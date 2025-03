Mujeres extremeñas en política, el precio de ser líderes

Corría 1995 cuando la maestra y política de Izquierda Unida Teresa Rejas (Cáceres, 1946) llegaba a la presidencia de la Asamblea de Extremadura tras un ... pacto con el PP. Era la primera mujer que encabezaba esta institución y notó el impacto. «Un medio llegó a publicar un artículo titulado 'La Asamblea tiene tetas'», comenta todavía con estupefacción. «Se tenía más en cuenta los complementos que llevaras que lo que dijeras», rememora esta mujer que sentía además el escrutinio sobre su persona por ser soltera, no tener hijos e irse «a bailar al Womad».

Veintiséis años después, en 2021 y en esa misma cámara regional, su actual presidenta, la socialista Blanca Martín (Plasencia, 1976), tuvo que llamar al orden a los diputados por el murmullo generado por la indumentaria de una consejera. «Estamos en el siglo XXI, cada uno viste con la largura de la falta que quiera, no voy a tolerar los micromachismos», dijo con visible enfado durante el pleno.

El anuncio hace unos días de la renuncia de la primera ministra neozelandesa, la laborista Jacinda Ardern, al declararse «agotada» y querer dedicarle más tiempo a su familia ha generado un debate mundial sobre el papel de las mujeres en política, sobre si sus peajes y la presión es mayor y su credibilidad y consideración menores, sobre si su manera de dirigir o gestionar es diferente, o cómo les afecta en su desempeño la maternidad, la autoexigencia o el machismo que se cuela en determinadas situaciones del día a día.

HOY ha preguntado a un grupo de 13 mujeres extremeñas relevantes en política sobre estos temas. Las hay de distintos partidos políticos y edades, un arco temporal con mujeres nacidas desde la década de los 40 a los años 80.

Credibilidad

¿Tienen las mujeres políticas que demostrar más que sus compañeros hombres? Marta Pérez Guillén (Mérida, 1988), diputada regional de Ciudadanos cree que ser mujer y en su caso joven hace aumentar el paternalismo. «Hace unos días en el desarrollo de una comisión, un alto cargo me calificó de 'tierna' como respuesta a una pregunta que había formulado para expresar que no tenía experiencia de Gobierno. Estoy segura que ese mismo calificativo no se lo dirían a un hombre», señala.

A María Guardiola (Cáceres, 1978), presidenta del PP y candidata a la Junta también le ha tocado lidiar con comentarios que cree no se le harían a un hombre. «Hay un paternalismo y una condescendencia que a mí me irrita».

Asegura que las mujeres lo tienen más difícil a la hora de mostrar dureza. «Yo no quiero tener que ir por ahí con suavidad, ni con una sonrisa ni cuidando a todo el mundo; cuando hay que elevar el tono se eleva y cuando hay que tomar decisiones duras se toman, yo soy una mujer con carácter y no creo que tenga que pedir perdón por ello», explica, «pero cuando un hombre da un golpe en la mesa le dicen que es un gran líder y cuando lo hace una mujer te preguntan si es que tienes la regla».

Al hilo de esto Blanca Martín no cree que haya diferencias en la forma de ejercer el poder por hombres o por mujeres. «Es una cuestión más de ideología».

La pelea por demostrar la valía se da no solamente en el ruedo público, sino que en muchas ocasiones son batallas que hay que dar en el interior del partido. «Yo cuando cogí la candidatura la legislatura pasada hubo compañeros que decían que me tocaba a mí ser la candidata porque era mujer, no porque lo valiera, no porque me lo hubiera currado, como si te regalaran el lugar porque eres mujer y no por ser válida, pero eso no es así», afirma Irene de Miguel (Madrid, 1981), portavoz de Unidas por Extremadura y candidata a la presidencia de la Junta. «Creo que es otro signo de que nos queda mucho por avanzar en todos los espacios, en los progresistas también». Lamenta que a sus 41 años y siendo coordinadora regional «de un partido con representación en el Gobierno estatal», haya hombres que sigan llamándola «niña».

Carmen Heras (Zamora, 1948) fue la primera alcaldesa de la ciudad de Cáceres. Antes tuvo otros cargos políticos como diputada en el Congreso por el PSOE. Tiene claro que en su caso le pedían razón doble de exigencia, no solo los hombres. «Muchos y muchas creían que no podría hacerlo, es lo que ocurre cuando te toca el papel de pionera y tienes que demostrar algo por primera vez, pero no he tenido mayores dificultades objetivas por ser mujer, es la mirada prejuiciosa de los otros la que, a veces, te pone las piedras invisibles en el camino».

Paternalismo

«Yo esa experiencia personal no la he tenido, yo no he podido decir que he tenido que demostrar el doble que un hombre». Así de firme se muestra Pilar Blanco-Morales (Llerena, 1958), vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta. «Yo he hecho el esfuerzo que había que hacer», explica refiriéndose a su carrera en la Universidad como catedrática de Derecho Internacional Privado. Ni rastro de paternalismo, 'mainsplaining' o cualquier otro intento de comportamiento inadecuado. «He puesto diques que funcionaban preventivamente, me he plantado delante de los hombres con una actitud de no consentir ciertas cosas». Pero deja muy claro que es muy consciente de que existe. «Y estoy comprometida a que desaparezca».

