Neymar en el Congreso

Las serpientes periodísticas del verano han sido dos negociaciones frustradas: la del FC Barcelona con el París Saint-Germain para traer a Neymar de vuelta al Camp Nou y la del PSOE con Unidas Podemos para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

Entre ambas negociaciones hay más similitudes de las que pudieran parecer a primera vista. Las dos estaban condenadas al fracaso desde el inicio, porque una de las partes, la que tenía la sartén por el mango (en un caso el PSG y en el otro, el PSOE), nunca tuvo una voluntad real de llegar a un acuerdo si la otra parte no cedía totalmente a sus requerimientos. Por esa razón, tanto el uno como el otro han estado mareando la perdiz, simulando que negociaban con ofertas y contraofertas que sabían que la otra parte, la más débil, acabaría no aceptando. En fin, han dejado correr el reloj hasta que se cumplieran los plazos límites.

De igual manera, tanto el club francés como los socialistas han tratado de ganar la cacareada batalla del relato, queriendo dejar en mal lugar al otro, retratándolo como único culpable de la falta de acuerdo. Una falta de acuerdo que se debe en ambos casos a que entre las partes hay una indisoluble mezcla de desconfianza y rencor que viene de atrás.

El PSG está en manos de Catar, emirato árabe que fue el principal patrocinador del Barça durante varios años, primero como Qatar Foundation y después como Qatar Aiways. Sin embargo, tras ser reelegido presidente culé, Bartomeu quiso pasarse de listo y renegociar las condiciones del contrato que ya había pactado con los cataríes y la relación se rompió. Catar no se lo perdonó y se vengó fichando a Neymar para el PSG a golpe de talonario y negándose a traspasar al Barça a jugadores como Verrati, Thiago Silva, Di Maria o Rabiot. Desde entonces, entre el PSG y el Barça hay más odio que amor.

No mucho más cariño hay entre el PSOE y Podemos o, mejor dicho, entre sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, desde que los morados bloquearon la investidura del candidato socialista en 2016. Cierto que en aquel momento Sánchez, presionado por los barones y la vieja guardia del PSOE, optó por pactar con Albert Rivera. Pero tampoco es menos cierto que Iglesias ansiaba una repetición de las elecciones porque aspiraba a adelantar por la izquierda a los socialistas en las urnas.

Ahora el que anhela que se repitan los comicios es el renacido Sánchez porque todos los augures le vaticinan que mejorará el resultado del 28-A. Mas, como ha dicho Felipe González -quien te ha visto y quien te ve, señor presidente-, «no podemos pedir al ciudadano que vuelva a votar hasta que acierte». Además, en el mejor de los escenarios que prevén las encuestas, Sánchez seguirá necesitando a Unidas Podemos para retener la Moncloa y gobernar. A no ser que confíe en que esta vez Rivera sí se avenga a cogerle la mano que no ha dejado de tenderle desde abril, pese a que el hiperlíder de Cs ya no sabe cómo decirle que no es no. Pero es difícil creer a quien ya ha dado muestras de sobra de que es capaz de defender una cosa y su contraria sin despeinarse y mientras baila la yenka. Que se lo digan a Rajoy y a Vox.

A pesar de sus desplantes, Sánchez prefiere más un matrimonio de conveniencia con Rivera que con Iglesias. Tanto como el PSG prefiere malvender a Neymar al Real Madrid antes de que se vaya al Barça. Mas la suerte es tan veleidosa como esquiva con quien la tienta demasiado. Bien haría el emir Sánchez en recordar cómo acabaron el cuento de la lechera y el intento de 'sorpasso' de Iglesias.