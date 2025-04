Fusión Don Benito-Villanueva: «Hoy es día de nervios, también hay fútbol»

estrella domeque | sol gómez Domingo, 20 de febrero 2022, 20:41 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

Don Benito y Villanueva de la Serena amanecían como cualquier otro día. El sol ganaba terreno a las nubes desde el amanecer y ya desde las 8 de la mañana los empleados públicos aguardaban con cierto nerviosismo la apertura de las urnas y la llegada de los primeros votantes. «Ya está el primero esperando», comentan entre los miembros de las mesas en el colegio Francisco Valdés de Don Benito. Finalmente, es Antonio el primero en votar, el más madrugador porque tenía que salir de viaje. «No sabía si iba a regresar a tiempo y quería hacerlo cuanto antes», dice sin revelar el sentido de su voto, aunque reconociendo que lo tenía claro.

En todos los procesos electorales hay a quien le entra prisa por votar y no duda en madrugar para ser el primero. En el caso de Villanueva de la Serena ha sido José Casillas. Con 79 años está acostumbrado a levantarse a las 8 de la mañana «y como no tenía nada mejor que hacer me he venido a votar, no sea que se me olvide». Lo ha hecho en una de las mesas instaladas en el Espacio Cultural Rufino Mendoza. Preguntado por la importancia o no del nombre que llevaría la nueva ciudad, considera que, con su edad, él va a seguir siendo de Villanueva de la Serena «que es donde nací y donde moriré, pero luego que le pongan el nombre que quieran», dice con talante conformista.

Muchos eran los que se sorprendían, también con cierta vergüenza, ante la presencia de numerosas cámaras que en estas primeras horas captaban a los primeros en llegar a las urnas, pero lo hacían mientras aguardaban a la llegada de los otros protagonistas del día, los alcaldes José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo. Habían acordado votar de forma escalonada, poniéndose de acuerdo como lo han hecho a lo largo de estas últimas semanas, en sintonía. El primero en hacerlo, a las 9.30 de la mañana, fue el alcalde dombenitense que llegaba acompañado por su mujer Adela y varios concejales. Al tiempo que soltaba el sobre, quizás José Luis Quintana soltaba también un peso de responsabilidad por el proceso iniciado el pasado mes de septiembre, por lo que su emoción se dejaba ver en los ojos vidriosos cuando atendía a los medios de comunicación.

A partir de las nueve de la mañana el goteo de votantes ha sido incesante, aunque también la entrada de votantes que volvían a salir de nuevo a la calle con él. Y es que los despistes en relación al colegio en el que votar ha sido la tónica dominante en todos los puntos electorales. Vicente García ha madrugado para irse al taller, con las herramientas incluso en la mano, pero se ha llevado la sorpresa de no haber consultado dónde debía votar y guiarse por el espacio donde ha tenido lugar el voto anticipado. Lo mismo ocurría en la casa de cultura de Don Benito que se convertía en punto de consulta para saber dónde debían votar muchos.

Pero en esta mañana electoral, el fútbol se colaba también entre las votaciones con dos derbis. El Don Benito viajaba a Cáceres y volvía con una dolorosa derrota. Quizás ese resultado también hacía mella en las ganas de votar de los aficionados rojiblancos pues en Don Benito el primer avance de participación apenas superaba el 35,5%.

Era algo mayor en Villanueva de la Serena, el 42,7%, allí el Villanovense había animado a la participación con el lema 'Partidito y a votar'. Sin embargo, muchos alternaron sus planes. «Yo justo al revés: a votar y luego partidito. Es un día de nervios; en la fusión ojalá salga el sí y con respecto al partido es día de cordialidad, pero miro para casa y digo que 1-0 para el Villanovense», dice Ángel, aficionado del Villanovense, que finalmente no acertó el resultado. Para el referéndum su porra es que gana el sí, aunque tiene dudas respecto a Don Benito. «Allí creo que son más reacios», asegura.

Pero en general, la ilusión para participar en una jornada histórica ha estado presente en la gran mayoría. Ha sido la misma para Antonia Atanasio, con 92 años, que ha acudido trasladada por Cruz Roja, y para Adriana Soriano, con 18 recién cumplidos, a juzgar por sus intenciones de voto. Ambas tenían muy claro que el suyo debía ser positivo. La diferencia es que la primera lo ha hecho pensando en sus nietos y la segunda imaginando su propio futuro. En este último caso, cumplió la mayoría de edad el pasado 21 de enero y, aunque todavía está en Bachillerato en el IES San José, quiere que su futuro no esté lejos de su familia. «Cuando hablamos el grupo de amigos siempre hemos comentado que tendremos que marcharnos lejos, pero desde que empezó a moverse lo de la unión, pensamos que se nos abren nuevas oportunidades», confiesa. Ella ha acudido a varios de los actos informativos y cree que hay información suficiente para decantarse por el sí, «y quiero pensar que en unos años sirve para que tengamos mejores comunicaciones y vías de transporte, creo que es importante». Esta noche se quedará levantada hasta tarde porque mañana tiene un examen de Geografía «pero estaré muy pendiente de los resultados que salgan, porque puede marcar mi futuro».

Ampliar El Secretario explica a Ángela Gallardo cómo debe votar.

