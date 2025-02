Navidades en octubre

Comenta Compartir

UNA infancia sin jamón es más triste que un cuento de Dickens. Y se hace más larga que un día sin pan, como ocurre con las Navidades, que cada año comienzan antes. Porque no sé si se habrá fijado, pero no bien termina el bochorno ya hay millardos de bombillitas de colores mariposeando sobre nuestras cabezas, anunciado la buena nueva. Es el toque de diana para que, como ejércitos de hormigas sementeras, toneladas de polvorones, mazapanes y turrones, abandonen sus polvorientos palés estivales y corran a adueñarse de los estantes más cotizados del súper de la esquina.

Realmente es un espectáculo digno de verse, al que unos pocos asisten impacientes por disfrutarlo y otros muchos temerosos de sufrirlo. Porque no me diga que no es una gota china aguantar durante tres interminables meses, en todo lugar y a todas horas, la ristra de villancicos y cuñados que sobreviene en tan entrañables fechas. No me diga tampoco en qué bando anda usted encaminado, porque en alguno andará cuando lo moderno hoy en día es no caer en matices ni indiferencias. Porque desde que la polarización domina la opinión pública, las pasiones no distinguen ya entre el blanco y el negro: o estás con una estación o estás con la otra. Y aunque en Extremadura tenemos dos, el verano y la del AVE, una que no se va y otra que nunca llega, también es cierto que en esto de recargar las tintas ni somos pioneros ni estamos solos.

El calamar de la bipolaridad es el presidente de los Estados Unidos. Un día decidió volar por los aires los puentes que durante siglos sustentaron la geopolítica mundial y tomó partido por el aislacionismo. Enrocado en tan demencial estrategia, no quiso hacer prisioneros en la guerra de aranceles que más tarde declaró a todo bicho viviente, por lo que acabó arrojando al reguero de cadáveres que iba dejando a su paso, cual caballo de Atila, a sus tradicionales aliados europeos, a cuenta de la fabricación de unos aviones que jamás veremos aterrizar por estos lares. Así, con nocturnidad y alevosía, una buena mañana nos desayunamos con los contenedores que atesoraban nuestros mejores productos bloqueados, merced a unos aranceles abusivos que, sin comerlo ni beberlo, venían a gravar el tomate, el aceite o el jamón que le vendíamos. Precisamente, los tres elementos que junto al pan encierran la esencia del Universo.

Porque olvídese de la filosofía griega, de Empédocles y Aristóteles: la esencia de la vida está en una tostada de tomate con aceite y jamón. Esta es la gasolina del funcionariado, sin la cual la Administración quedaría paralizada y la madre de todas las recesiones se cerniría sobre del país. Se ve que los burócratas americanos desayunan copos de avena y que su presidente, un niño rico enrabietado, lo tuvo todo en la infancia salvo el jamón extremeño. Sin duda, Donald Trump es el Oliver Twist de la dehesa. Seguro que a él se debe la ocurrencia de poner las Navidades en octubre.