250 mujeres se sometieron a una ligadura de trompas en 2021

Mientras muchas mujeres sufren por no poder tener hijos, otras se encuentran en una tesitura opuesta y recurren al quirófano. En 2021 se practicaron en ... Extremadura 252 ligaduras de trompas en la sanidad pública. Carolina Caballero es una de las ginecólogas del Servicio Extremeño de Salud que realiza esta intervención quirúrgica encaminada no solo a evitar embarazos.

La denominada oclusión tubárica femenina es el método de anticoncepción definitiva más conocido. «Las ligaduras se pueden realizar en el mismo acto quirúrgico de la cesárea –a veces por recomendación médica ante el riesgo que supone un nuevo embarazo–, o bien a través de una cirugía programada con el único fin de anticoncepción definitiva por petición de la mujer. En este caso, el acceso se hace por vía laparoscópica», precisa la especialista.

El perfil de las pacientes en Extremadura es muy diverso, pero en la mayoría de los casos se trata de mujeres que «han tenido varias gestaciones previas y tienen su deseo genésico cumplido», indica Caballero.

La ginecóloga enumera los distintos métodos de oclusión tubárica que existen: electrocoagulación, sección y ligadura o salpinguectomía bilateral. Esta última consiste en extirpar la trompa completamente, en lugar de seccionar una porción de la misma.

«La opción que se está imponiendo como la más frecuente y la preferida en la mayoría de hospitales es extirpar la trompa completamente, ya que tiene el beneficio potencial de reducir el riesgo de cáncer de ovario en un futuro».

Hay que recordar que en España no está disponible la oclusión tubárica mediante Essure desde que en 2017 la empresa farmacéutica que lo comercializaba anunció su retirada en la Unión Europea. Este dispositivo diseñado para la anticoncepción permanente provocó numerosos problemas de salud a las mujeres que se lo habían implantado.

Menos durante la pandemia

Como en casi todos los procesos médicos, la pandemia también redujo el número de ligaduras de trompas practicadas en la región.

En 2019 se realizaron en el Hospital Materno Infantil de Badajoz 90 de estas intervenciones (de las cuales, un 75 por ciento fueron realizadas en el mismo momento de la cesárea, y el resto por abordaje laparoscópico). Según datos aportados por el SES, en 2020 la cifra anual se redujo a 60; siendo el 81 por ciento ejecutadas tras cesáreas.

Caballero argumenta que las intervenciones para anticoncepción definitiva tuvieron que diferirse durante los momentos más duros de la pandemia para dejar paso a operaciones no demorables. «Bien por tratarse de problemas oncológicos o por su urgencia».

En 2021 la cifra empezó a recuperarse y subió a 70, aún lejos del dato precovid. «Las pacientes querían evitar la estancia hospitalaria a menos que fuera estrictamente necesaria».

La ginecóloga del SES asegura que actualmente existe un amplio abanico de opciones anticonceptivas y muchas de ellas con unos índices de eficacia muy altos, equiparables a la ligadura. Por este motivo, considera importante la labor que los especialistas realizan previamente en consulta. Se informa de todas las opciones y «se hace hincapié en la irreversibilidad de la ligadura, sobre todo a las pacientes jóvenes».

¿Cuándo es desaconsejable?

«Este método es desaconsejable en pacientes que tengan otros problemas médicos que supongan un riesgo para la anestesia o bien en pacientes con intervenciones previas en las que la técnica pueda conllevar un riesgo añadido, puesto que existen otras técnicas disponibles con menor riesgos en esos casos como puede ser la inserción de un DIU».

Por otro lado, cuando se trata de mujeres más jóvenes los especialistas «siempre informan más concienzudamente de la irreversibilidad del método, pues no es raro que cambie la situación personal y en un futuro el deseo de tener hijos reaparezca, en caso de una nueva pareja, por ejemplo».

