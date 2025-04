Esther Cubo, una neuróloga extremeña de premio

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 1 de julio 2024, 07:09 | Actualizado 07:49h. Comenta Compartir

Ha tenido Esther Cubo un mes de junio de locos. De pronto, un día, le llamaron por teléfono diciendo que eran de la Casa Real, ... y a ella le costó creérselo. «No me enteraba de nada de lo que me decían, les pedí que me lo enviaran todo por escrito en un correo electrónico», cuenta ahora. Y solo unos días antes, la Sociedad Española de Neurología (SEN) le entregó uno de sus premios. Dos distinciones en un mes. Un junio que siempre recordará esta neuróloga de 57 años nacida en Mérida.

Quizás la recuerde algún profesor del colegio de las Escolapias, en la capital autonómica, que fue donde conoció los pupitres. Después, estudió en el instituto Santa Eulalia, e hizo la carrera en Badajoz. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura y doctora en Medicina por la Universidad de Navarra, Esther Cubo Delgado es especialista en Neurología por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y especialista en trastornos del movimiento por el Rush University Medical Center de Chicago (Estados Unidos). Ampliar El presidente de la SEN, Jesús Porta-Ettesam, entrega el premio a la neuróloga emeritense. Hoy La extremeña ha ocupado diferentes cargos en distintas sociedades médicas, como la Sociedad Internacional de la enfermedad de Párkinson y los Trastornos del Movimiento y la Red Europea de la Enfermedad de Huntington. Además, es colaboradora honorífica en programas de doctorado de varias universidades, como las de Valladolid y Burgos o la Oberta de Cataluña, según detalla la Sociedad Española de Neurología, que le ha concedido su premio a los Trastornos del Movimiento. Le ha otorgado esa distinción, argumenta, «como reconocimiento a su amplia labor científica y a su dedicación por la investigación de estas enfermedades neurológicas». La Sociedad Española de Neurología la acaba de distinguir por su labor científica sobre los trastornos del movimiento «Siempre me he inclinado hacia las patologías que en cierto modo pueden ser tratables», explica la doctora. «Además –continúa–, me gustan mucho las que afectan a personas de mayor edad, por ser una población más vulnerable. Es una especialidad que ofrece mucha satisfacción, porque podemos mejorar su calidad de vida y la de su entorno». Párkinson, Huntington... Ella explica que los trastornos del movimiento, que son su subespecialidad, «son enfermedades que se caracterizan porque los pacientees presentan bien un exceso de movimiento bien lo contrario, una lentitud, o una dificultad para caminar». «Entre las más comunes están el Párkinson, los tics, el síndrome de Tourette o la enfermedad de Huntington», concreta Cubo, que es jefa del servicio de Neurología en el hospital de Burgos, además de profesora asociada en la Universidad de Burgos. Allí imparte clases de Fisiopatología en Ingeniería de la Salud, y de Anatomía en Enfermería. Antes, trabajó en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Ampliar La doctora extremeña, durante su discurso el día que recibió el premio de la SEN. Hoy La Casa Real, en la nota biográfica por la concesión de sus condecoraciones de la Orden del mérito civil con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, destaca de la extremeña que es «la responsable nacional del proyecto financiado por la Unión Europea Domino-HD, cuyo objetivo principal es estudiar el impacto de los factores ambientales (actividad física, nutrición y calidad del sueño) en el inicio y progresión de la enfermedad de Huntington. En ese acto oficial celebrado el pasado día 19, la neuróloga recibió la Cruz de oficial del mérito civil, lo mismo que el empresario José Luis Quiñones Plaza, fundador de Entre Encinas y Estrellas (en Fregenal de la Sierra), dedicada al turismo astronómico y al alojamiento de telescopios robóticos. Quiñones fue elegido como representante de Extremadura, y Esther Cubo de Castilla y León, al ser la región donde reside y ejerce profesionalmente. Con la Casa Real «La entrega de condecoraciones de Casa Real fue una experiencia para recordar, muy humana, nos dispensaron un trato muy bueno», resume la doctora premiada, que ejerce la labor asistencial a diario en el hospital, la docente en las aulas universitarias y además, también la investigadora. «Me gustan las tres por igual», afirma ella. «Creo que a lo largo de la vida profesional, hay tiempo para ejercer en mayor o menor medida una u otra», reflexiona Cubo, que pone en valor no solo el trabajo de los neurólogos, sino también el de los demás profesionales sanitarios con los que trabajan cada día. «Los neurólogos nos responsabilizamos del diagnóstico y el tratamiento –explica la extremeña–, pero trabajamos con equipos multidisciplinares en los que hay enfermeros especializados, psiquiatras, neurocirujanos, neuropsicólogos, neurorradiólogos y quienes se dedican a las terapias no farmacológicas, como son fisioterapeutas, rehabilitadores y terapeutas ocupacionales». Pese a llevar 27 años ejerciendo profesionalmente fuera de su tierra natal, Esther Cubo Delgado mantiene el vínculo con Extremadura, donde siguen viviendo sus padres o sus hermanos, entre otros familiares. «Además –completa la protagonista–, mis mejores amigos de la carrera son extremeños, y en el grupo de nuevas tecnologías de la SEN hay varios especialistas extremeños, y he colaborado con el departamento de Estadística de la Universidad de Extremadura, en concreto con el profesor Miguel González Velasco».

