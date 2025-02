La Navidad vuelve también para los mayores extremeños

Estrella Domeque Sábado, 24 de diciembre 2022, 07:57 Comenta Compartir

La voz de Carmen Tena y los acordes de una guitarra; villancicos que resuenan entre aplausos y decenas de gorros navideños, pero únicamente ya unas pocas mascarillas. Atrás queda el silencio que marcó la Navidad de 2020, también la de 2021, en las residencias de mayores, los lugares que sufrieron quizás con mayor crudeza la pandemia.

Dos años después, estos centros afrontan una Navidad más parecida a la del 2019. Entonces, muchos residentes pudieron disfrutar de una Nochebuena en familia y dieron acompañados la bienvenida a un 2020 que luego tuvo grandes limitaciones de encuentros y visitas. Pero en este 2022, ese ansiado regreso a la normalidad parece casi una realidad.

«Las medidas ya están más flexibilizadas, pero evidentemente el uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio en el interior», explica Ángel Alcázar, director de la residencia Alonso de Mendoza, en Don Benito. «Las visitas son más largas y ya no hay una zona delimitada, sino que se intenta solo que exista algo de separación, pero dentro de una normalidad», añade en una tarde con ambiente navideño en la que dos de las residentes han recibido sus visitas en una sala gobernada por un sencillo belén y un pequeño árbol decorado por adornos diseñados por los propios usuarios.

«Han sido dos navidades tristes porque no podías hablar con nadie y venía muy poca gente»

Alcázar recuerda que en esta residencia están vacunados casi el 100% de los usuarios con la cuarta dosis. «Debemos seguir manteniendo los protocolos hasta que nos lo indique la Consejería de Sanidad; principalmente la mascarilla y la distancia, pero ya sin esa escrupulosidad de antes». Además, se solicita comunicar con algo de antelación esas visitas para evitar posibles aglomeraciones.

La Navidad nunca se fue del todo de esta residencia en el período de la pandemia, pero ahora los mayores vuelven a ser parte de la celebración. «Han vuelto a montar ellos el árbol navideño y han realizado sus propios adornos», relata el director del centro ante la atenta mirada de Margarita Serrano, que presume orgullosa de un Papá Noel de ganchillo que ella misma ha realizado y que luce en su chaqueta. «Lo tenemos todo bien decorado y bien guapo, así se alegra la gente», dice sin perder la sonrisa, pues los residentes sí prescinden ya de mascarilla.

Francisco, José y Margarita, junto al árbol. E. DOMEQUE

Junto a Margarita están José Díaz y Francisco Javier Guerrero, que también residen en Alonso de Mendoza donde van a pasar estas navidades. «Hay una cena y comidas especiales esos días», comenta José; «Con langostinos y todo», complementa Francisco. «Comprendo que son unas fechas para estar en casa y en familia, pero lo cierto es que esta es su casa», asegura Alcázar que rápidamente encuentra la respuesta de José: «Ahí ha dicho una verdad, esta es nuestra casa». Una casa que está en reforma y, aunque habitualmente son alrededor de 50 residentes, las obras han reducido su capacidad en los últimos meses.

José, que ha sido jornalero toda su vida, nació en 1938 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). «Pero tras un año de guerra nos vinimos a vivir a Don Benito», rememora hoy con 84 años. Reside en Alonso de Mendoza desde hace siete, una residencia a la que llegó acompañado por su mujer, fallecida hace unos meses y con la que estuvo 60 años casado. «Los dos en la misma habitación todos estos años, a excepción de la época de la pandemia, y aquí pasamos nuestras últimas navidades», lamenta José, que antes sí que solía celebrar la Nochebuena reuniendo a su familia en casa.

Junto a Francisca, su mujer, celebró las navidades también en la residencia, algo que no ocurrió en estos dos últimos años: «Hubo días en los que lo pasamos muy mal, encerrados y en una habitación sin salir. Eso es para el que le toca... Se hace muy duro».

«Hemos estado bien, entre comillas; lo que hemos pasado lo sabemos los que estamos aquí metidos», corrobora Margarita, de 86 años. Natural de Navalvillar de Pela, lleva cinco años en esta residencia y no oculta que la pandemia ha sido una de las peores cosas que le ha tocado vivir. Define como raros estos dos últimos años, también las últimas navidades, «las hemos pasado aquí y fue difícil, pero bailamos y cantamos lo que pudimos».

Este año, eso sí, podrá volver a esa celebración familiar porque, aunque dice disfrutar del ambiente de la residencia, «yo el día de Nochebuena me iré con mi hija Mayte, no tengo nietos, pero sí dos perritos que nos quieren lo mismo que los niños». Su hija es una de esas familiares que ha podido retomar las visitas, también el poder llevar a su madre a casa para disfrutar algunos días con ella. Algo que no siempre fue posible durante los meses de pandemia y, si se hacía, eran numerosas las restricciones. Así, este año pasarán también juntas la Nochevieja.

«Han sido dos navidades tristes porque no podías hablar con nadie, venía muy poca gente esos días, con visitas muy cortas», dice Francisco Javier que llegó a la residencia hace dos años y que celebra el regreso del bingo por Navidad. «Cuando vivían mis padres, la Navidad era una juerga impresionante», recuerda este dombenitense que sale a diario de la residencia para visitar a su tía y al que suelen venir a ver sus primos. «Pero para Navidad prefiero ya quedarme aquí porque en casa se junta mucha gente», asegura antes de seguir tarareando al ritmo de la música navideña de Carmen Tena, que vuelve a arrancar unas sonrisas que habían quedado escondidas en las últimas navidades por las mascarillas.

