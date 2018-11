«Ha habido mujeres brillantes que han quedado relegadas en la Historia» José Calvo Poyato, escritor e historiador. :: hoy José Calvo Poyato Historiador El escritor cordobés dará una charla en el marco de Aula HOY sobre la figura de Mariana Pineda, una heroína liberal en la España de Fernando VII ÁLVARO RUBIO Cáceres Lunes, 5 noviembre 2018, 07:43

José Calvo Poyato (Cabra, Córdoba, 23 de julio de 1951) es doctor en Historia Moderna y ha publicado una veintena de ensayos. Muchos de ellos sobre su tesis doctoral, el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones. En 1995 decidió adentrase en el mundo de la novela histórica y hoy, 23 años después, puede decir que no se ha separado de ella. Primero escribió 'El hechizo del Rey' y luego llegaron títulos que incluso han sido traducidos a varios idiomas. «A veces los historiadores hemos mirado demasiado hacia dentro y no hemos sido capaces de llegar a la gente», reconoce José Calvo, que es hermano de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En su afán por divulgar lo que sucedió en el pasado ofrecerá una charla enmarcada en Aula HOY bajo el título 'Mariana Pineda, una mujer en lucha por la libertad'. Será hoy lunes, 5 de noviembre, en el chalé de los Málaga en Cáceres y mañana martes 6 en el salón de actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz.

-¿Quién fue Mariana Pineda?

FECHAS Lunes 5 En Cáceres a las 20.15 horas en el chalé de los Málaga, sede de Cajalmendralejo. Martes 6 En Badajoz a las 20.15 horas en el salón de actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos.

-Una heroína en la España de Fernando VII que rompió los esquemas de su tiempo. No era lo común que una mujer se dedicara a la política. Ella se sentía muy atraída por la ideas liberales y las persecuciones en la década absolutista de Fernando VII terminarán por llevarla al patíbulo por haber ordenado bordar una bandera con simbología liberal. Digo ordenar porque hubo una serie de televisión en la que Pepa Flores interpretaba a Mariana y se plasmó que ella fue quien bordó la bandera. Eso no es cierto. Se lo encargó a unas bordadoras del barrio granadino del Albaicín. Eso le llevará a ser detenida y procesada en un juicio sin las mínimas garantías. Mariana terminó siendo ejecutada a garrote vil.

«La protagonista de la conferencia desafió al poder establecido y a la sociedad de su época»«Seguiré escribiendo novela histórica porque es un magnífico instrumento para aprender»

-Se puede decir que fue una adelantada a su tiempo.

-En cierto modo sí, porque incluso sus comportamientos sentimentales no encajaban dentro del grupo social al que pertenecía. Sus padres eran nobles y se esperaba que fuera una persona recatada. Sin embargo, no responde a los esquemas amorosos de la época. En ese sentido, actuó de un modo muy diferente. De hecho, tuvo una hija tras quedar viuda, hija que por cierto adoptó José de la Peña y Aguayo, su abogado defensor cuando le juzgaron.

-¿También desafió al machismo?

-No me atrevería a utilizar la palabra machismo para aquella época, pero lo que está claro es que Mariana Pineda fue una provocadora del grupo social al que pertenecía. Asistía a reuniones clandestinas por la noche en lugares apartados donde básicamente solo había hombres. Desafió al poder establecido y a la sociedad de su época..

-La Historia está cargada de nombres masculinos. ¿Se ha menospreciado el papel de la mujer?

-Rotundamente sí. Ha habido mujeres excepcionales que por algunas circunstancias han quedado relegadas a la cuarta fila de la Historia ante un protagonismo de los hombres que no responde a la realidad. El papel de la mujer en la Historia es mucho más importante de lo que se ha contado. No solo porque haya habido mujeres brillantes, sino por lo que han hecho a lo largo del tiempo. Han sacado a familias adelante y eso es una heroicidad. Hace relativamente poco tiempo que se empezaron a compartir determinadas funciones en el seno de la familia.

-¿Hay mujeres como Mariana Pineda actualmente?

-El mundo ha evolucionado y ha cambiado mucho. Hoy hay numerosas mujeres que intervienen en política y ocupan puestos muy importantes en la sociedad. Es muy complicado establecer una relación entre las mujeres de esta época y las del siglo XIX.

-¿Por qué no se pueden perder la charla que va dar?

-Porque se van a encontrar a una mujer excepcional a la que deberíamos conocer mucho mejor. Se van a encontrar a una mujer que luchó por los principios que hoy sostenemos aquellos que creemos en las libertades y que defendemos que la Constitución es un elemento de referencia para todos y tiene que ser respetada. Además, estoy dispuesto a abrir un coloquio interesante para hablar con toda la gente que quiera asistir.

-Acaba de publicar un libro titulado 'El último tesoro visigodo'. ¿En qué se centra?

-Es una novela que tiene dos momentos. El primero de ellos alude a la invasión musulmana. He partido de una idea que cuando se produce la invasión musulmana se piensa que va a ser temporal. Eso llevó a mucha gente a guardar sus cosas más preciadas pensando que podrían volver a recogerlas y reiniciar sus vidas. Algunos de esos tesoros quedaron olvidados porque resultó que la presencia de los musulmanes no fue tan temporal. La otra parte gira en torno a mediados del siglo XIX en un pueblo cercano a Toledo, capital de los visigodos. En él un labriego encuentra de manera fortuita una colección de piezas muy valiosas. Aunque su descubridor no puede imaginar su verdadero valor, la noticia pronto llegará a oídos expertos que no dejarán pasar la oportunidad de hacerse con la fortuna que este tesoro significa.

-¿Seguirá escribiendo novela histórica?

-Sí. Es un magnífico instrumento para aprender Historia. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que puede incluir ficción. En mis obras suelo añadir una nota de autor en la que cuento las partes que son históricas y las que no lo son.