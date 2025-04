El museo Papercraft de Olivenza está en el aire

Ana B. Hernández Lunes, 24 de junio 2024, 07:58 Comenta Compartir

Es único en España y casi en Europa y corre el riesgo de cerrar sus puertas. La alarma la ha dado su creador, Guillermo Rebollo Mira. La continuidad del museo Papercraft de Olivenza está en el aire.

«El contrato que tengo finaliza el próximo 26 de julio y todavía no sé si podré seguir o no», señala. «Esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Olivenza, la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura». Según el artífice del museo, «las dos primeras administraciones están a favor de continuar con el proyecto y firmar un nuevo contrato y un nuevo convenio, pero la tercera aún no se ha pronunciado».

Cada una de las tres instituciones aporta al año 12.000 euros, 108.000 en los tres establecidos en el contrato que concluye el próximo 26 de julio. En el caso del ayuntamiento oliventino, además de la cuantía económica, también ha cedido el espacio público que acoge el museo.

Papercraft abrió sus puertas en mayo de 2022, «meses después de que se firmara el contrato, porque este tiempo se dedicó a la puesta a punto del local y al montaje de las piezas», recuerda Guillermo Rebollo. Las que habían permanecido antes en el hogar de su creador, donde la iniciativa nació en 2014.

El museo alberga unas 800 figuras de diversas temáticas y tamaños, ya que hay obras de 10 centímetros y otras de hasta 3,5 metros. Están distribuidas en dos salas diferentes de la primera planta del edificio y es el personal de Turismo el que se ocupa de abrir y cerrar el espacio de martes a sábado, en horario de mañana y tarde, y durante la mañana del domingo. Los visitantes, cerca de 40.000 al año según el Ayuntamiento de Olivenza, pueden ver las creaciones en papel que ha realizado Guillermo Rebollo de personajes de Disney, Marvel, de conocidas películas de ciencia ficción, personajes de terror y de muy diferentes temáticas, así como participar también los talleres que coordina y dirige el artista.

Recientemente dos piezas del museo, las hormigas Trancas y Barrancas estuvieron presentes en el pregón del Carnaval de Badajoz, que fue dado por los actores que dan vida a estos muñecos en El Hormiguero. Previamente, una escultura de Hulk en 3D, obra icónica del Papercraft, estuvo expuesta en El Corte Inglés de la capital pacense. La última versión de esta figura tiene 1.918 piezas y está realizada en papel de alta calidad y marca una evolución técnica notoria desde la obra original de más de un metro de altura.

Las cartas

«Mi museo está vendido, lo he dejado en Extremadura porque es donde quiero vivir, pero puedo abrirlo en otros muchos lugares porque sé que funciona», dice su creador. «Lo que me gustaría es saber cuanto antes, porque queda poco más de un mes para que se acabe mi contrato, si voy a seguir o no, para tener tiempo de ir planeando mi futuro; la situación en la que me encuentro, de incertidumbre, es complicada».

Aclararla es algo que el alcalde de Olivenza, José Manuel González Andrade, lleva tratando de conseguir en los últimos meses a través de las tres cartas –la última el 7 de junio– que ha enviado a la Junta después de plantear en una reunión el pasado enero a la presidenta, María Guardiola, la continuidad del museo Papercraft.

«Esta instalación es importante para Olivenza, cumple una finalidad de interés público posibilitando un recorrido por toda la historia de nuestro término municipal», dice el alcalde oliventino. «Nos costó años articular el convenio entre las tres administraciones y encontrar el espacio para abrir el museo al público», explica. «Nos gustaría que pudiera seguir abierto», reconoce. Para ello, «es necesario que la Junta mantenga su aportación, 12.000 euros al año no parece una cantidad difícil de asumir para la administración regional, pero aún no sabemos si lo hará o no; he pedido a la presidenta que se pronuncie y sigo esperando su respuesta».

Por su parte, la Junta informó a HOY que el convenio entre la Administración regional, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Olivenza tiene una vigencia de 3 años y finaliza en octubre de 2024.

Por ello, «la Junta de Extremadura abordará la renovación de este convenio llegado el momento teniendo en cuenta su singularidad y contribución al desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad Olivenza», asegura.

