«Estaba muy nerviosa por la vacuna, pero no he sentido ni un pellizquito» Vera de la Morena es una de las niñas que este miércoles ha estrenado la segunda fase de la vacunación en la que el SES espera administrar la primera dosis a más de 35.000 escolares de 5 a 8 años

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 12 de enero 2022, 21:03

«Estaba muy nerviosa por la vacuna, pero no he sentido ni un pellizquito». Así resumía Vera de la Morena, una niña de seis años ... que estudia en el colegio Licenciados Reunidos de Cáceres, cómo ha sido su experiencia tras recibir la primera dosis pediátrica contra la covid. Justo después de administrársela ha empezado a decir a sus compañeros «¡no os preocupéis!, ¡no os preocupéis, que no duele nada de nada!».

Su madre, Gema Díaz, le ha acompañado durante el momento del pinchazo. Luego le ha esperado en la puerta del centro educativo a que pasaran los 20 minutos correspondientes para ver si tenía alguna reacción adversa. «Todo ha ido bien y nosotros hemos optado por llevárnosla a casa tras la vacunación. Ella está así más tranquila. Tenía muchas ganas de vacunarse, pero también un poco de nervios por si después estaba un poco malita», comentaba Gema junto a su pequeña. Por esa opción han optado algunos de los padres que esta mañana han visto cómo vacunaban a sus hijos. Esa ha sido una de las novedades de este proceso. Mientras en la primera fase de la vacunación pediátrica, los niños de 9 a 11 años no pudieron estar acompañados por un familiar, en esta ocasión la Junta sí lo ha permitido porque el grupo de escolares tiene menos edad. Para ello podía entrar en cada centro educativo un familiar por alumno y tenía que ir obligatoriamente con mascarilla FFP2, seguir las recomendaciones sanitarias y evitar aglomeraciones. En otros casos les han acompañado en el momento de la inyección, pero luego han preferido que siguieran con las clases del día. Así lo ha hecho Fernando Medina, padre de Leo, que tiene ocho años. «Los padres estamos allí solo por darles un poco de seguridad, por aquello del síndrome de la bata blanca. A algunos niños lo de la jeringuilla y la aguja les cuesta más», comentaba Fernando justo después de que se vacunara su pequeño. «Él estaba nervioso pero iba con ganas porque en casa estamos todos vacunados. Además, su madre es sanitaria, tiene las tres dosis y somos muy conscientes de la necesidad de vacunarse», explicaba Medina. Ampliar Silvia Arroyo acompañando a su hijo Mateo, de ocho años, mientras le inyectaban la primera dosis. HOY Silvia Arroyo hizo lo mismo. Entró para acompañar a su hijo Mateo, de ocho años. «Me parece muy bien que podamos estar con ellos. Estaba un poco nervioso, pero cómo este martes me han puesto a mí la tercera dosis pues se ha quedado un poco más tranquilo», comentaba Silvia. En esta ocasión la Junta de Extremadura sí ha permitido que un familiar acompañe a los niños de 5 a 8 años en el momento del pinchazo De una forma u otra, agarrados de la mano de los las padres o solos y con más o menos nervios, se espera que el SES vacune a más de 35.000 niños de entre 5 y 8 años más los de 9 a 11 que no pudieron hacerlo en la anterior campaña escolar por estar contagiados. Se trata de la segunda fase de la vacunación pediátrica tras la iniciada el pasado 15 de diciembre hasta las vacaciones, cuando se inoculó la primera dosis a 24.929 menores de entre 9 y 11 años. El SES calcula que hay unos 60.000 menores que pueden recibir la dosis pediátrica contra el coronavirus, por lo que inyectará unas 3.500 vacunas por día en los centros escolares en diez jornadas. Su objetivo es que todos los pequeños estén vacunados de la primera dosis la próxima semana, auque hay que matizar que los que estén infectados en estos momentos o hayan pasado la covid recientemente tendrán que esperar. Casos con infecciones recientes En este grupo, al igual que en los adolescentes y adultos de 65 o menos años de edad, aquellos que se hayan contagiado solo recibirán una dosis a partir de las cuatro semanas de haber pasado la infección. La única excepción a esta recomendación son los niños con enfermedades de alto riesgo por inmunosupresión, quienes deben recibir la pauta completa. En el caso de que se contagie tras recibir la primera inyección y antes de la segunda, se podrá vacunar con el segundo pinchazo cuando el niño esté completamente recuperado y hayan transcurrido al menos cuatro semanas desde el diagnóstico de la infección. Noticia Relacionada Los colegios de Extremadura vacunan más rápido Cuando no haya habido contagio el intervalo entre la primera y la segunda tiene que ser de ocho semanas, según lo aprobado por la la Comisión de Salud Pública antes de que empezara este proceso en el que las comunidades están optando por formatos diferentes. Extremadura ha sido una de las pocas regiones, junto a la Comunidad Valenciana y La Rioja, que se han decantado por vacunar a los niños de 5 a 11 años en los centros educativos.

