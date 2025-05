Temporal en Extremadura: 44 municipios extremeños deberían tener un plan ante inundaciones y solo Coria dispone de él

Extremadura no está todo lo preparada que debería ante posibles inundaciones. Ni los municipios que por su ubicación y características presentan mayor riesgo de ... sufrirlas ni tampoco las presas están en su mayoría dotados de las herramientas que la ley exige para saber reaccionar ante emergencias por masas de agua. Así lo certifican dos datos: de las 44 localidades que deberían tener un plan municipal de actuación, solo una dispone de él y está anticuado, y casi siete de cada diez embalses incumple la obligación de contar con un plan de emergencia que aclare entre otros aspectos qué hacer en caso de rotura.

Esta es la situación actual, confirmada por la Junta esta semana a petición de HOY, pero ya era casi idéntica en septiembre del año 2018, cuando se recopilaron los datos para actualizar el Inuncaex (Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones en Extremadura), del que tanto se ha hablado estos días en que la comunidad ha sido noticia nacional por las riadas. Cientos de evacuados y de viviendas anegadas, ganado ahogado, coches flotando y calles que parecían ríos son la huella de las lluvias persistentes y localmente torrenciales que han castigado a la región como hacía casi una década que no ocurría (la emergencia de nivel uno por inundaciones no se activaba para toda la región desde 2013).

El riesgo de sufrir riadas es extremo en Badajoz y Coria y alto en otros 12 municipios, entre ellos Cáceres, Mérida y Plasencia

Que podía ocurrir en La Roca de la Sierra, Zarza de Granadilla, Badajoz o Coria algo como lo que ha sucedido ya lo plantea el Inuncax, un denso estudio técnico de 1.708 páginas que pasa revista a todo lo que tiene que ver con el agua en Extremadura, una región con 12.595 kilómetros de cauces fluviales. En ese documento está analizado el riesgo de avenidas en todos los términos municipales de la región, en base a dos parámetros: la probabilidad de que ocurran (peligrosidad) y la susceptibilidad a los daños que pudieran sufrir personas, bienes y medioambiente (vulnerabilidad).

En caso de rotura de una presa

El cruce de estos dos conceptos determina el riesgo, que es extremo en Badajoz y Coria y alto en otros doce municipios: Cáceres, Mérida, Plasencia, Almendralejo, Villanueva de La Serena, Montijo, Navalmoral de la Mata, Puebla de la Calzada, Cabezuela del Valle, Navaconcejo, Baños de Montemayor y Aldeanueva del Camino.

Estas catorce localidades están obligadas por ley a tener su propio plan de actuación en caso de inundación. Lo están por el hecho de presentar un riesgo extremo o alto de sufrirla. Pero esta exigencia rige también para aquellas poblaciones cuyo casco urbano pudiera verse afectado por la rotura de una presa en menos de dos horas desde el momento de la fractura. Y hay un tercer grupo de poblaciones obligadas a tener un plan local de actuación ante inundaciones: las que sufrirían daños catalogados como graves –según un protocolo que fija cuáles merecen ese adjetivo– aunque la ola generada por el accidente en el pantano tardara más de 120 minutos en llegar.

Ampliar Visita de Badajoz con el río Guadiana crecido. casimiro moreno

Sumando todos los que cumplen algunas de estas condiciones son 44 los municipios extremeños que deberían tener un plan de actuación ante inundaciones. Además de los catorce ya citados, son Alcántara, Alcollarín, Aldehuela de Jerte, Almaraz, Campo Lugar, Carcaboso, Casares de Hurdes, Cordobilla de Lácara, Galisteo, Guadiana del Caudillo, La Garrovilla, Hervás, Medellín, Moraleja, Nuñomoral, Pueblonuevo del Guadiana, Rena, La Roca de la Sierra, Saucedilla, Solana de los Barros, Talavera la Real, Torremayor, Trujillanos, Valdecañas de Tajo, Valdelacalzada, Valverde de Mérida, Villagonzalo, Villalba de los Barros, Villar de Plasencia y Villar de Rena.

De estos 44 obligados a tener su plan municipal de actuación ante inundaciones, a día de hoy solo lo tiene Coria. Y debería actualizarlo porque es antiguo. La Junta explica que Cáceres ya lo ha presentado, «y va a ser informado en la Comisión de Protección Civil de Extremadura de la próxima semana». Además, hay en torno a media docena de consistorios (Baños de Montemayor, Almaraz, Moraleja, Navaconcejo o Saucedilla, entre otros) que están preparándolos.

