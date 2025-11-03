HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Maribel Rengel, presidenta de Freampa. HOY

Maribel Rengel,

Presidenta de Freampa
«Se necesita un protocolo ágil, no se puede enterrar en papeles a víctima, acosador y familias»

La federación de ampas pide a los centros que no teman abrir un protocolo de acoso escolar: «No les desprestigia, es una tranquilidad para los padres»

A. B. Hernández

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:20

La Federación regional de asociaciones de padres de alumnos de centros públicos, Freampa, cree urgente y necesario actualizar el protocolo de acoso escolar en Extremadura. ... No solo porque es «un documento obsoleto, que no contempla realidades de hoy», sino también porque no es operativo. «Necesitamos un protocolo ágil, no se puede enterrar en papeles a víctimas, acosadores y familias; estamos hablando de un protocolo con 20 anexos sin contar el de cierre», expone Maribel Rengel, presidenta de Freampa.

