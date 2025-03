Navalmoral insiste en pedir la paralización de las obras del tren

El Ayuntamiento de Navalmoral insistirá en solicitar al Ministerio de Transportes la paralización de las obras del tren de altas prestaciones a su paso ... por el casco urbano, basándose como nuevo argumento en el escrito remitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica. Según el Consistorio, este escrito reconoce que la declaración de impacto ambiental del proyecto en ejecución «está caducada».

«La solicitud de paralización de la obra es solo una consecuencia de hacer las cosas mal en el pasado. Nuestra intención es que el tren de alta velocidad llegue a Navalmoral, pero de manera correcta, cumpliendo con la ley y que podamos recepcionar una obra que se ajuste a la legalidad. No podemos permitir que en nuestra población se realicen obras incumpliendo la normativa vigente, así como la incidencia que va a tener», manifestó el jueves el Ayuntamiento en una nota de prensa e insistió ayer el propio alcalde, Enrique Hueso.

«No pueden hacer lo que quieran en el casco urbano y causar las incidencias que se están causando, como la rotura de la tubería de gas o del suministro de agua, por las prisas o por falta de coordinación. Es mejor parar, planificar y reordenar de forma adecuada», añadió el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Porras.

Según el Consistorio, la DIA caducó en 2019 y el proyecto del tramo de la localidad se redactó en 2020

Ambos hicieron ver, además, que todo esto, y los problemas que se han originado en el tráfico rodado, se está produciendo sin que las obras hayan entrado todavía en el centro del casco urbano.

Declaración de Impacto

Volviendo a la Declaración de Impacto Ambiental, Enrique Hueso recordó que se aprobó en 2013 y que según la ley caducan a los seis años, esto es en 2019, cuando el proyecto del tramo de Navalmoral se redactó en 2020, se licitó en 2021 y las obras empezaron en 2023.

«Y Navalmoral no es ahora como en 2007, cuando empezó a elaborarse el proyecto en superficie, al incorporar una serie de elementos que entonces no estaban y no se han tenido en cuenta, como el parque empresarial Norte de Extremadura o el PIR de Los Viñazos, con más de 800 viviendas proyectadas, además omitir la Ley del Ruido y la Sostenibilidad establecida en la Ley del Suelo de Extremadura».

Por ello el Ayuntamiento tiene que identificar ahora las condiciones que pudieran dar lugar a iniciar un procedimiento nuevo de declaración de impacto ambiental. Y el Ministerio, en paralelo, debería iniciar las consultas a las administraciones afectadas y las personas interesadas.

Pero irá más allá al solicitar la paralización de las obras para que se haga esa nueva declaración y se estudie el soterramiento de las vías, «que hasta Adif ha reconocido que técnica y económicamente es viable, al elaborar planos y presupuestos, y que depende únicamente de voluntad política».