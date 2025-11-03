Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Azuaga, Hervás, Cabeza del Buey, Talarrubias, Serradilla... Aumentan los municipios extremeños con mujeres policías locales. Al igual que en las ciudades, la presencia femenina aún ... es minoritaria en el conjunto de las plantillas rurales. De los 1.500 agentes que prestan servicio en la comunidad, «no llegamos al 8 por ciento», y el 70 por ciento trabaja en la provincia de Badajoz. Los datos los da Gema Moretón, agente en Plasencia desde hace 25 años y presidenta de la Asociación de Mujeres Policías Locales de Extremadura (Asempol). Esta entidad nació como red de apoyo para promover la igualdad en el cuerpo, dar visibilidad a las agentes y mejorar su formación.

«En los pueblos hay que tener un tacto brutal, medir muy bien entre sanción y servicio al ciudadano» Gema Moretón Policía local en Plasencia y presidenta de Asempol

Asempol ofrece charlas en centros educativos para explicar esta salida laboral a las menores y colabora con las academias que preparan a las opositoras. Entre sus planes figura la creación de un observatorio de igualdad para analizar la composición de las plantillas y la situación de las mujeres. «Queremos dar respuesta a varias preguntas. Estamos estudiando por qué no hay más jefaturas en manos de mujeres».

Aurora Sanabria Valencia Jefa de la Policía Local en Azuaga «Hubo un tiempo en el que desconectar era muy complicado»

Aurora Sanabria Valencia fue una de las primeras extremeñas que logró ese puesto. Consiguió su plaza en Azuaga en 1992 y allí lleva 26 años al mando de la Policía Local. Hubo incluso un tiempo en el que este municipio tuvo paridad. «Éramos seis mujeres y seis hombres». A tres años de jubilarse, Aurora hace un balance positivo de su carrera como jefa, pero no olvida momentos complicados como las llamadas anónimas amenazantes. «Hubo un tiempo en el que desconectar era muy difícil, con mucho estrés y amenazas por el teléfono fijo». Hasta que en su casa se tomó la determinación de descolgar y seguir comiendo como si tal cosa. «Había que demostrar que no tenía miedo». Otra de las cosas que más le ha costado ha sido comunicar desgracias.

Ampliar Macarena Díaz Bote tomará posesión en diciembre como jefa de la Policía Local de Cabeza del Buey. HOY

Macarena Díaz Bote Futura jefa de la Policía Local de Cabeza del Buey «He sido bien recibida en una plantilla que tiene ocho agentes»

La última en subir al escalafón es Macarena Díaz Bote. Tomará posesión de su cargo como jefa de la Policía Local de Cabeza del Buey en diciembre. Tiene 36 años y ya ejerció en este municipio con 27 años, para después ir a Zafra.

Originaria de Almendralejo, se formó como arquitecta técnica, pero le pilló de lleno el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con una clara vocación de «ayuda a los demás», se presentó a las oposiciones y aprobó.

Dice no haber sufrido grandes problemas por ser mujer dentro de su profesión. «He sido bien recibida en una plantilla que actualmente tiene ocho agentes, la mayoría de más edad que yo». Entre sus situaciones más difíciles, Macarena cita algún suicidio y una reyerta con escopeta dentro del pueblo; mientras que entre los momentos más gratos guarda su desplazamiento a la Comunidad Valenciana para ayudar a los afectados por la dana y la asistencia a personas vulnerables durante la pandemia.

No niega que a veces escucha comentarios desafortunados, pero intenta no tomárselo «como algo personal». Es consciente de que un hombre tiene más fuerza física para actuar en ciertos operativos, pero cree «que la mujer puede hacer un uso de la palabra más efectivo».

Apoyo de Asempol

La presidenta de Asempol conoce bien el día a día de las compañeras que, como Macarena, prestan servicio en las zonas rurales y sus dificultades añadidas. «No es lo mismo que estar en una ciudad. En un pueblo te conoce todo el mundo. Ellas deben tener un tacto brutal, medir muy bien entre la sanción y el servicio al ciudadano».

Gema Moretón detalla otro de los logros alcanzados recientemente por el colectivo: «La paridad en el tribunal único de la oposición» en curso, a la que se han presentado 554 aspirantes, «el 28 por ciento mujeres».

Asevera, sin embargo, que aún hay barreras por superar. «Las pruebas físicas de las oposiciones no están bien reguladas»; y lo sostiene diciendo que «los chicos llegan sin problemas al diez y casi ninguna mujer alcanza esta nota».

