban en el quirófano.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Mérida, a la vista de los hechos, hace suyos los argumentos de Sardinero y considera que «la solución que se intenta por los cirujanos –para reparar la descanulización– no parece muy profesional» y añade que «lo declarado por el perito de la recurrente en cuanto al modo de cómo solucionar el problema que había surgido al salirse la cánula de la aorta parece mucho más fiable».

1.000 kilómetros de coche

La justicia ha dado la razón a esta familia, pero echan en falta ayuda del SES. «Todo lo que estamos recibiendo es del centro especializado en neurorrehabilitación Instituto Guttmann de Badalona», cuentan.

Allí se desplazan, a mil kilómetros desde Oliva de Mérida, donde viven, cada dos meses. «Nuestra casa no está adaptada para él», comenta David, que barajan la idea de mudarse a Cataluña para estar más cerca del centro que le ofrece los cuidados necesarios.

«Aquí no tiene la calidad de vida que necesita. Si en Extremadura tuviéramos un hospital especializado todo iría mejor, pero en esta región ni existen los medios ni están preparados para ello», añade.

«Hay que ayudarle en todo las 24 horas, darle de comer o vestirlo, por ejemplo», comentan David y su madre, Mercedes Pozo, que indica que hay temporadas en las que tienen que estar en Cataluña entre uno y tres meses. «Es allí donde lo están dando todo por mi hermano», dice David, al que le cuesta no emocionarse cuando piensa en ese fatídico 9 de abril en el que sus vidas cambiaron para siempre. «Desde entonces todo gira en torno a Willy».