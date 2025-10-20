Naturgy reitera su disposición a pedir la prórroga de Almaraz

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha vuelto a insistir en la posibilidad de que las dueñas de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa ... y la propia Naturgy) piden finalmente una prórroga de las instalaciones. Preguntado en un acto en Barcelona sobre el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, acordado en 2019, ha declarado: «Tenemos que volver a hacer los números, porque afortunadamente sabemos hacerlos, y las cosas que han pasado por medio nos pueden hacer cambiar de opinión», ha subrayado. Como viene informando HOY, este calendario fija que el primer reactor tenga que parar en 2027.

No es la primera vez que Reynés hace declaraciones en este sentido. El pasado mes de julio, por ejemplo, insistió en la posición de Naturgy de abordar la extensión de Almaraz hasta 2030 y así tener tiempo para «discutir en más detalle» sobre si conviene o no revisar el calendario pactado en 2019 por las compañías propietarias y Enresa.

Este martes hay convocada una junta de administradores de la central nuclear Almaraz-Trillo en la que las tres propietarias podrían acordar pedir la prórroga. El tiempo se acaba, porque la ley marca que antes del próximo 1 de noviembre hay que presentar la documentación de cese de actividad.

Mientras tanto, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha exigido por carta a las propietarias de Almaraz que soliciten al Gobierno la prórroga de la central nuclear.

Gallardo ha enviado en la mañana de este mismo lunes cartas a Endesa, Iberdrola y Naturgy en las que les pide que se sienten a negociar con el Gobierno de cara a hacer «viable y factible» la prórroga de la central.

De este modo, ha insistido en que no es la primera vez que realiza esa petición, que ya cursó el pasado mes de febrero, y ha insistido en la necesidad de garantizar la continuidad de una infraestructura que es importante para Campo Arañuelo y sus trabajadores.

Por ello, el líder de los socialistas extremeños ha apuntado que en la misiva enviada a las tres propietarias le traslada la «necesidad de reunirse» de cara a poner en marcha el mecanismo que permita la prórroga de Almaraz y que no es otro que la petición de la misma, ha precisado.

Del mismo modo, ha recalcado Miguel Ángel Gallardo que la petición de prórroga de la central no debe hacerse «a costa del bienestar de los extremeños y extremeñas».

«Que no lo hagan a costa de beneficios fiscales, porque entendemos que sería una clara injusticia para lo que le ha dado Extremadura en recursos también a las propias eléctricas», ha subrayado Gallardo, quien, una vez solicitada esa prórroga, ha mostrado su predisposición para «servir de enlace» de cara a que el Gobierno de España autorice la misma.

«No olvidemos que ya en el año 2019 se pudo prorrogar la vida útil de la central gracias al compromiso de un gobierno socialista que luchó y lo gestionó. Y en este caso ya le anticipo que nosotros intercederemos ante el Gobierno de España precisamente para que volvamos a tener la misma suerte», ha asegurado.

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones momentos antes de asistir a la inauguración del nuevo puente de Alcántara (Cáceres), donde ha insistido en que «no puede haber ningún tipo de beneficio fiscal» a las empresas.

«Es decir, no se puede rebajar lo que se denomina la 'ecotasa' porque eso para nosotros es premiar a quien tiene beneficios anuales de más de 7.000 millones de euros en detrimento de los extremeños y las extremeñas», ha dicho, además de reseñar que los socialistas extremeños no podrán estar «nunca de acuerdo» con que se rebaje a las eléctricas los impuestos y no se suba o se equipare salarialmente a los docentes de la región con los de otras comunidades.

Asimismo, ha considerado que bajar la 'ecotasa' es «más agresivo» debido a que «no es un impuesto, es, de alguna forma, garantizar que esos residuos que durante miles de años van a estar conservados por otros, al menos, se garantice una parte de lo que va a tener de coste en el futuro», ha incidido.

«Nosotros entendemos que no se puede exigir la continuidad de la central a costa ni de beneficios fiscales ni de rebaja de tasas», ha recalcado el líder de los socialistas.