Los municipios de la Eurociudad del Sudoeste Ibérico

Cuando comenzamos a diseñar académicamente la Eurociudad, allá por 2006 y mantuvimos un congreso universitario de Eurociudades ibéricas en 2009, pensamos inicialmente que la Eurociudad debería constar de tan sólo dos municipios, Badajoz y Elvas, puesto que la escasa distancia entre ellos (apenas 8 km), justificaba que no hicieran falta, en principio, ninguno más.

No tiene ni punto de comparación con los 50 km que distan las principales ciudades de la Eurociudad vasca (Bayona y San Sebastián). Además, también por aquel entonces, pensábamos que no sólo debíamos crear una Eurociudad escasamente con Badajoz y Elvas, sino una eurocomarca que agrupara a pueblos y ciudades alrededor de la frontera de Caya, en una distancia de unos 40 o 50 km a la redonda. Este sería, evidentemente, un nivel intermedio entre la euroregión Alentejo, Extremadura, Centro, que se institucionalizó en 2009, y la pretendida Eurociudad, núcleo central en la frontera. Esta fue la fórmula concebida para que lo que no fuera Eurociudad y aspirara a serlo, tarde o temprano, quedara en un eficaz y segundo plano que, sin ser sólo Euroregión, llegara a ser Eurocomarca, pero no Eurociudad.

De cualquier forma, como la Unión Europea, no tiene absolutamente nada prescrito sobre el número de miembros componentes de las Eurociudades, salvo un lógico equilibrio razonable entre el poblamiento, la dimensión territorial total y la distancia de sus núcleos fundamentales, la palabra definitiva que, parecía que la observación académica regional recomendaba, no estaba definitivamente tomada por la realidad.

La realidad es gobernada por la autoridad política y acaso por su corrección ciudadana, cuando está informada y formada o no, pero no esencialmente por la técnica y la Universidad. Tanto es así que, en este, como en otros tantos casos, se abrió la caja de Pandora de la incorporación de más miembros a la Eurociudad, con la firme y lógica aspiración de que otro municipio portugués, también muy cercano a Badajoz, como es Campo Maior entrara a formar parte de la Eurociudad. No sólo contactos políticos, sino razones de peso como empresas tan potentes como Delta Cafés que, de entrada, tienen una proyección ibérica, así lo vieron conveniente y convincente. Y, por tanto, acto seguido a que, en 2013, se consolidara por fin el convenio entre Elvas y Badajoz, no demoró demasiado tiempo, 2015, en que Campo Maior se sumara y luego, en 2018 se volviera a ratificar entre los tres actuales componentes que ya tenían solicitados fondos comunitarios a la Unión Europea para Eurobec, acrónimo que tan sólo significa el trabajo europeo de Badajoz, Elvas y Campo Maior. Y que la realidad de los acontecimientos, durante el siglo XXI, deberá ir arrinconando a favor de la denominación 'Eurociudad del Sudoeste Ibérico', que es más acorde con el nombre de la futura y próxima Plataforma Logística, y que está más en consonancia con el área hegemónica que organiza desde la frontera.

Ya desde el comienzo también se planteó la cuestión oliventina que, ciertamente, no es sencilla ni de resolución inmediata. Sobre ella pesan algunos nubarrones de la historia y desacuerdos entre Portugal y España, que la realidad de los acontecimientos está superando a favor de esta población.

Así nos encontramos con un puente Ajuda reconstruido gracias al rodeo jurídico político de los entonces alcaldes de Elvas y de Olivenza. Y nos encontramos con que Olivenza, aparte de haberse hecho cuna fronteriza de la Iberofonía, con una frontera difusa, se hace patria simultánea de muchos españoles oliventinos que han solicitado también su nacionalidad portuguesa. Es por ello que, como España la considerará española, como Portugal la considerará portuguesa, Olivenza (Olivença) debe pertenecer al cuarteto de la Eurociudad del Sudoeste Ibérico. Y su enorme interacción con Badajoz y no menos posible e interesante con Elvas así lo justificarán.

Ahora bien, con cuatro municipios ya tendremos el número suficiente y sobrado de municipios cercanos a la frontera de Caya para construir y consolidar una Eurociudad del Sudoeste Ibérico.

Y si algún municipio cercano más quisiera pertenecer, lo más aconsejable sería crear una eurocomarca para que estuviese allí y no en la Eurociudad, a no ser que queramos que un día de estos la Eurociudad sea casi tan extensa como la Euroregión, y se llegue a hacer tan ingobernable e inoperante como diluida.

Confiamos en que tanto España como Portugal dejarán a Olivenza (Olivença) ser miembro de la Eurociudad, puesto que serlo o no, implícitamente no significa que ninguna de las dos naciones vecinas y hermanas acepte que Olivenza pertenezca al territorio soberano de la otra. Sólo significa que podrá cooperar más estrechamente con los otros tres municipios fronterizos.