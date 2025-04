La multa que te pueden poner por echar mal gasolina

redacción Martes, 3 de mayo 2022, 12:06 Comenta Compartir

Ir a echar gasolina es un acto que tenemos tan interiorizado y automatizado que puede si estás despistado te puedes llevar una multa.

Las sanciones que vienen recogidas en la Dirección General Tráfico son de todo tipo en la actualidad, bien por un exceso de velocidad, por conducir toqueteando el móvil, por superar la tasa de alcohol permitida o por circular con el coche en mal estado, entre otras… Y una de ellas, también, tiene que ver con la multa por la acción de poner 'mal gasolina' en nuestro vehículo. ¿por poner gasolina? Sí, existe y, como el resto de las que nos podemos enfrentar, esta está considerada como una infracción, y no es precisamente barata…

Según el último boletín de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx), en estos días que nos encontramos, el ahorro a la hora de repostar es fundamental viendo los precios a los que en las gasolineras y hay que tener cuidado porque no siempre se hace de forma correcta y te puede salir aún más caro el combustible, exactamente 100 euros más.

Estos días, la propia Dirección General de Tráfico ha avisado en sus redes sociales sobre la multa que a la hora de repostar. Las estaciones de servicio 'low cost' se han transformado en el principal recurso con el que conseguir que nuestro bolsillo note un poco menos los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania. En este contexto, la preocupación por contener el gasto en los hogares aumenta. Sin embargo, una distracción a la hora de acudir a llenar el tanque de gasolina puede acarrear una multa de 100 euros que llegue en el peor momento para hacerle frente.

En qué consiste

Como hemos avanzado antes, el hecho de echar gasolina es un acto cotidiano tan interiorizado que basta estar ligeramente despistado para incurrir en la infracción. Este no es otro que el de coger el móvil al apagar el motor, el cual puede ser hasta un acto reflejo tras la desconexión informativa al volante.

Manipular el teléfono móvil en la estación de servicio es una prohibición que la mayoría de conductores ignoran y que está motivada por el riesgo de que se produzca una deflagración por una radiación electromagnética. De esta forma, si un agente es testigo de cómo manipulamos nuestro smartphone mientras abastecemos de gasolina a nuestro coche nos aplicará una multa de 100 euros.

Y es que hay dos grandes motivos por los que existe esta multa, y ambos están relacionados con el peligro de explosión que conlleva no echar gasolina adecuadamente y prestando la atención. Esto, en realidad, no es algo nuevo, pues es lo que se indica en el Código de Circulación. En él se que «los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está parado el motor y apagadas las luces de los vehículos, los sistemas eléctricos como la radio y los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles».

Infracción leve

Por tanto, como se lee en el código y que la DGT lo considera una infracción leve, es imprescindible que cuando vayamos a rellenar el depósito de nuestro coche, apaguemos el motor del coche, desconectemos cualquier sistema eléctrico y no usemos el teléfono móvil mientras repostas.

Estas prácticas, que violan el código de la DGT, podrían llegar a producir una explosión o un incendio, especialmente en el caso de utilizar el teléfono móvil, al producirse el contacto entre alguna chispa o radiación electromagnética y los vapores de los combustibles.

Por supuesto; al igual que esta norma, en el Código de Circulación se mantiene el no fumar y no encender mecheros o cerillas, obviamente, y no repostar tampoco con las luces del coche encendidas, unas recomendaciones de obligado cumplimiento que harán porque podamos esquivar esa multa de 100 euros echar gasolina a nuestro coche de manera errónea.