Por otra parte, se suele recomendar en pacientes en las que una nueva gestación suponga un gran riesgo para su salud. O en aquellas que por el alto número de cesáreas previas una nueva intervención de este tipo se asocie a complicaciones importantes. Siempre teniendo en cuenta en primer lugar el deseo de la paciente por supuesto. Al tratarse de una técnica relativamente sencilla y realizable por cualquier ginecólogo, se practica en todas las áreas de Salud del SES.

El equipo en quirófano está formado por dos ginecólogos, personal de enfermería, celadores, TCAE y un anestesista.

Riesgos

En el caso de una ligadura hecha inmediatamente después de la cesárea, por regla general, el proceso no implica aumento en el tiempo de cirugía ni en las complicaciones. «Si bien es cierto que se realiza, precisamente, cuando la ligadura es factible y no aumenta el riesgo quirúrgico».

Las otras ligaduras se llevan a cabo a través de dos o tres incisiones de pequeño calibre, aproximadamente entre medio centímetro y centímetro y medio, a la altura del obligo, y una o dos a nivel de la parte baja del abdomen. A través de ellas se introduce el instrumental médico necesario.

«La técnica en este punto depende de si se decide realizar una sección o sellado de las trompas, o bien se opta por una extirpación completa y se extraen a través de una de estas pequeñas incisiones para poder enviarlas a analizar a anatomía patológica».

Carolina Caballero detalla que se trata de una técnica relativamente sencilla y con pocas complicaciones, la duración habitual del acto quirúrgico en sí mismo no suele demorar más de unos 20-30 minutos, si bien teniendo en cuenta los tiempos de inducción de anestesia y entrada y salida de quirófano siempre es mayor. «El postoperatorio por regla general es muy bueno, con una recuperación rápida y con alta precoz», apostilla la especialista.

Lo constata Marcela Pardo Reina, intervenida en marzo. Ella solo pasó una noche en el hospital de Badajoz y en poco tiempo pudo estar haciendo vida prácticamente normal.

Marcela Pardo Reino, operada a los 40 «Me operé porque no quería ampliar más la familia»

María Marcela Pardo Reina se sometió a una ligadura de trompas en el Hospital Materno de Badajoz después del nacimiento de su cuarta hija. Desde bastante tiempo antes de la intervención, esta colombiana de 41 años tenía muy claro que no quería ampliar más su ya de por sí numerosa familia, pues ya criaba a dos niñas y un varón. Además, consideraba que por su edad (40 años en ese momento) era un riesgo añadido para ella o un bebé.

Sin embargo, en su caso, la cita de planificación familiar no llegó en el tiempo que esperaba y finalmente nació su última pequeña, que ahora tiene dos años. Además de su esposo, completan este hogar de la capital pacense otra hija de cuatro años, una chica de 15 y un joven de 22 años. Su marido, español, tiene un hijo de 19 años de una relación anterior.

«En Badajoz solo hay un centro de salud con servicio de planificación familiar, el de Ciudad Jardín, por eso aquí las listas de espera son enormes y me quedé embarazada antes de que me dieran la primera cita para poder programar la intervención. Cuando me llamaron, ya estaba embarazada de dos meses», cuenta María Marcela, que ve bastantes diferencias en este aspecto con su país, donde la mitad de los embarazos son no planeados, y de estos, el 40 por ciento son no deseados. Según ella, allí este tipo de atención preventiva se presta de una manera mucho más rápida. Marcela reconoce que se sintió «un poco frustrada por tener que esperar una cita para el año siguiente». Por este motivo, esta estudiante de Enfermería considera que no hay forma de hacer una planificación familiar efectiva si te dan la consulta con unos tiempos tan dilatados.

Finalmente entró en quirófano el pasado 2 de marzo, donde se sometió a una ligadura de trompas por laparoscopia, que se llevó a cabo a través de una salpinguectomia. «Un mes después de pasar por el hospital acudí a la consulta de revisión que confirmó que la intervención había sido un éxito. Si bien es verdad que la semana después estuve sufriendo algunas molestias, durante unos días estuve un poco jorobada, pero poco a poco pude ir haciendo vida normal. No es una cirugía que tenga una recuperación terrible».