Hay muchos tipos de turismo. Existe el de playa, el de montaña, el de catedrales góticas, el de restos romanos, el funerario, el de ... parques acuáticos, el de bodegas y así hasta el infinito. Si hubiera un turismo de infraestructuras lo protagonizarían puentes, pero las presas no se quedan atrás como los otros grandes prodigios de la ingeniería que son.

En Extremadura hay unas cuantas. Se debe a que el Guadiana es el río más represado de la península. Las hay que impresionan en Cíjara o La Serena; pero si hay una presa descomunal que merece una parada es la que está en el país vecino.

Mucha gente ya conoce el Gran Lago de Alqueva, que tiene orillas en España y Portugal, que sirve para el baño, deportes náuticos y, principalmente, para regar. En este punto conviene recordar que el nombre de 'Alqueva' deriva de 'Alqueive', que significa 'tierra de barbecho' o 'desierta' acorde con las características del terreno, en el cual la falta de agua ha sido uno de los mayores problemas para su progreso.

En Alqueva el agua es ahora la protagonista, pero no muchas personas reparan en la gran obra que propició semejante embalsamiento. Tiene 96 metros de altura, 458 metros de largo, 7 de ancho y se empezó a construir en 1995 para ser inaugurada en 2002.

Alqueva es una pedanía del municipio portugués de Portel, a su vez ubicado en el distrito de Évora. Tiene apenas 300 habitantes, pero su nombre empezó a sonar en todo el país cuando los técnicos señalaron con el dedo dónde construirían la gran presa de Alqueva, la cual ha dado lugar al pantano más grande de la península ibérica por los 250 kilómetros cuadrados que ocupa. En realidad, también lo es de toda Europa occidental y si no lo es de todo el continente es porque en Rusia los hay mayores.

Al lado de la presa hay alojamientos y un embarcadero desde el que salen barcos turísticos

La presa de Alqueva está a 130 kilómetros de Badajoz y el final del viaje transita por estrechas carreteras portuguesas con mucho encanto y no recomendables para la prisa. Una vez allí existe un amplio aparcamiento, indicio de que a menudo llegan vehículos a hacer turismo en este lugar. No hay más que observar las reacciones y confirmar cómo la gente se admira de la construcción a la que se asoman. De un lado, la gran masa de agua y un eslogan en grandes letras en inglés de una canción de The Peddlers ('On a clear day you can see forever'-'En los días claros puedes ver para siempre'). Del otro lado, una compleja y gigantesca estructura que sujeta un inmenso pantano y que incluye una central hidroeléctrica. Si la visita coincide en una jornada en que la presa está aliviando agua entonces el espectáculo se multiplica por cien.

A apenas unos metros se ven alojamientos y una rampa para remolques más un pequeño embarcadero desde el que salen barquitos turísticos que ayudan a entender semejante paisaje lleno de posibilidades.