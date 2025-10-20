HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista de la central nuclear de Almaraz HOY

Naturgy reitera su disposición a pedir la prórroga de Almaraz

Miguel Ángel Gallardo pide por carta a las tres propietarias de la central que soliciten al Gobierno que se retrase el cese de actividad

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:03

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha vuelto a insistir en la posibilidad de que las dueñas de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa ... y la propia Naturgy) piden finalmente una prórroga de las instalaciones. Preguntado en un acto en Barcelona sobre el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, acordado en 2019, ha declarado: «Tenemos que volver a hacer los números, porque afortunadamente sabemos hacerlos, y las cosas que han pasado por medio nos pueden hacer cambiar de opinión», ha subrayado. Como viene informando HOY, este calendario fija que el primer reactor tenga que parar en 2027.

