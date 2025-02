Navidades preelectorales

Nunca como ahora han sido necesarias unas elecciones, pero no para cambiar de gobierno, o no cambiar, ni para saber cuál es la fuerza real ... de cada partido, sino para acabar con este carrusel de rebajas de impuestos, reformas fiscales, subvenciones, ayudas, subidas salariales, bajadas de IVA, trenes gratis, buses gratis... Da miedo pensar qué sucederá dentro de año y medio, cuando se acabe el frenesí electoral, se imponga la realidad, sea imposible llevar adelante los programas electorales y lleguen las rebajas y los frenazos en seco.

Porque si en precampaña electoral parece como si se acabaran los impuestos, las tasas y el IVA y llovieran las ayudas, las rebajas y las subidas de sueldo, imagínense lo que nos prometerán en los programas electorales. Valdrá todo: restaurantes gratis, 'aifones' para todos, cruceros de balde, vales descuento para hacer 'gym'. Cualquier ocurrencia vale si es buena, bonita y barata. Rectifico: barata, no, mejor a coste cero. Porque el coste cero es la norma básica, la madre de todas las soluciones: cero impuestos, cero pagar, cero trabajar.

Un titular resumía el estado de la nación y el panorama hasta que se celebren las elecciones: «Los funcionarios cobrarán un 9% más y trabajarán un 5% menos». A partir de ahí, cualquier noticia que suponga una molestia debe ser desterrada. Es la política llevada al terreno de los niños caprichosos y los padres consentidores: no se puede traumatizar al niño ni al elector con malas noticias. Y si hay malas nuevas, que sean externas, que vengan de fuera como la inflación que es imparable, la guerra de Ucrania, las victorias de las extremas derechas que veneran a Putin, aunque lo disimulen, las catástrofes naturales...

Aquí, nada de contratiempos, al niño elector hay que darle todo aquello que le guste y los niños electores, que parecemos tontos, aplaudimos cada bajada de impuestos, cada rebaja de costes, cada subida de ayudas poseídos por la neurosis de la cigarra: a cantar, a cantar que el invierno poselectoral nunca llegará. Pues va a llegar y nos va a pillar desnudos.

Este invierno no va a ser tan duro como parece porque tenemos reservas de gas y porque nadie va a querer ver la realidad. Así que en Navidad, luces como nunca, que no falten guirnaldas luminosas ni efectos especiales. Y a encender pronto el alumbrado navideño porque como pongamos pocas luces y las encendamos tarde, caerá sobre nosotros la ira de los consumidores, la ira de los comerciantes, la ira de los columnistas, la ira de los tertulianos, la ira de los tuiteros, los instagramers y los influencers. ¡Qué vergüenza de Ayuntamiento, no ilumina las calles, no enciende las luces en noviembre y se va a cargar el comercio, el empleo, el desarrollo y la felicidad en general!

Lo peor de esta locura de gasto infinito e impuesto cero es que, si en algún momento nos da por reflexionar, echamos la culpa a los políticos. Es decir, nos sacudimos de encima nuestra responsabilidad y la arrojamos sobre quienes no hacen otra cosa que tener olfato para leer el estado de los electores y procurar satisfacerlos para que les voten. Somos nosotros, los ciudadanos, los verdaderos culpables de esta situación.

Los primeros en aplaudir y votar a quien más deprisa gire en el carrusel de reformas fiscales, subvenciones, subidas salariales, bajadas de IVA, trenes gratis, buses gratis, etcétera, somos nosotros y seremos nosotros quienes suframos, allá por noviembre de 2023, la realidad tras las elecciones. Así que aprovechemos las luces de esta Navidad y compremos velas, ahora que podemos, para la Navidad poselectoral del 23.