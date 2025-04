Se necesitan 224 valientes

De 42 años de funcionario, solo recuerdo una docena de momentos estelares. Uno de ellos es cuando llegué a Cáceres, le pedí a una compañera, ... por favor, si me podía hacer una fotocopia y me respondió que ella no hacía fotocopias porque era B1. Aunque les parezca mentira, yo no sabía qué era eso de B1 y lo desconocía todo en cuanto a niveles y grupos del funcionariado. Recurrí a mi padre, que había sido jefe de personal en una institución con centenares de funcionarios por toda la provincia, y me aclaró que la administración se divide en estamentos y que yo era del grupo A1, nivel 24. Al acabar su explicación, me soltó, orgulloso y con cierto tonillo de superioridad, que él era A1 nivel 28, es decir, cuatro niveles más importante que yo.

Extremadura, el país de los funcionarios. Más de 100.000 extremeños dependiendo de un sueldo público y asociando su valía, de manera subconsciente, pero siempre ahí, a los grupos y niveles. Y según seas A, B, C, D... tienes unas funciones sagradas: puedes hacer esto y no puedes hacer esto otro. A veces, estos cometidos no están claros y he visto a un director general subir paquetes de folletos porque había dudas sobre si los debían subir los ordenanzas. Antes de que se resolviera la incógnita, mejor subirlos el jefe político no fuera a ser que hubiera que arrojar los folletos a la basura por obsoletos. Esto es España, el reino de la burocracia y los estamentos, donde te desprecian o valoran no por tu valía personal y capacidades, sino atendiendo a tu grupo y nivel. Así está estipulado por ley y así sentencian los jueces, atendiendo a la ley, como debe ser. Y lo último que han dictaminado es que los enfermeros no pueden dirigir centros de salud ni tampoco ejercer como subdirectores. Esto provoca un grave problema pues en 27 de los 112 centros de salud de Extremadura, los coordinadores son profesionales de la enfermería. Es más, todas las subdirecciones están ocupadas por enfermeras y enfermeros. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictamina que solo los funcionarios con nivel A1 pueden ser directores o subdirectores. Como los enfermeros y los fisioterapeutas son A2, tendrán que dejar sus 139 cargos ejecutivos, que serán ocupados por médicos, veterinarios o farmacéuticos, que sí son A1. Lo significativo del caso es que la sentencia se produce tras un recurso presentado por el Sindicato Médico de Extremadura (Simex). Hasta ahí, todo perfecto: por ley, deben ser los médicos quienes dirijan los centros de salud. Pero... ¿Quieren los médicos dirigir los centros de salud? Ahí va a estar el problema y, conociendo la administración, mucho me temo que a pocos médicos les va a interesar complicarse la vida por un plus económico mínimo. Si acceden a esas direcciones, además de seguir pasando consulta, deberán dirigir al personal médico, de enfermería, auxiliares, administrativos, limpieza, conserjería, etcétera... Hacer planillas de vacaciones y servicios, pedir material, preocuparse de goteras y averías, cubrir bajas, planificar y autorizar compras, atender reclamaciones de pacientes y empleados, supervisar la limpieza... De los 112 centros de salud de la región, solo 52 tenían a un médico como director y en ninguno era el subdirector. Así que se necesitan 224 valientes con nivel A1 que quieran sumergirse en problemas. Y atención, si, por ejemplo, diriges el centro de salud de Miajadas, no solo te encargas de Miajadas, sino de 60 profesionales repartidos por diez pueblos. Ha hecho bien el Simex reclamando sus derechos, pero, en el país de los niveles, me temo que a los sanitarios A1 les acaban de complicar la vida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión