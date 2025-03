Nando Juglar: «Soy el más feliz del mundo»

Como iba cantando de pueblo en pueblo con su Seat 600 cual trovador medieval, lo bautizaron artísticamente Nando Juglar, pero su nombre es Rafael Fernando ... García González. Nació en Valdelacalzada en 1952, aunque podría haber nacido en cualquier poblado de colonización de los que iba creando su padre, un técnico del Iryda que nació en Brazatortas (Ciudad Real), dos casas más allá de donde vino al mundo Antonio Gala. Su madre era de Oliva de la Frontera y Nando vive ahora en una casa de campo en Valuengo, a un paso de Jerez, donde se encierra en su estudio para componer, incansable en una trayectoria musical que empezó siendo un niño en los coros de los conservatorios de Badajoz y Sevilla y se ha sustanciado en varios discos y actuaciones en teatros y televisiones de España y América. Su último disco es 'Nando Juglar en La Habana' y se presentará esta primavera en el Gran Teatro de Cáceres (21 de abril) y en el López de Ayala de Badajoz (9 de mayo) con músicos cubanos en un gran concierto.

–¿No para usted nunca?

–Bueno… He sido albañil, minero, viajante de droguería y embutidos, camarero, vendedor de libros y pieles en Barcelona, vendimiador en Fuente del Maestre, administrativo en Fruterías Pérez de Badajoz, estudiante de Magisterio y de Empresariales… He vivido en nueve lugares diferentes de tres continentes, me he divorciado tres veces, aunque me llevo bien con mis ex, me he arruinado media docena de veces y otras tantas he empezado de cero, aunque lo peor fue cuando lo vendí todo en Extremadura, me fui a Colombia, a los dos años perdí la audición, gasté mucho dinero en médicos y entré en depresión.

–No para de correr con 72.

–Siempre he hecho deporte, pero desde lo del oído, más. Desde el año 2010, he corrido 311 carreras, tres maratones, ocho triatlones, en uno de ellos acompañando a un ciego. Soy campeón de Extremadura de triatlon en mi categoría de más de 60 años, aunque es cierto que en esa categoría solo corro yo y ya tengo más de 200 trofeos. La verdad es que he salido adelante psicológicamente gracias al deporte.

–¿Y económicamente?

–A empezar desde cero no me ha ayudado nadie. Salgo adelante con las actuaciones. Es bueno empezar de cero, aprendes mucho. Cuando volví de Medellín (Colombia) sordo y dedicándome a la música, pensé que todo se acababa. Si no llega a ser por el deporte… Ahora tengo los conciertos de este disco de vinilo en La Habana con músicos cubanos. Va a ser bonito.

–¿La música actual?

–La respeto, pero ya no se componen canciones con melodías. Ahora todo es mucha coreografía, mucho pim, pam, pum, todo perfecto, todo igual… En un segundo te conoce todo el mundo y en tres, te han olvidado.

–¿A usted no lo olvidan?

–La gente me reconoce, me siento querido, no le doy importancia, pero es así. Salgo por Jerez y no tengo que quedar con nadie, sobre la marcha me paro con unos y otros.

–¿Pareja, hijos?

–Tengo muchas amigas y ya está. Y tengo dos hijos de mi primera mujer, Israel y Óliver, en Jerez, y otro hijo de mi mujer cubana, Rafael, que vive en Tenerife. Ahora voy a tener mi primer nieto, de Óliver.

–¿El Nando Juglar abuelo?

–Puedo decir tranquilamente que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Acabo de superar una operación de peritonitis, vivo en el campo, corro, monto en bici, leo mucho, compito cada semana, doy conciertos, tengo un vinilo que me produce una gran satisfacción, celebro mis fiestas con amigos, mis cumpleaños… Soy el más feliz del mundo.

-Lo veo activo hasta los 90.

-Hasta los 90, no, hasta los 95. No pienso nunca en eso de jubilarme.