Una riada cada 50 años

De las catorce localidades más expuestas, en la mitad se prevé que una inundación con graves daños a núcleos urbanos ocurra cada cincuenta años. Es el caso de Badajoz, Cáceres, Mérida, Coria, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Aldeanueva del Camino. En otras seis (Plasencia, Navalmoral de la Mata, Villanueva de La Serena, Montijo, Puebla de la Calzada y Baños de Montemayor), esto ocurrirá una vez por siglo. Y por último, en Almendralejo la frecuencia prevista es de un episodio de este tipo cada 500 años.

EL CONTEXTO 6.430 kilómetros de longitud tiene la cuenca del Guadiana, entre ríos, riveras, arroyos, charcas, cañadas, gargantas, barrancos, quebradas, regatos y otros cauces. Es la mayor de Extremadura. La del Tajo suma 5.785 kilómetros, 359 la del Guadalquivir y 21 la del Duero.

108 presas son privadas, de las 259 que hay en la región. El Estado posee 59, la Junta 55 y por último, 37 son de propiedad municipal. En la región están las dos más grandes de España: La Serena y Alcántara.

35 Víctimas mortales por riadas en Extremadura. De esta cifra total, 31 murieron por riadas en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de los que 25 fueron en el mismo episodio, la tragedia de los arroyos Rivillas y Calamón (22 en Badajoz y 3 en Valverde de Leganés). También ha habido víctimas en Garbayuela, Guadalupe, Jerez de los Caballeros, La Roca de la Sierra, Villafranca de los Barros, Villar de Rena y Zafra. Y en la Confederación Hidrográfica del Tajo, en Alcántara, Cabezuela del Valle, Garrovillas de Alconétar y Jaraíz de La Vera.

86 Episodios de avenidas de agua en la ciudad de Badajoz tiene contabilizados la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En Mérida ha habido 58, y 37 en Don Benito, 36 en Villanueva de La Serena, 25 en Montijo, 22 en Talavera La Real y 15 en Cáceres.

Así lo detalla el Inuncacex, que a la hora de llegar a estas conclusiones tiene en cuenta múltiples factores, entre ellos la población potencialmente afectada por avenidas, la velocidad, el caudal y la duración de esas hipotéticas riadas, la presencia de edificios y otros bienes materiales en las zonas que se inundarían, las posibles afecciones a vías de comunicación, la dificultad que enfrentarían los servicios de emergencia, la composición del suelo, la pendiente del terreno e incluso el histórico de incidentes de este tipo ocurridos en cada población.

También se tiene en cuenta la cercanía a presas, infraestructuras a las que el Inuncaex dedica un espacio amplio. Hay en la región 259, de las que 104 están obligadas a contar con un plan de emergencias. Pero solo 33 tienen este documento que detalla cómo organizar «los recursos humanos y materiales necesarios para controlar los factores de riesgo que puedan comprometer su seguridad». Entre las que sí lo tienen figuran varias de las más grandes o estratégicas por abastecer a las ciudades más pobladas de la región: Alcántara, Alange, Gabriel y Galán, Cedillo, Jerte-Plasencia, Proserpina, Valdecañas, Alcollarín, Búrdalo, Cornalvo, Horno Tejero, Los Molinos de Matachel, Baños de Montemayor, Aldeanueva del Camino, Villalba de los Barros, Borbollón, Portaje, Rivera de Gata, Rosarito o Valdeobispo. Pero no aparece en este listado La Serena, que es el embalse más grande de España –Alcántara es el segundo–, ni el de García Sola.

Ampliar La Ribera del Marco, en Cáceres, desbordada. jorge rey

La Confederación Hidrográfica del Tajo –HOY preguntó también a la del Guadiana el pasado miércoles, pero no respondió– asegura que todas las presas de su cuenca «tienen redactado su plan de emergencia». En este punto, hay que recordar que la redacción es un paso del trámite administrativo, y que tras ella aún quedan varios más hasta llegar a la implantación.

Estos protocolos facilitan el trabajo a los servicios de emergencia en caso de rotura del muro de contención. Porque informan de detalles como la ubicación de las sirenas de aviso a la población y también de oras cuestiones claves, como la delimitación detallada de la zona potencialmente inundable o los distintos escenarios posibles según el tipo de accidente ocurrido.

Los embalses con mayor riesgo

Una ley nacional obliga a que tengan planes de emergencia las presas de categoría A y B (en una escala de la A a la C que mide los daños que ocasionaría una rotura o el mal funcionamiento de la instalación). En Extremadura hay 82 embalses con categoría A (capacidad para afectar gravemente a poblaciones) y 22 de la B.

Que las presas no tengan estos planes implantados no significa que las autoridades y equipos de emergencia no sepan cómo actuar si se rompe una. Los pasos a dar figuran en la directriz básica de protección civil, pero cada embalse tiene sus particularidades, y es su dueño quien mejor las conoce, de ahí la exigencia de tener un plan de emergencia.