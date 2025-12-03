HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imágenes tomadas este miércoles en la población cacereña de La Garganta.
Imágenes tomadas este miércoles en la población cacereña de La Garganta. Ayuntamiento de La Garganta

La nieve tiñe de blanco las sierras de Extremadura

Los copos dejan paso a la lluvia en las próximas horas, pero se espera que el puente esté marcado por la presencia de un anticiclón

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:02

La primera mitad de esta semana la nieve ha llegado a Extremadura y ha dejado las primeras estampas invernales en la región. Los copos han teñido de blanco las sierras del norte de la comunidad, dejando imágenes gélidas y sorprendentes.

El pasado martes fue la sierra de la Hervás la que ameneció cubierta por un manto blanco. Pero en las últimas horas la nieve también ha hecho acto de presencia en la sierra de Tornavacas y en La Garganta.

«Con esta preciosa estampa hemos amanecido hoy en La Garganta. Una armoniosa combinación de colores de otoño mezclados con el blanco de la nieve que anuncia ya la llegada del invierno», han compartido desde el Ayuntamiento de La Garganta en redes sociales. De hecho, las máquinas quitanieves han estado trabajando en la noche de este martes en la calles y carreteras de esta población cacereña para hacer las vías transitables.

Predicción para los próximos días

Las últimas nevadas darán paso ahora a precipitaciones débiles en Extremadura. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante los próximos días se espera un ligero ascenso de los termómetros, por lo que ya no se esperan nuevas nevadas en la región.

Este jueves el mercurio oscilará entre los 6 y 17 grados en la provincia de Badajoz y los 7 y 14 grados en la provincia de Cáceres. Esa jornada los cielos permanecerán cubiertos con precipitaciones, débiles en general, sobre todo durante la primera mitad del día.

Pero, ¿qué tiempo hará durante el puente de la Constitución Extremadura? Este viernes 5 de diciembre comenzará el puente que se extenderá hasta el lunes 8, día de la Inmaculada Concepción. Durante este periodo de tiempo, uno de los puentes más importantes del año, predominará la estabilidad.

Según apuntan desde la Aemet, el tiempo del puente de diciembre estará marcado por la presencia de un anticiclón que mantendrá de manera generalizada los cielos despejados en Extremadura. Únicamente podría registrarse algo de lluvia en la región el sábado, que irá a menos el domingo. Las temperaturas serán suaves.

El mismo viernes podrían aparecer chubascos débiles, más probables en la mitad sur de la comundidad extremeña. Los valores se mantendrán sin muchos cambios y los termómetros se moverán entre los 7 y 18 grados en la provincia pacense y los 8 y 16 en la provincia cacereña.

El sábado se espera más nubosidad, más abundante en la mitad norte de la región, donde serán probables algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas irán en ligero ascenso, más acusado en las mínimas. Marcarán los 11 y 19 grados en Badajoz y los 10 y 17 en Cáceres.

El domingo se irá retirando la nubosidad, aunque no se descartan algunas precipitaciones muy débiles, prácticamente lloviznas, en el norte montañoso. Los termómetros bajarán levemente.

El lunes se esperan cielos despejados y temperaturas sin cambios.

