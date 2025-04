Las multas más comunes en patinete

redacción Jueves, 10 de febrero 2022 | Actualizado 11/02/2022 09:20h. Comenta Compartir

Saltarse un semáforo en rojo o circular por la acera son las causas más comunes por la que te pueden multar cuando circulas en patinete. Así ha sido por ejemplo en Badajoz durante el 2021 en la que se han sancionado hasta 200 infracciones.

Cabe recordar que los vehículos de movilidad personal (VMP) , entre los que se encuentran los patinetes, son considerados vehículos a todos los efectos por lo que sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación, del mismo modo que el resto de conductores de coches y motos.

Causas de las sanciones

1. Saltarse un semáforo

Los patinetes, al igual que las bicis, están regulados por las normas de tráfico y deben respetar las normas de circulación como lo hacen los coches o motos.

2. Circular por zona peatonal

Durante 2021, los patinetes no pueden circular por la acera ni por zonas peatonales y ha sido una de las infracciones más vigiladas por el riesgo que conlleva para los peatones.

3. Exceder la ocupación

En los vehículos de movilidad personal, según el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación, solo puede ir una persona. Esta norma no se cumple y es fácil ver a dos personas circulando en el mismo patinete.

4. Alcohol y drogas

Un conductor de patinete está sometido a las mismas tasas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial al resto de conductores, así mismo tienen prohibido conducir con presencia de drogas en el organismo. En Badajoz durante el pasado año fueron sorprendidos hasta tres conductores bajo los efectos de las drogas.

5. Dispositivos electrónicos

Al igual que en otros vehículos, los usuarios de patinetes no pueden hacer uso de auriculares, móvil o cualquier otro dispositivo electrónico mientras van conduciendo.

6. Exceder la velocidad

Los VMP no pueden exceder los 25 kilómetros por hora.

7. No llevar luces

No todos los usuarios de patinetes saben que el vehículo ha de llevar alumbrado en la parte delantera (blanca) y trasera (roja). No llevar ambas también está sancionado con 200 euros. Casi todos los VMP llevan las delanteras pero algunos no disponen de las traseras con el peligro que eso conlleva para la circulación.

8. Frenos

Los vehículo de movilidad personal han de disponer de dos frenos independientes, pudiendo ser accionados desde el mismo actuador, suficientes para detenerlo y que actúen cuando alcance la velocidad máxima. También deben incluir luz de freno y avisador acústico.

9. Estacionar

Los patinetes no pueden estacionarse en cualquier lugar y deben hacerlo en los lugares habilitados o donde no entorpezcan el tráfico.

10. Casco

El Reglamento de Circulación vigente de Tráfico establece que el casco debe ser obligatorio aunque en último término son los ayuntamientos los que deben regular con una ordenanza específica el uso de vehículos de movilidad y hay Consistorios como Badajoz que no lo sanciona de momento.-