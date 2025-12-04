Netflix y 'El cuco de cristal' revolucionan Hervás El interés por conocer los escenarios de la serie que plasma la obra del escritor Javier Castillo motiva la creación de una ruta turística exclusiva

Llegar hasta la vivienda donde se aloja Clara, recorrer la zona del Vado y revivir la tamborada, patear el monte castañar gallego en busca del bebé perdido o acercarse al misterioso refugio de Gabriel se está convirtiendo en todo un aliciente turístico para Hervás.

Porque es a la capital del Valle del Ambroz, en el norte extremeño, al lugar al que hay que ir si el objetivo es visitar Yesques, el pueblo donde transcurre la historia de 'El cuco de cristal', la obra del escritor Javier Castillo que Netflix ha transformado en serie y cuyo estreno, el pasado 14 de noviembre, ha revolucionado Hervás.

«Ese fin de semana las reservas dejaron de entrar por goteo y lo hicieron por oleadas», detalla Alonso González, del grupo La Antigua, que gestiona apartamentos turísticos en la localidad. «La promoción que supone la serie es única y excepcional», resume.

«Es una visibilidad desde otra perspectiva, a la que nosotros no podríamos llegar en ningún caso, y que está generando muchísima curiosidad», ratifica Míriam Campuzano, responsable de la Oficina de Turismo de Hervás.

A través del teléfono o por medio de consultas presenciales, son cada vez más las personas que contactan con la oficina para preguntar sobre los escenarios de 'El cuco de cristal', situada desde su estreno entre las series más vistas de la plataforma.

El éxito de la adaptación de la obra de Castillo, de la mano del guionista pacense Jesús Mesas, junto con Javier Andrés Roig, está teniendo una repercusión directa en la comarca cacereña y su principal cabecera. A ello esta contribuyendo de manera notable el mensaje que acompaña cada capítulo rodado por Atípica Films, en el que se detalla donde tuvo lugar la grabación para agradecer la hospitalidad y generosidad de las gentes del Valle del Ambroz y transmitir una empatía, que los vecinos valoran, hacia quienes vieron amenazado su excepcional entorno natural por el fuego de Jarilla del pasado verano, el mayor incendio forestal registrado en Extremadura hasta la fecha.

El otro estreno

El estreno mundial en Netflix de 'El cuco de cristal' no ha hecho más que prolongar el idilio entre la comarca cacereña y la ficción cinematográfica, «proyectando su imagen más allá de límites nunca imaginados», dice Míriam Campuzano.

Tanto es así que el interés por recorrer Yesques ha motivado la creación de una ruta turística exclusiva. Se estrena en este puente de diciembre de la mano de Ana Isabel Torres, al frente de Ambroven, visitas guiadas.

«'Bienvenidos a Yesques o Hervás' empecé a decir en algunas de mis visitas guiadas tras el estreno de la serie, o al llegar a algún paraje concreto decía 'aquí se rodó una escena importante'. Resultó que bastantes de los clientes sabían de qué les estaba hablando», cuenta la guía turística.

«Después, en otras visitas, a medida que la serie se iba viendo, eran ya ellos los que me preguntaban a mí», añade. Así que, constatado el interés, «este puente estrenamos visita temática por los escenarios de 'El cuco de Cristal'».

La visita incluye la casa del Pote, un antiguo molino que es la vivienda en la que residen Marta, Miguel, Carlos y Juan, en la que se aloja Clara en sus días de estancia en Yesques y donde tiene lugar la escena y el desenlace final. También la zona del Vado, donde se celebra la tamborada y el ritual de la hoguera, las callejuelas del famoso barrio judío de la localidad, donde Clara reconoce a Gabriel, la Tejea, la finca donde se sitúa el refugio en el que se esconde el malo de la historia, próxima al monte castañar gallego donde entierra a sus víctimas.

Ampliar El refugio de Gabriel, en la finca la Tejea en Hervás. VÍCTOR LÓPEZ

Son solo algunos de los muchos escenarios de Hervás, dentro y fuera del casco urbano, unidos a la Corredora o al viejo colegio del pueblo, en los que se desarrolla 'El cuco de cristal'. Espacios hasta ahora anónimos que han despertado mucho interés entre los cada vez más seguidores de la serie y de Javier Castillo, cuya promoción del rodaje también está empujando mucho al Ambroz.

«Pensábamos que tendría repercusión, pero no tanta como la que está habiendo», reconoce Míriam Campuzano. «Desde la Oficina de Turismo solemos hacer reels de promoción de Hervás, conseguimos igual entre 20.000 y 30.000 visualizaciones, con el que hemos hecho de los escenarios de la serie hemos superado las 100.000».

«En la web del grupo La Antigua hemos incluido un blog sobre 'El cuco de cristal' y está teniendo mucho éxito y generando más reservas», apunta Alonso González.

Si durante los meses de rodaje, alojamientos, restaurantes, comercios y servicios locales del Ambroz, en general, y de Hervás, en particular, vieron incrementada su actividad, el revulsivo del 'cuco' sigue dando frutos en la capital de esta comarca cacereña, donde cada vez son más los que se acercan a recorrer las calles por las que discurre la historia protagonizada por Itziar Ituño, Álex García, Catalina Sopelana e Iván Masagué, y rendirse a la belleza de una comarca que Netflix ha extendido de manera exponencial y que Hervás o Yesques no van a desaprovechar.