Pero sin duda, uno de los casos particulares ha sido el Ángela Gallardo Chorro que, con 91 años le hubiera encantado poder ir a votar. Pero vive en un primer piso del número 26 de la calle Antonio Maura de Villanueva de la Serena y la falta de movilidad hace que, desde hace dos años, no pueda moverse, salvo en una silla de ruedas y depender de los demás. Pero eso no ha impedido que en este día histórico decida con su voto el destino de los que vengan «porque se puede imaginar que yo a mi edad poco voy a vivir de esta unión», dice.

Sentada a la mesa camilla y arropada con una toca sobre los hombros y otra manta sobre las rodillas ha recibido esta mañana en el salón de su casa al secretario del Ayuntamiento de Villanueva, Bernardo Gonzalo y a una vocal de la mesa electoral en la que le correspondería votar. Paso a paso, Gonzalo le ha explicado cuál es el proceso. Le ha entregado una papeleta con el sí, otra con el no y una tercera con blanco junto a un sobre. Tras salir todos los presentes de la sala, Ángela ha apartado las medicinas que tiene sobre la mesa y, sin meditarlo mucho, ha introducido su voto y ha sacado de la cartera su documento nacional de identidad. Seguidamente, la vocal ha hecho una foto al DNI y lo cotejará con el listado cuando regrese al colegio electoral e introducirá en su nombre el sobre en la urna.

Es una de las seis personas de Villanueva de la Serena que ha solicitado votar en su domicilio, ante la imposibilidad de desplazarse. En unos comicios de otra índole es necesario que esté presente un notario para presenciar la recogida del voto «pero, en este caso, con que sea el secretario es suficiente», aclaró Bernardo.

Aunque Ángela ha preferido no revelar el resultado de su voto, comenta que «unirse solo puede ser bueno». No ha tenido hijos y es viuda desde hace 13 años, pero afirma que vota por los muchos sobrinos que tiene y por los hijos de estos.

Por delante quedaban horas en las que el goteo iba a ser lento y así se dejaba notar en la participación. Rosa, de 88 años, lo ha dejado para por la tarde cuando una de sus hija la podía acompañar a la mesa de votación en el centro municipal de El Noque. «He venido porque siempre hay que votar, es importante, y no me he perdido ninguna votación, todas me las llevo por delante sea a la hora que sea», dice sin revelar el sentido de su voto, «aunque sí tenía muy clarito qué papeleta quería coger».

De la experiencia de Rosa a la juventud de Alejandro. A sus 33 años, sí que reconoce que ha votado sí a la unión con Villanueva: «Esto es el futuro, no sólo para nosotros, para las próximas generaciones; desde el primer día tenía claro lo que quería votar, pero me he informado estos días y creo que las ventajas superan con creces los inconvenientes».

Muchos eran los que acudían a votar en familia. «Era importante votar por la fusión, pase lo que pase va a influir en el futuro sobre todo para ellos porque para nosotros ya no nos va a pillar», dice Isaías que ha dejado que su hija Carmen sea la que deposite ese papel con el futuro en la urna.

La siesta, con pocos votantes, deja tiempo a las charlas y el café en la mayoría de las mesas. Aprovechan para ello Esther, Sandra, Nuria y Juan Carlos. «Es un día histórico para nosotros, sea cual sea el resultado», dice Nuria.

Tras esa pausa cafetera toca enviar los datos de participación a la plataforma. Son las 6 de la tarde y el porcentaje sube muy ligeramente. En Don Benito, el 43%; en Villanueva, el 51%.

Así ha transcurrido una jornada que ha estado libre de incidentes reseñables aunque cabe destacar la comprobación que ha querido hacer un votante que ya introdujo su papeleta en el voto anticipado. «¿Cómo sabéis que yo ya he votado», ha preguntado. En este caso, le han explicado que cada mesa tiene un listado con el censo donde ya vienen señalados en color verde los que ya votaron en su momento. «Y el señor se ha quedado tranquilo comprobando que es un proceso sin posibilidad de picaresca», ha explicado la presidenta de la mesa en el colegio Cervantes, Ana Isabel Hurtado.

Aunque el de menor edad con intención de voto ha sido Herminio Íñiguez, con 9 años, que ha elegido el voto de su abuela. «Le he dicho que tiene que ser un sí para tener un futuro mejor» dice casi de carrerilla. Con gran desparpajo ha confesado que le habría gustado tener ya 18 años «para votar por unirme a Don Benito».

Y de forma tranquila se ha desarrollado también la jornada electoral en las entidades locales menores Valdivia, Zurbarán y Entrerríos. Allí sus vecinos no tienen duda de que les conviene unirse y han manifestado abiertamente su postura. Similar ha sido en Vivares, Valdehornillos, El Torviscal, Ruecas, Hernán Cortés y Gargáligas, una jornada tranquila.

A las 8 de la tarde echaban el cierre las mesas electorales, casi con puntualidad inglesa, igual que los más rezagados. Paco e Itziar lo han hecho cuando la policía local Paloma Quintero buscaba la llave para cerrar minutos después la puerta.

«Voy a dejar 30 segundos más antes de cerrar», dicho y hecho por Quintero Siles que es además árbitro por lo que su reloj marcaba el pitido final de la jornada electoral antes del recuento de votos. En muchos casos, con vecinos que han querido seguir en directo cómo esas papeletas van marcando el futuro de estas dos localidades que a partir de las 10 de la noche empezarán a conocer si caminarán juntas o por separado.