La Federación regional de asociaciones de padres de alumnos de centros públicos, Freampa, cree urgente y necesario actualizar el protocolo de acoso escolar en Extremadura. ... No solo porque es «un documento obsoleto, que no contempla realidades de hoy», sino también porque no es operativo. «Necesitamos un protocolo ágil, no se puede enterrar en papeles a víctimas, acosadores y familias; estamos hablando de un protocolo con 20 anexos sin contar el de cierre», expone Maribel Rengel, presidenta de Freampa.

La federación confía en que la consejería ultime pronto el borrador y se lo traslade a la comunidad educativa para que puedan realizar aportaciones y consensuarlo.

«Nosotros plantearemos que se acorten los plazos y se fijen tiempos máximos, que se adopten medidas cautelares desde el primer momento y que se garantice el equilibrio entre el derecho a la protección de la víctima y el derecho a la defensa del presunto acosador», detalla Maribel Rengel.

Desde Freampa se solicitará también un protocolo específico para el alumnado más vulnerable, otro centrado en las actuaciones en los centros rurales, «donde el acceso a los orientadores es remoto», y que se continúe con la evaluación del caso de bullying más allá del cierre del expediente. «Pedimos más formación para el personal docente y no docente, porque la forma de ejercer el acoso ha cambiado, y solicitamos a los centros educativo que no teman abrir un protocolo. Esto no lo les desprestigia, todo lo contrario, tranquiliza a las familias».