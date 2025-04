¿La nietina no vieni al pueblu?

El fin de semana lo pasé en el pueblo de mi madre, Ceclavín. Llevé por primera vez a mi nieta Minerva. Quería que conociera la ... dehesa, descubriera caracoles y escarabajos y admirara el vuelo de los buitres. Fue un fin de semana muy divertido en el que no faltaron incidentes: una noche descubrimos un alacrán en la habitación de la niña y una mañana, dándole pan a dos burros, uno de ellos mordió el zapatito de Minerva y no lo soltó hasta que mi mujer le dio un par de cachetes en el hocico.

Pero lo mejor fue el milagro de que la nieta anduviera. No acababa de soltarse, pero fue llegar a Ceclavín y empezar a dar sus primeros pasos ella sola. Como la casa de mis padres está al lado de la ermita de la patrona, la Virgen del Encinar, cuando conté la hazaña de Minerva en la panadería, en el café y en la gasolinera, hubo general consenso en atribuir su caminar en solitario a un prodigio de la patrona. Hubo incluso una señora que hizo comparaciones. «Tenéis en Cáceres todo el mes a la Virgen de la Montaña y la niña sin andar, llega a Ceclavín, junto a la Virgen del Encinar, y enseguida se suelta», razonó, si a ese análisis se le puede llamar razonamiento. Pero yo lo corroboré sin dudarlo.

Exultante ante el milagro de una nieta que anda, conté tal hazaña en el bar La Pista mientras tomaba café y me preguntaron: «¿No vieni la nietina al pueblu?». Al tiempo que respondía que la traería por la tarde para que la conocieran mis tíos, reparé en las dos vocales cerradas de «vieni» y «pueblu» y en el diminutivo «nietina». Pura modalidad regional extremeña, reminiscencias del leonés antiguo hablado a diario al norte del Tajo y recientemente reconocido por la Unión Europea como un tesoro de la lengua a conservar, además de impartido como docencia la semana pasada en Montehermoso.

En Extremadura, hablar como me hablaron en el bar La Pista de Ceclavín es entendido como algo paleto, sin darnos cuenta de que es algo auténtico. Si el reino de León hubiera sido hegemónico en la Edad Media en lugar de Castilla, ahora toda España hablaría así y el habla de Gata, Alagón, Hurdes o La Vera sería la norma, lo fino, el habla culta. Pero como se impuso el castellano, nos sucede como a la niña de Montehermoso que no conocía la palabra añurgarse porque su abuela no se la había enseñado por orden de su madre, que no quería que la niña aprendiera las palabras «vulgares» de su tierra.

Es como lo que sucedía en Cedillo, donde la gente fina y pequeño burguesa vivía en la calle de los Papás por llamar así a los padres, papá y mamá, mientras las clases populares hablaban portugués y los llamaban pai y nai. Lo de los padres es muy simbólico: en los pueblos de Extremadura se les sigue llamando papa y mama, palabras llanas, algo considerado ordinario y pueblerino por la gente fina y urbana. No sabemos que así se llamaba a los padres en España hasta que, por influencia francesa, convertimos esas palabras en agudas, papá y mamá, hace 200 años. Es decir, lo de mama es español auténtico y quienes decimos mamá somos unos afrancesados.

Preservar a fala, las hablas rayanas y el estremeñu es un síntoma de cultura y desarrollo. Es bueno sentirse orgullosos de un habla o lengua y es malo sentirse superiores por ello. Conocí a fala porque me enviaron desde Galicia a escribir un reportaje sobre esa variedad dialectal con influencia gallega. Lo titulé 'Xálima, el valle orgulloso' porque me maravilló comprobar el orgullo sin complejo ni engreimiento con que niños y mayores empleaban su lengua. El mismo orgullo con que me preguntaron en Ceclavín: «¿No vieni la nietina al pueblu?».