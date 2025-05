Navidad en Madeira

Me lo temía. Ha sido pasar Todos los Santos y surgir la pregunta esencial que me acompañará, nos acompañará durante mes y medio: ««¿Y qué ... haremos este año en Navidad?». En cuanto se plantea esa cuestión, las familias se revolucionan y se establecen alianzas entre cuñadas y luchas soterradas por el poder, entendido en este caso por quién tiene más fuerza para imponer su criterio, su planificación y su menú.

Me río yo de 'Juego de tronos'... El guion de esa serie palidece si se compara con las traiciones, pactos, componendas y estrategias que se sucederán en el 'Juego de cenas' que se librará de aquí al 24 de diciembre. Se acerca el invierno y no trae muertos vivientes, sino planes para la cena de Nochebuena.

Las tradiciones son las tradiciones. Septiembre se pasa rápido entre la resaca de las vacaciones y el comienzo del cole. A mediados de octubre, empieza la preparación de las visitas al cementerio: viajes, flores, paseos entre tumbas y nichos fijándose en cuál está descuidado y cuál luce esplendoroso.

Pero es acabarse el puente de Santos y Difuntos y empezar el debate navideño. Este año, además, tras dos navidades raras, hay tantas ansias de juntarnos que la preparación de la fiesta es más importante que nunca y los debates sobre qué hacer son encendidos, incandescentes.

Es imposible huir de estas tradiciones y no conozco a nadie de mi generación que haya sido capaz de romper con el ritual. Muchos decimos que algún día nos marcharemos al fin del mundo a pasar la Navidad solos, pero no sé de nadie que lo haya hecho. Y no ya al fin del mundo, ni tan siquiera a un hotel de Punta Umbría. Los jóvenes sí, en la generación equis y en los millennials parece que hacen lo que les da la gana, aunque a lo más que llegan es a marcharse él con sus padres y ella, con los suyos.

Al llegar estas fechas, siempre propongo tímidamente marcharnos a mi lugar más bonito del mundo: una playa perdida de la isla de Madeira con una aldea, un hotelito y un restaurante bonito al borde del agua. Mi mujer me mira como con el mismo cariño con que se mira a los inocentes y me hace la pregunta esencial que resume el presente y el futuro de mi generación: «¿Y qué hacemos con mi madre?». Yo respondo que nos la llevamos y me replican sentenciándome: «Tú lo que estás es tonto». Y sí, es cierto, estoy tonto porque mi suegra nunca se alejará de sus hijos y su sopicaldino en Navidad. De lo que se deduce que jamás pasaré las Navidades en Madeira: ahora porque no me voy a alejar de mi suegra y en el futuro porque no me voy a alejar de mis nietos.

La tradición se impone y si hay que cumplir con ella, se cumple sin rechistar. Así que en cuanto empezaron las planificaciones navideñas me pedí la carne. A unos les toca el marisco, a otros los embutidos, a los de más allá los turrones y a los de más acá, los vinos. Todos esos productos son divertidos, cosas de hombres, enredos, fruslerías, entretenimientos...

La carne parece más aburrida, menos excitante, más lo de siempre, menos delicatessen... Pero es un encargo fácil y el que menos críticas recibe. Si el jamón sale vulgar, te humillan, si el marisco no es de primera, te desprecian, de los vinos, no digamos...

Sin embargo, la carne es una opción segura porque al horno se hace fácil, con un puré y unas peras al vino brilla y, sobre todo, ¿quién demonios llega con hambre a la carne en Nochebuena? Así que la semana pasada compré dos lomos frescos de cerdo, los he metido en el congelador y los asaré en Nochebuena soñando con ese lugar de Madeira al que nunca podré escapar en Navidad.