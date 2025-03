Nativel Preciado protagoniza el día de la Unión de Bibliófilos de Extremadura

Un poco antes de la convocatoria, la protagonista de la jornada, la periodista y escritora Nativel Preciado, hizo su entrada en el palacio trujillano de ... los Barrantes Cervantes, junto a la presidenta de la Unión de Bibliófilos de Extremadura (UBEx), Matilde Muro. A partir de ahí, comenzaron a realizarse algunas fotografías con los asistentes. La primera fue con la concejala trujillana de Cultura, Consuelo Soriano. Seguidamente, llegó el resto de instantáneas.

Así dio comienzo el acto organizado por UBEx para, un año más, celebrar su día. No obstante, Muro reconoce que, en esta edición, casi no les da tiempo de llevarlo a cabo antes de que termine el año, por diferentes circunstancias. Como suele ser habitual, no podía faltar una persona relevante en el panorama nacional vincula a los libros, como es Nativel Preciado, «la representación del sosiego y la tranquilidad en estos tiempos que corren», según afirmó Matilde Muro.

La invitada, que el viernes estuvo en León, habló de su amor por los libros, como no podía ser de otra forma en este foro. Entre otros aspectos, destacó que esa pasión proviene de «herencia genética, que aprendes del ejemplo del que te rodea». Asimismo, puso de manifiesto que cuando se nace en una familia que tiene respeto por la cultura y los libros, al final, ese sentimiento llega a la persona.

Esta escritora, que tiene diversos premios, considera que, ahora, esa pasión se transmite con mucha dificultad, porque ahora hay muchos elementos de distracción, que apartan de la concentración que se necesita para la lectura y los libros. «Haya demasiados elementos que distorsionan ese empeño, pero se intentan», sostiene. Ante esta situación, reconoce que no hay más remedio que adaptarse a los tiempos y abrirse el paso como se pueda en este mundo. Asimismo, puso de manifiesto que los libros sirven para compartir el aprendizaje y los sentimientos.

Muro reconoce que ha sido «un lujazo» la participación de Preciado en esta jornada, que supone una fiesta para los bibliófilos extremeños. De hecho, tras la charla, tuvo lugar una comida de hermandad, para continuar hablando de libros. La dirigente de UBEx, igualmente, apuntó que siempre que puede apuesta por celebrar esta jornada en Trujillo, no solo porque sea su hogar, sino también porque «puedo presumir de una ciudad única en el mundo». Además, se cuenta con la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

Matilde Muro recuerda que este colectivo, que tiene 35 años de vida y cuenta con 127 bibliófilos socios, repartidos por diferentes lugares del territorio español.