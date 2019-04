La nieve empieza a caer en el Ambroz y la lluvia se generaliza en Extremadura Nevada en La Garganta, esta mañana. / HOY En La Garganta, el segundo municipio a mayor altitud de la región, ha empezado a nevar y la Aemet extiende el aviso amarillo hasta mañana CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 5 abril 2019, 11:47

La nieve empieza a caer en abril en Extremadura. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han cumplido y las nevadas ya son visibles en algunas zonas de la región. Fundamentalmente en el valle del Ambroz. En La Garganta, el segundo municipio extremeño a mayor altitud sobre el nivel del mar (1.124 metros), la nieve a empezado a caer con las primeras luces del día y deja un manto blanco no solo en el casco urbano de la localidad sino en su entorno de sierra. En otros puntos de la comunidad autónoma, como en Valencia de Alcántara, junto a la frontera serrana portuguesa, también han caído algunos copos aunque en menor intensidad. De momento, en Piornal, el municipio más alto de la región, la lluvia cae pero no lo hace en forma de nieve aunque la previsión de la Aemet es que lo haga con seguridad a lo largo del día. No solo eso.

Meteorología, que hoy tiene activado el aviso amarillo hasta las cuatro de la tarde por la posibilidad de acumular 10 centímetros de nieve en zonas por encima de los 1.200 metros del norte cacereño, extiende ese nivel amarillo al sábado. En concreto, desde las seis de la mañana a las ocho de la tarde, con acumulaciones de hasta 8 centímetros de nieve en puntos de 1.000 a 1.200 metros de altitud del norte cacereño.

Mientras tanto, los registros de lluvia en Extremadura empiezan a ser destacables. Según las estaciones de la Aemet, en Madrigal de la Vera se habían recogido 17 litros por metro cuadrado desde esta madrugada y hasta las 10 de la mañana. En Garganta la Olla son 16,8 litros; 13,4 en Tornavacas; 11.2 en Navalmoral de la Mata y 10 en Navalvillar de Ibor. En la provincia de Badajoz destacan los 8,8 litros en Herrera del Duque, los 6,9 en Mérida o los 6,2 en Badajoz.

Otro aspecto a subrayar es el frío. Bajan las temperaturas máximas y las mínimas. En Piornal y en Tornavacas, por ejemplo, esta madrugada la mínima ha sido de 0,1 grados; 2,3 en Valencia de Alcántara, 3,2 grados en Navalvillar de Ibor y 3,5 en Garganta la Olla.