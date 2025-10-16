Los municipios dispondrán de 397 millones de euros en 2026

Redacción BADAJOZ. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, presidió ayer la reunión del consejo de Política Local de Extremadura celebrada de manera telemática, donde anunció «una inversión sin precedentes en favor del municipalismo»: 397 millones de euros, que irán destinados directamente a las localidades extremeñas en el ejercicio 2026.

Esta cifra récord refleja «el firme compromiso del gobierno de María Guardiola con los 388 municipios, pedanías y entidades locales menores que conforman el territorio regional», asegura la Junta.

Esta inversión consolida la senda iniciada en 2023 y 2024. Además, la Junta asumió competencias que hasta hace poco correspondían a las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, como el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (PCEM), lo que supuso un esfuerzo extra de 48 millones de euros entre 2023 y 2026, se añade.

Asimismo, el número de Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM) ha pasado de 7 en 2023 a 14 en 2026, con itinerarios más específicos y adaptados a las necesidades reales del territorio.

Áreas estratégicas

Los presupuestos para 2026 recogen aumentos destacables en áreas estratégicas para el desarrollo local, tales como el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo, que con una dotación de 52,7 millones de euros, se ha incrementado un 3,28% respecto a 2025, y con él se persigue que las entidades locales contraten a personas desempleadas.

De igual forma, se ha incrementado el de Orientación y Prospección Laboral, al que se ha destinado una inversión de 6,7 millones de euros, lo que supone un 23% más y está destinado a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas.

Dentro de los programas del área de la atención a los mayores, destacan los Servicios residenciales para personas dependientes, con una inversión de 41,17 millones (+15%); ayuda a domicilio, dotado con 7 millones (+30%) y los servicios de proximidad con 3,5 millones (+76%).