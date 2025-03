Navalmoral, entre la esperanza y la desilusión tras denegar el Gobierno ayudas a la gigafactoría

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata guarda un discreto silencio en relación con las últimas novedades acaecidas en torno a la anunciada gigafactoría de baterías ... proyectada en el macropolígono de la carretera de Rosalejo. Esto es, el rechazo provisional del Ministerio de Industria al Perte del vehículo eléctrico impulsado por Global Gabes SLU (Envision y Acciona) y la confirmación de la empresa china de que se hará con o sin ayudas.

Ese silencio es el mismo que mantuvo el Consistorio moralo cuando HOY anunció la llegada a Navalmoral de la gigafábrica y la creación de 3.000 puestos de trabajo directos, porque, aun siendo conocedores de las negociaciones llevadas a cabo, preferían que la confirmación llegara desde las empresas promotoras y no desde la Administración o la parte política. Y ahora la postura es similar.

«Hay que tener tranquilidad, porque la empresa ha dicho que se va a instalar sí o sí y que es un tema de procedimiento administrativo que tienen que solucionar. Y esa es la mejor garantía que podemos tener», afirman fuentes municipales.

Opiniones encontradas

¿Y qué dice la calle? Pues a tenor de las reacciones recogidas, la opinión es diferente si se pregunta de manera presencial o se leen los comentarios que se suceden en las redes sociales. Estos últimos son bastante más pesimistas. Desde quienes consideran que «era demasiado bonito para ser verdad» hasta quienes creen que «nos han vuelto a engañar, porque han sido muchas las empresas que se han anunciado y no ha venido ninguna». Otros ven una maniobra política y acusan, directamente, de mentir al presidente del Gobierno.

En ese sentido, hay quien no entiende el momento elegido para firmar el acuerdo entre el Gobierno de España, la Junta de Extremadura y Envision, que se hizo días atrás en los terrenos destinados a la gigafactoría, si no estaba todo cerrado. «¿No hubiera sido mejor esperar a que se aprobaran las ayudas para haber hecho la firma y evitar así que se hayan vuelto a generar dudas?», se preguntan.

Tertulia en el 'Parlamento'

Y es que el escepticismo inicial tras la aparición de las primeras noticias se fue transformando poco a poco en ilusión ante los anuncios que iban haciendo Envision y Acciona, el presidente de la Junta de Extremadura, el director general de Avante o el propio ejecutivo central, para ahora volver a caer en la desilusión y el pesimismo.

Aunque no todos lo ven así, ni mucho menos, porque otros se muestran igual de esperanzados a pesar del actual contratiempo. Así lo decían en el 'Parlamento' –como llaman los jubilados al Jardincillo– Julio, Faustino, Ignacio o Diego, a quienes HOY interrumpió ayer mientras mantenían una animada conversación.

«Yo lo que he escuchado en la tele es que de momento no han aprobado la subvención que les tienen que dar. Otra cosa es que aunque no les den subvención a lo mejor también lo hacen», decía Faustino.

«Lo suyo es que den trabajo, porque hace mucha falta, y no esto que estamos viendo aquí (en referencia a los jubilados presentes). Yo sí creo que se va a hacer. Por lo menos las altas esferas así lo dicen. Ya veremos», añadía Ignacio.

«La Junta también ha dicho que aunque no haya subvención por el Estado se va a hacer. ¿Cómo se va a negar a crear un montón de puestos de trabajo», se preguntaba Diego.

La breve tertulia la remataba Faustino echando mano de memoria. «Estamos muy quemados, porque aquí han venido muchísimas empresas a querer montarse y por culpa de los políticos no se han montado. Los políticos que sean. Los de aquí o los de la Junta. Se han ido porque no les han dado pie a venir. Pero yo creo que ya nos toca, ¿o no?».