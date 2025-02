–¿Cuál es su afición favorita?

–Sin ninguna duda la música. No concebiría mi vida sin la música. Me relaja, me divierte y me ... apasiona.

–¿Desde cuando la práctica?

–Con 9 años mis padres me regalaron un pequeño órgano y comencé mis primeros pinitos interpretando la melodía de la serie Kung Fu que entonces estaba de muy de moda en TV

–¿Por qué se aficionó?

–Es difícil responder. Mis padres amaban la música, y mi madre entonaba muy bien y tenía buen oído. Mi hermano Eladio me enseñó con 13 años a tocar la guitarra española. En mi casa de Montánchez la música siempre estaba presente, sobre todo en las celebraciones, navidades…

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–Fundamentalmente mi familia, pero también en el colegio y en el instituto. Con 14 años compuse mi primera canción para un festival misionero del Colegio Santo Ángel que se realizó en Badajoz.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Como oyente le dedico diariamente un buen tiempo, aunque obviamente depende del trabajo y mis obligaciones. Me encanta escuchar la música con los mejores medios, por eso siempre recomiendo buenos auriculares para percibir todos los matices instrumentales y vocales. Como practicante, desde que me he venido a Madrid tengo menos tiempo para ensayar con mi grupo, pero suelo ir a Badajoz antes de las actuaciones cada mes o mes y medio para realizar ensayos intensivos con mis compañeros de Vinilo Sánchez Band.

Su trayectoria

–¿En qué grupos ha tocado estos años?

–La guitarra y el teclado siempre me han acompañado. He estado en la Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. En mis tiempos universitarios participaba en una orquesta comarcal actuando los veranos por los pueblos. Luego, ya en Badajoz, a partir del año 1990 estuve el grupo Backbeat que era un monográfico de los Beatles y desde 1999 con Vinilo Sánchez Band que hemos cumplido recientemente 25 años en los escenarios y seguimos en la brecha.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido, le ha hecho conocer gente amigos, viajar?

–Sinceramente todo a la vez. He viajado y conocido gente muy interesante a través de la música. En cuanto a satisfacción, interpretar o escuchar la música que te gusta produce un subidón de adrenalina no comparable con nada. He disfrutado y disfruto una barbaridad. Además, mis compañeros de Vinilo son mis amigos a los que respeto y tienen todo mi cariño.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–Muchos, que se traducen en la presencia del público que nos acompaña en nuestros conciertos y vive y disfruta con nosotros con la música en directo. Esa presencia nos impulsa y anima a seguir adelante recreando la mejor música pop de siempre que es la de las décadas de los años 60 y 70.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto? ¿Ha ganado dinero con su afición?

–Pues sinceramente lo que tratamos es de que la música no nos cueste dinero. Tenemos bastantes gastos: equipo propio, equipo de sonido, local de ensayo, renovación de material, desplazamientos…. Ahora incluso en Madrid para mi es todo es más más complicado con los viajes, hotel en Badajoz y demás. En teclados si no me equivoco el actual es el quinto. Renovamos guitarras, amplificadores…

–¿Porque recomendaría la música a otras personas?

–Porque es una actividad que te puede hacer más feliz y ensancha tu capacidad de comprender artísticamente las creaciones de otros, e incluso las tuyas propias. La música es evasión, pero también una manifestación intima de placer.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–He tenido y las tengo con registros emocionales diferentes, pero también con mucha intensidad. ¿Quien no disfruta con una buena película o leyendo un buen libro?