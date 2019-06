Con la música a otra parte Participantes en la edición del año pasado, bailando descalzos en uno de los escenarios instalados junto al río Alagón. :: HOY Tras dos años llevando a Las Hurdes a miles de personas de medio mundo, el Lost Theory Festival abandona Extremadura A.A. CÁCERES. Domingo, 23 junio 2019, 12:31

Miles de personas bailando, muchas de ellas descalzas, junto a la orilla del río Alagón, al lado del meandro el melero. La escena se vio en Las Hurdes en los años 2016 y 2018. Y se iba a volver a repetir entre los días 9 y 15 del mes que viene, pero finalmente, esa fotografía de gente de medio mundo pasándolo bien en plena naturaleza, rodeados de agua y paisaje verde, no se producirá. Porque el Lost Theory Festival (Festival de la teoría perdida) abandona Extremadura. No habrá tercera edición. Al menos, no en la comunidad autónoma.

«Es una mala noticia», deja claro de entrada Gervasio Sánchez, alcalde en funciones de Caminomorisco, ayuntamiento del que depende la alquería de Riomalo de Abajo, donde se han celebrado las dos ediciones de esta cita musical que también implica al municipio de Sotoserrano (Salamanca). «Era un evento muy bueno para nosotros y para el conjunto de Las Hurdes -resume el regidor socialista-. El último año vinieron cuatro mil personas de 52 países. Nos daba una proyección internacional muy importante».

Según la organización, la propuesta, que antes de aterrizar en España se celebró en Croacia, Bélgica y Holanda, atrae a gente de Emiratos Árabes, Tanzania, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Canadá, Alemania, Sri Lanka, Francia, Inglaterra, Vietnam, China, Japón, India... Queda claro que una mayoría se cruzó varios países para llegar hasta Extremadura, para pasar la semana entera o unos días. Y que tenían la soltura económica suficiente como para afrontar un desplazamiento largo solo por ocio y para pagar una entrada que el año pasado osciló entre los 95 y los 160 euros por persona. «Muchos venían con sus caravanas, compraban en comercios de aquí para llenar sus neveras y no generaron ningún conflicto», apunta el alcalde de Caminomorisco, que añade que «limpiaban el terreno antes de empezar el festival y al acabar».

Incautación de drogas

La nota negativa, en las dos ediciones, fue el aumento de las incautaciones de drogas por parte de la Guardia Civil, que requisó en la zona una amplia variedad de sustancias estupefacientes, desde anfetaminas hasta LSD pasando por setas alucinógenas. «No hay que disculpar el consumo de drogas en absoluto, ni minimizar su importancia, eso sería un grave error, pero tampoco podemos obviar que este tipo de sustancias están presentes no solo en este festival, sino en otras muchas citas musicales más o menos parecidas», apunta Gervasio Sánchez, que insiste en que el Lost Theory Festival era positivo para la comarca y la región. De ahí que tanto él como otros en la zona compartan el sentimiento de que la suspensión es un contratiempo.

«Queridos teóricos, tenemos terribles noticias». Así comienza el comunicado que se puede leer en la web del festival. «Nuestro viaje a España pasó de ser un sueño a convertirse en una pesadilla, y con lágrimas en los ojos tenemos que anunciar la cancelación», relatan en su nota informativa, justo antes de declararse «destrozados, devastados y decepcionados».

El motivo de la marcha atrás es que no han recibido el permiso que necesitan. Aseguran los organizadores que los terrenos en los que se celebra el festival han cambiado de dueño, que ya no pertenecen al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que en las dos ediciones celebradas les facilitó los trámites, sino a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que mantiene la actitud contraria. Este último organismo, sin embargo, niega que el suelo haya habido cambio de titular y también que no haya facilitado el permiso. Lo primero, explica, sería ilegal, pues se trata de «bienes de dominio público estatal que conforme a la Ley de Aguas, están sujetos a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad». Y sobre la autorización, afirma que nadie la ha pedido. Más aún: «Este organismo -afirma la CHT- no ha autorizado en ninguna ocasión la celebración de evento alguno en los aludidos terrenos».

Pero el hecho indiscutible es que el festival se ha celebrado dos veces en ese espacio. Con lo cual, o los dos años se celebró sin permiso, hipótesis difícil de asumir, o este se lo concedía otra instancia. «Tristemente, el ochenta por ciento de los terrenos del festival pertenecen ahora a la Confederación Hidrográfica del Tajo», afirman los organizadores. «Sin la autorización -continúan-, existe el riesgo de que la policía ordene la clausura del festival y obligue a marcharse a los asistentes, y este es un riesgo que no estamos dispuestos a asumir».

Ante versiones tan dispares, una posible explicación, plantean dos fuentes conocedoras de la situación, podría estar en la seguridad. La infraestructura del festival incluye tres escenarios (uno para música electrónica, otro para sonidos experimentales y tecno y un último para 'chill out' y étnica) y pasarelas sobre el agua. Es decir, una parte de la cita se desarrolla sobre dominio público hidráulico y en su zona de servidumbre y de policía (cien metros desde los límites del cauce). Esa franja de seguridad en torno al meandro iba a llenarse de gente y de música, pero ya está claro que no será así, y que ese espacio, uno de los iconos turísticos de Extremadura, lucirá en esas fechas tal como lo hace hoy.