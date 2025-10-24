Las niñas y los hombres recibirán ayuda psicológica si sufren violencia sexual

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta, Ara Sánchez, se reunió ayer con los responsables de los colegios profesionales de Abogacía y ... de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, al igual que lo hizo hace unos días con el de Psicología, para perfilar la ampliación de los servicios existentes y la puesta en marcha de otros para ayudar a las víctimas de violencia de género y sexual en su recuperación integral.

En las reuniones, en las que estuvo acompañada por la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), Beatriz Arjona, se abordó la ampliación del programa de asesoramiento jurídico, tanto previo como posterior a la interposición de la denuncia a víctimas de violencia sexual y cualquier otra contemplada en el Convenio de Estambul (violencia sexual, económica, matrimonios forzados, mutilaciones genitales...), frente al servicio que se venía prestando hasta ahora, tan solo a víctimas de violencia de género.

Conlleva un aumento de la dotación para ambos colegios de abogacía, que pasa de 120.000 euros a 141.000 euros cada uno.

Según informa la Junta en una nota, se trata de un servicio de gran importancia, «que tiene una alta demanda». El año pasado se atendieron 721 consultas de asesoramiento previo a la interposición de la demanda, y 187 víctimas fueron atendidas por el servicio de refuerzo del Turno de Oficio.

Asimismo, en la reunión con los responsables de los colegios oficiales de Trabajo Social se analizó el nuevo servicio que se va a poner en marcha para dar información y atención social a víctimas que residen en municipios que no pertenecen a ninguna mancomunidad.

En Extremadura hay 36 Oficinas de Igualdad y se proyecta abrir una más en la comarca de Tierra de Barros, oficinas adonde pueden acudir las víctimas para recibir información sobre la red de recursos.

Hace unos días, Sánchez y Arjona mantuvieron una reunión similar a las celebradas ayer con responsables del Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, con el que se pone en marcha un nuevo programa para dar atención de urgencia a niñas y niños menores de 12 años, así como a hombres jóvenes y adultos que hayan sufrido una agresión sexual.

Este programa, dotado con 140.000 euros, dará cobertura a estas víctimas que, por ley, no pueden ser atendidos en los Centros de Atención Integral 24 Horas a Víctimas de Violencia Sexual, donde solo se atiende a mujeres y niñas, a partir de 12 años.