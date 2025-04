El extremeño que elabora guitarras con leña de árboles caídos

Paloma Aceitón Domingo, 24 de septiembre 2023, 09:04 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

Se necesitan varias artes para hacer una guitarra bien y poder ser objetivo a la hora de valorar si ese instrumento vale la pena o no». Así define Jesús Gerada (Monesterio, 1967) la labor de un 'luthier'.

El artista comenzó Ingeniería Industrial en Sevilla, y un año antes de concluir los estudios volvió a su pueblo natal. Es el encargado del mantenimiento y alquiler de una casa rural de la que es propietario. Actualmente compagina esta labor con la creación de guitarras hechas a partir de madera de árboles caídos en la zona de Tentudía.

Entre sus aficiones destaca la música, la albañilería, el bricolaje o trabajar con la madera: «Hacer cualquier proyecto que sea artesanal». «Todo lo manual que he hecho a lo largo de mi vida me ha servido para tener la capacidad de crear guitarras», explica.

«La madera de la comarca tiene una magia añadida y es que no se puede comprar»

Esta idea de hacer instrumentos artesanales surge por la experiencia de toda una vida, por lo que ha sido un proceso de mejora y aprendizaje paulatino.

«Llevo años con guitarras en las manos. Todas las que se estropeaban en el pueblo me las daban a mí. Como me gustaba mucho la electrónica, no me daba ningún miedo desarmarla, ver qué sucedía y cómo era su funcionamiento».

Con el paso de los años, Gerada se percató de que la idea de hacer instrumentos a mano no era tan descabellado. «Pensaba que hacer mis propias guitarras no debía ser tan complicado, pero era la falta de tiempo la que no me dejaba empezar».

Hace tres años, cuando ya disponía de tiempo, empezó su primera guitarra. «No lo hice por venderlas, si no por hacer un instrumento para mí».

Los luthiers más afamados son americanos y ellos utilizan tradicionalmente madera de caoba, del arce, del fresno o del ébano para las tapas.

«Desde un principio tuve claro que no quería hacer guitarras de los materiales típicos. Las maderas que se suelen utilizar son tropicales y tienen un comercio muy estricto, así que tendría que comprarlas por Internet y pagar un dineral por materiales que no son de calidad».

El músico explica que este tipo de maderas, por lo general, no están bien secas y no tienen la calidad que tenían antaño.

«Decidí ir más allá y hacer guitarras diferentes, con maderas de mi zona. Monesterio y la sierra que lo rodea tiene maderas estupendas como la del nogal, la del castaño o la del olmo. No quiero maderas comerciales para hacer mis guitarras. El material de esta zona tiene magia añadida y es que no se puede comprar».

Gerada se decanta por el nogal dado que se trata de una madera «fuera de serie, de las mejores del mundo». El castaño, por su parte, aunque suele ser desconocido para trabajar con él, es «sensacional y tiene una veta preciosa». El olmo se caracteriza por ser duro, «perfecto para la parte trasera». Además, tiene en mente probar con la madera de los álamos porque, en palabras del artista, «debe tener una buena madera para hacer las tapas de las guitarras porque las vetas hacen figuras muy diferentes».

El artista atesora ya 18 instrumentos, que en su mayoría son guitarras eléctricas para las que necesita maderas de calidad y bien secadas. «No hace falta que sea siempre la misma», explica.

Encuentra la materia en árboles que se secan de manera natural, ya sea por falta de agua o por enfermedades. «Además, los árboles suelen mantenerse de pie, que es la mejor manera para secar la madera».

Gerada localiza los árboles, los corta y lleva la madera extraída a la serrería del pueblo para que le faciliten los tablones. De esta manera, lleva ya casi diez años almacenando material de calidad.

Poco a poco, se ha hecho con todos los materiales necesarios para elaborar correctamente los instrumentos: cepilladoras, lijadoras, sierras... Hasta el punto de fabricar su propia máquina para esculpir la madera y que los acabados sean más profesionales.

«Es una CNC —una máquina automática con un sistema de control— a la que le metes un modelo informático en tres dimensiones y corta el objeto que le programas. Con ella pruebo a hacer todos los modelos famosos de guitarras».

El tiempo que dedica a cada instrumento es de un mes aproximadamente. Preparar la madera es una labor a la que se le dedica en torno a cinco días y terminar la guitarra le lleva el resto del mes. Cuando termina el instrumento, realiza un tratamiento de aceites y tintes que requiere varios días de secado. «La guitarra también necesita un tiempo de 'relajación de la madera' en el que hay que ir retocando hasta que se asienta en altura de cuerdas, entonaciones... son muchas pruebas hasta conseguir el sonido que tienes en la cabeza», detalla.

Aunque el grueso de sus creaciones tengan procedencia local, algunos accesorios como los puentes, los afinadores o los botones los compra en tiendas especializadas.

Sin embargo, las pastillas (las captadoras del sonido de las cuerdas), que son el corazón del sonido de la guitarra, son artesanales. «Es una pieza fundamental que he aprendido a hacer y así consigo tener más control del sonido final».

Las reacciones

Los primeros diseños de Gerada vieron la luz en la última edición del Festival de Blues de Monesterio. «Hubo gente que flipó, todas las críticas fueron muy positivas. Me daban la enhorabuena por el aspecto y la calidad de las guitarras», rememora.

«El proceso de hacer las guitarras me gusta mucho. Cualquier actividad que suponga hacer algo de la nada, te estimula. Además, hacer objetos de calidad a raíz de recuperar madera de árboles que si no los cogiese estarían podridos o quemados, es muy satisfactorio», añade.

Gerada concluye con el deseo de que aquellos que consigan una de sus creaciones, sientan lo mismo que él. «Me gusta que quienes tengan una guitarra mía, se sientan tan identificados con el instrumento como yo. Poder materializar el sonido y darle forma al diseño que cada persona tiene en su cabeza es algo mágico».

Temas

Monesterio

Comenta Reporta un error