Felisa Blanco (Almendral, 1949) ostenta con orgullo el haber sido una de las siete primeras alcaldesas extremeñas que salieron de las elecciones municipales de 1979. «Era soltera y tengo la suerte de seguirlo siendo», señala esta mujer que cree que estar liberada de cargas familiares pudo inclinar la balanza para ser propuesta por el Partido Comunista, en el que militaba. «Había luchado mucho en la clandestinidad y en el partido vieron que era la persona con más tiempo y la más libre». Su elección fue «un shock en un pueblo que siempre había estado gobernado por la derecha y que de pronto tuvo una mujer alcaldesa y comunista». Dice que le atacaron por no tener estudios, pero que lo suplió con lecturas. Estuvo ocho años como alcaldesa. «Hicimos muchas cosas, fue una época ilusionante».

Magdalena Nevado (Cáceres, 1973) se estrenó en 2019 como diputada al Congreso por Vox. «Nunca he sido discriminada por ser mujer, ni en política ni en mi vida laboral, nunca he sentido que se me escuchara menos por el hecho de ser mujer, al contrario». En el Congreso asegura que el machismo lo percibe sobre todo por parte de la izquierda. «He visto a una compañera ser insultada gravemente por señores de Podemos y cómo el vicepresidente de la Cámara ha echado de la tribuna a una compañera por cosas mucho más leves que a miembros hombres de otros partidos», sostiene.

La diputada popular por Badajoz en el Congreso Teresa Angulo (Badajoz, 1968) cree que es importante valorar el camino hecho. «Hemos tenido que ir superando muchas barreras pero vamos avanzando, en Extremadura tenemos una candidata por lo que aporta y por sus ganas, no por ser mujer».

También reconoce que ha habido cambios Cristina Herrera (Madrid, 1956), delegada del Gobierno desde 2015 a 2018 y concejala del PP en el Ayuntamiento de Badajoz durante 12 años. «Pero sí que hemos tenido que demostrar el doble de valía que los hombres», afirma.

Maternidad

Un artículo del The New York Times sobre la dimisión de Jacinda Adern intenta dirimir la parte personal y la política que hay en su decisión. Al hablar de la maternidad con las mujeres que participan en este reportaje también se bordea esa línea que separa lo íntimo de lo público. ¿Es un obstáculo?

«En la reunión que tuve con el presidente de la Junta (Guillermo Fernández Vara), en la que me recibió muy amablemente y con un trato muy correcto, su primera frase fue cómo te metes en esto teniendo dos hijos, eso sólo nos lo dicen a nosotras; él tiene hijos y dio ese paso y ahora también es abuelo», aporta María Guardiola.

Para Irene de Miguel las dificultades para ser política cuando se tienen hijos se multiplican. «A veces me comentan que tengo cara de cansada, a Vara se lo dicen en el sentido de que el cargo le pesa, pero no porque tenga que compaginar su vida con la crianza», indica. Notó mucho el peso de la maternidad durante la pandemia, cuando tuvo dificultades para conciliar. «En ese momento fueron más comprensivos hombres como Cayetano Polo (ex diputado de Ciudadanos) o el propio presidente que muchas mujeres».

Cristina Teniente (Cáceres, 1967), portavoz del PP en la Asamblea y exvicepresidenta del Gobierno regional, alude a la carga de los cuidados que ostentan las mujeres por el hecho de serlo. Y también al sentimiento de culpa, esa gran compañera de mujeres con ocupaciones exigentes. «Para mí, la culpa es el mayor obstáculo porque siento que no llego, que no estoy, que no atiendo y que no les doy a mis hijos lo que merecen», reconoce. «Mis padres empiezan a ser mayores y ese sentimiento de culpa lo empiezo a tener también».

¿Están las mujeres aún lastradas por los cuidados? «Veo estadísticas que son demoledoras, en España un 60% de las licenciadas son mujeres, pero solo el 45% del mercado laboral está ocupado por mujeres y solo el 10% de los puestos de alta dirección están ocupados por mujeres, estamos infrarrepresentadas». Además, cree que Vara «infantiliza» a Guardiola al decirle que cuando tenga un proyecto hablará con ella. «No le pega, nunca lo había hecho».

La consejera de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Isabel Gil Rosiña (Jerez de los Caballeros, 1982), madre de dos hijos, rechaza que la maternidad invada el debate feminista. «A mí el tema de la maternidad cada vez que de una manera pública me lo han planteado en entrevistas por ejemplo me hastía y me enfada, porque todas las mujeres que son madres tienen dificultades, pero no debemos plantear el problema de la conciliación como un problema solo de las madres, sino como un problema de las familias», enfatiza. «El sistema de cuidados nos aplasta a las madres», asegura Rosiña, pero ella dice sentirse «privilegiada» como mujer política en relación a otras con situaciones más difíciles. «No me gusta hablar de este tema en primera persona».

Sobre este aspecto, Blanca Martín alza la voz sobre los derechos de las mujeres que no tienen hijos: «Yo no soy madre por elección y también tengo derecho a conciliar».