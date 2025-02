Navidad en noviembre

Hace más de una semana, el viernes 19 de noviembre, celebré la comida de Navidad con los compañeros de trabajo. Nos lo pasamos muy bien y comimos estupendamente. En el restaurante, todavía no habían establecido la oferta comercial de las fiestas, así que nos aprovechamos ... de la coyuntura y comimos el famoso menú del día del restaurante alBalat de Cáceres: siete primeros, ocho segundos y seis postres a elegir más pan, agua y una consumición. Y lo mejor, magníficamente cocinado.

El restaurante estaba lleno y había hasta una mesa amplia ocupada por aficionados del Estudiantes, que esa tarde jugaba un partido de baloncesto en Cáceres. Comí la deliciosa olla del día (garbanzos con callos, chorizo y morcilla), un emparedado de merluza fresca con una salsa muy rica y de postre, un reconfortante arroz con leche. Todo por 16 euros... La comida navideña con la mejor relación calidad-precio de mi vida.

Es verdad que faltaba más de un mes para Nochebuena, pero a nosotros nos dio lo mismo. Hicimos las mismas tonterías que si fuera 22 de diciembre. La secretaria nos regaló un pin con un símbolo de nuestro lugar de trabajo, después celebramos un concurso tonto de preguntas extrañas y acabamos con los regalos extravagantes: orejas de reno, pelucas-fregona, gorritos resultones... y nos lo pusimos todo en la cabeza. A mí me tocó un regalo con simbología explícita: una oveja negra, que guardaré mientras viva o hasta que mi mujer haga la próxima escabechina entre los regalos de los huevos Kinder, las sorpresas de los roscones y estos regalos insensatos de las comidas navideñas.

En el repleto comedor, a nadie le llamó la atención nuestra prematura euforia navideña porque, parece ser, este año hay tantas ganas de 'cenas de empresa' que o las empiezas ya o será imposible hacerlas todas, así que la fiesta impostada no salía de ojo. El compañero que se sentó a mi lado tiene que acudir a una docena antes de Navidad: con los condiscípulos de Bachillerato y de Universidad, con los colegas de grupos teatrales, de antiguos alumnos, de clowns, de murcianos ilustres, de amigos de la infancia, de antiguas novias (esta cena no me la creo, pero él dice que es verdad y no me extrañaría porque mis compañeros de trabajo son muy raros), etcétera.

No hubo discursos, pero sí se contaron muchos chistes tontos, aunque como los contaban artistas y estábamos contentos, les veíamos mucha gracia y nos partíamos de risa. Al acabar, pagamos 20 euros por cabeza ya que, como sucede en todas las 'cenas de empresa' navideñas, vuelan las cañas y los chupitos fuera de lo contratado. Pero ya me dirán, pagar 20 euros por tanta felicidad sale barato.

Al acabar, ya en la calle, cantamos villancicos. A pesar de que mis colegas son de media España, todos se sabían lo de la marimorena, así que formamos un coro muy pinturero y luego, lo de siempre: unos, a la calle Pizarro, si es comida, o a La Madrila, si es cena, y otros, a casa. Navidad en noviembre.

Quedó demostrado que esto de las fiestas y las celebraciones es una cuestión de estado de ánimo y un capricho del calendario. El ritual es el mismo, sea la fecha que sea, y, pasado el primer momento de extrañeza, te metes en el papel y cantas villancicos como un poseso.

Pero lo mejor es comprobar las ganas de fiesta que tiene la gente. Les contaba el otro día que me había pedido la carne para la cena de Nochebuena y ahora resulta que no va a haber suficientes lomos frescos ibéricos para Navidad, así que me lo han cogido ya y me lo han congelado. O eso o celebrar la Nochebuena en noviembre, que tampoco sería mala idea.