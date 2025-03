«Hay mujeres que tienen la misma vergüenza con la menopausia que con la regla»

La ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri está considerada como una de las mejores médicas en España, según la página web especializada Doctoralia. Conocida por sus ... múltiples libros y de divulgación en redes sociales, lanzará su libro 'Hablemos de Menopausia' el 21 de septiembre. «¿Qué pasa si te da un sofoco?» es como comienza esta obra, en la que la doctora cuenta que muchas mujeres sienten vergüenza de reconocer que sufren algún síntoma relacionado con la menopausia.

«La generación que está entrando ahora en la menopausia es la misma que no sabían lo que era cuando les vino la primera regla. Van con miedo», explica esta ginecóloga almendralejense. Al Adib explica que la idea de realizar este proyecto surgió al descubrir en sus consultas la gran cantidad de dudas que las mujeres albergaban al respecto.

Reconoce asimismo que la menopausia tiene muchos aspectos en común con la etapa de las primeras menstruaciones. «Hay mujeres que con la menopausia sufren la misma vergüenza que cuando tienen la regla por vez primera y no quieren que te vean coger una compresa». Asegura por ello que hay que hablar de ello, desmitificarlo y ofrecer herramientas para «entrar pisando fuerte» en esta etapa .

La autora espera que con su nuevo libro las mujeres aprendan a aceptar los cambios y dejen de aceptar el malestar, ya sea físico o mental. «Mentalmente hay pacientes que tienen una serie de tabúes y de miedos, de 'dios mío, me hago vieja', que hacen que se agobien muchísimo». Además, añade que se debería dejar de echar las culpas de todo a las hormonas. «Si por ejemplo me he divorciado y estoy pasándolo mal, no es culpa de la menopausia, hay que saber discernir». Relacionado con este tema, Miriam Al Adib revela que está trabajando en un próximo libro en el que contará todo sobre las hormonas femeninas.

La divulgación no es el único proyecto pendiente de esta «ginecóloga rebelde», como se denomina a sí misma, pues tras el éxito de su primer taller sobre malestar íntimo, afirma que está preparando nuevas charlas sobre dolores menstruales, endometriosis, desórdenes hormonales...

El fin que persigue es «que las mujeres tomen las riendas de su salud y comprendan qué les pasa y qué herramientas tienen a su disposición». Al Adib cuenta que siempre ha sentido mucho interés por las patologías benignas de las mujeres y durante sus años de experiencia se ha encontrado con muchas pacientes desesperadas porque no se les ha dado solución.

«Si solo asumes el protocolo siempre faltan cosas, las patologías deben tratarse de forma multidisciplinar». Por este motivo, ella se considera una 'rebelde', «no me quedo con el protocolo y ya está, voy a tope a buscar soluciones».

Tratamientos

Esta profesional destaca la importancia del respeto al principio de la autonomía, en el que el paciente tiene poder de elección, y sobre todo de individualizar el tratamiento. Aunque otros profesionales lo consideren «complicarse la vida».

Esta filosofía de trabajo sigue expandiéndose, y este mes de septiembre también abrirá sus puertas la nueva clínica de MiriamGine en Sevilla. Es la cuarta sede que inaugura en España tras las de Almendralejo, Madrid y Marbella. Cuenta que aunque el equipo lo forman ginecólogas de distintas ramas todas «colocan al paciente en el centro».

Al Adib cuenta que sin darse cuenta ya realizaba divulgación todos los días en su consulta. Además, piensa que «saber lo que te ocurre siempre ayuda positivamente a tu salud». Como se encontraba con casos parecidos en los que las explicaciones se repetían, decidió comenzar a difundir a través de las redes sociales los temas que más preocupaban a sus pacientes. «Comencé de la forma más tonta, pero con el tiempo me lo tomé muy en serio, hasta que una editorial me propuso publicar 'Hablemos de vaginas'».

A pesar de los esfuerzos de esta ginecóloga de desmentir muchos mitos sobre la salud femenina, asegura que aún queda «mucho por hacer», sobre todo en lo relacionado con la sexualidad femenina, donde hay «muchos tabúes que desmontar». Cuenta que estos mitos favorecen al malestar y a normalizar cosas que no lo son, como el dolor en las relaciones sexuales.

Al Adib pone en relieve la necesidad de discernir lo que es normal de lo que no. Por ejemplo «que tenga un síndrome premenstrual que genere mala calidad de vida no es normal, pero que no apetezca salir a la discoteca con la regla no es un problema patológico». También, recuerda a los profesionales que se debe derivar a otro experto siempre que los propios ginecólogos no puedan tratar la raíz del problema.