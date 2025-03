Un narco detenido por el grupo antidroga de Mérida pide la nulidad de su causa

Uno de los presuntos narcotraficantes investigados por la brigada antidroga de Mérida ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Mérida la nulidad de ... las actuaciones que pesan contra él por entender que su detención fue consecuencia de la «trampa» que le tendió uno de los agentes de la brigada con el apoyo de otro narcotraficante al que protegía la policía.

A este incidente excepcional de nulidad de actuaciones le ha dado forma Fernando Cumbres, un abogado penalista de Badajoz que considera ilógico que su representado, M.G.B., se siente en el banquillo. «No sólo se infringieron los protocolos y buenas prácticas policiales, sino que también se vulneraron los más elementales derechos fundamentales y garantías procesales».

Para justificar esa afirmación el letrado cita el contenido del atestado elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, cuyos agentes siguieron durante meses a los cinco componentes de la brigada antidroga la Policía Nacional de Mérida tras tener indicios serios de que estaban infringiendo la ley.

Los cargos que pesan contra esos policías son abundantes, pero hay uno que es el que afecta a esta causa: el que sugiere que en diciembre de 2020 acordaron con J.T.A. que entregase un importante alijo de estupefacientes a una tercera persona para poder detenerla.

En concreto, creen que el policía J.G.D.B. estuvo en contacto con el supuesto narcotraficante J.T.A., de quien recibió instrucciones «precisas» sobre el día, la hora y el lugar en el que se iba a producir la entrega de la droga.

En el incidente de nulidad se indica que esa forma de actuar por parte del policía supone una clara provocación al delito «para así crear una trampa».

«Con esta acción eliminaban competencia delictual del protegido y obtenían prestigio policial para seguir enmascarando su actividad criminal», se añade en el atestado realizado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, donde se recoge una conversación de WhatsApp en la que J.G.D.B. intercambia mensajes con J.T.A., quien le informa del lugar en el que va a entregar la droga y el vehículo en el que se desplaza el comprador.

Noticia Relacionada La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para el acusado que pide la nulidad

En el incidente de nulidad presentado ante el juzgado se cita una sentencia en la que se explica que «el delito provocado surge cuando la voluntad de delinquir surge en el sujeto, no por su propia decisión, sino como consecuencia de la actividad de otra persona, generalmente un agente o colaborador de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que, guiado por la intención de detener a los sospechosos o de facilitar su detención, provoca a través de su actuación engañosa la ejecución de una conducta delictiva que no había sido planeada ni decidida por aquel, y que de otra forma no hubiera realizado».

La clave, entiende Cumbres, es que en este caso existen «determinadas actuaciones incitadoras a una conducta delictiva» que fueron determinantes para que el delito existiera. «El agente se dirigió a J.T.A. para verse el 18 de diciembre y días después es J.T.A. quien escribe directamente al agente de estupefacientes informándole de que iba a realizar la venta a D.S.J., por lo que se deduce que el agente, en esa entrevista personal, propuso a J.T.A. iniciar los contactos para realizar la venta controlada de la droga, presumiblemente a unos precios muy bajos a fin de que D.S.J. picara en la trampa que el agente de policía organizaba a través de su colaborador».

De momento, la nulidad ha sido solicitada para la causa que afecta a M.G.A., en cuyo vehículo iba la droga facilitada por J.T.A., pero es previsible que esa misma solicitud la realice el abogado de D.S.J., que también fue detenido.