Ampliar Andrea Molina, policía local en Hervás. HOY

Andrea Molina Primera policía local en el Valle del Ambroz «Siempre me han supervisado más que a mis compañeros»

En la comarca del Valle del Ambroz la primera mujer policía local se estrenó en 2021. Andrea Molina fue la encargada de abrir camino. Natural de San Vicente de Alcántara, esta agente que ahora tiene 25 años considera que su edad y sexo actuaron como condicionantes en los primeros compases de su carrera. «Sentía que no era válida, que necesitaba demostrar continuamente mi valía ante mis compañeros. Teníamos la misma experiencia porque éramos de la misma promoción, pero me sacaban doce años como mínimo». Percibía ciertas actitudes y aún no tiene claro «si aquello lo hacían para protegerla, al verla más pequeña». Lo cierto es que los compañeros varones «siempre tomaban la iniciativa en cada actuación, y yo iba como agente testigo», lamenta.

Constata que la situación ha cambiado a mejor para ella, pero aún siente que tiene que demostrar mucho. «Siempre me han supervisado más que al resto».

En cuanto a la percepción de la ciudadanía, recuerda que al principio la gente se extrañaba de su presencia. «Llegamos a Hervás cuatro policías de golpe, y yo era la única chica. Por desgracia, siempre se dirigían al varón, como si fuera él la referencia, y yo una simple pegatina de acompañamiento».

Le gusta «estar en la calle»

Dentro de todas las tareas que tiene encomendadas, Andrea prefiere las labores de seguridad, «estar en la calle», ahí donde se viven los momentos más complicados. Recuerda un caso de violencia de género. «El hombre atentó contra mi jefe y a mí me increpaba. En ese momento me sentí muy vulnerable».

Otro inconveniente en su día a día son unas viejas instalaciones no adaptadas a ambos sexos. «Solo hay un vestuario común y un cuarto de baño, que tengo que compartir con tres hombres. Así que tenemos que turnarnos».

El apoyo de Asempol le ha servido a la sanvicenteña para comprobar que muchos de sus problemas no son aislados. «La asociación nos da seguridad a la hora de tomar ciertas decisiones, te da impulso para quejarte, tienes detrás un respaldo jurídico y asesoramiento».

Por ahora le gusta trabajar en una población que es cabecera de comarca. «En Hervás hay mucha mezcla de gente, mucho movimiento; es un buen sitio que te permite aprender de todo». Pero Andrea busca ascender a un puesto de mando en una ciudad «como Cáceres o Badajoz». Por eso sigue formándose y compagina su trabajo con un doble grado de ADE y Turismo.

Ampliar Mónica Real, la única policía local de Serradilla. HOY

Mónica Real Única agente de Serradilla «Los vecinos me traen sus cartas para que les explique de qué son»

Molina ha comenzado hace pocos años su carrera, y Mónica Real es una veterana. Ejerce en Serradilla, su pueblo natal. Tiene 52 años e ingresó en el cuerpo en 1997, después de haber estudiado una FP de auxiliar de enfermería, sin vocación sanitaria.

Cuando Mónica empezó eran cuatro los agentes en esta población cacereña del Parque Nacional de Monfragüe (1.502 habitantes). Unos efectivos que han ido menguando con jubilaciones y traslados, hasta quedarse sola hace un año. Su jornada laboral discurre de ocho de la mañana a tres de la tarde, con tareas de lo más dispares: «Abrir el ayuntamiento, entregar notificaciones, elaborar informes de empadronamiento, controlar la báscula municipal, comprobaciones sobre licencias de obras, el acceso de los niños al colegio, mediación en conflictos, control de los puestos del mercadillo, echar los bandos o sancionar estacionamientos indebidos...». En cuestiones de orden público, se siente completamente limitada por la falta de efectivos, aunque cuenta con apoyo de la Guardia Civil.

También tiene que estar presente en los principales eventos del pueblo: la cabalgata de Reyes, pruebas deportivas, la marcha rosa o las procesiones.

Bofetón en una pelea

A pesar de algunas situaciones difíciles, como el bofetón que recibió en una pelea, la serradillana se siente cómoda en su pueblo y ayuda a los vecinos a solucionar trámites cotidianos. «Ahora estamos con los papeles de las aceitunas. Muchas personas mayores no saben cómo rellenarlos». Algunos de esos trámites exceden claramente de sus funciones. «Me vienen con cartas sin abrir porque se agobian. Quieren que les explique de qué son».

Por situaciones como esta, para ella es complicado lograr la desconexión cuando no está operativa. «Apago el móvil del trabajo. Antes no tenía tiempo para mi vida personal».

Azucena Tardío Tres años de policía local en Talarrubias «Las pruebas físicas de la oposición no fueron un problema»

Azucena Tardío trabaja en La Siberia. Esta agente de Torremayor (34 años) forma parte de la plantilla de Talarrubias desde hace tres años. Los requisitos físicos exigidos en la oposición no fueron obstáculo para ella. «Desde pequeña jugaba a fútbol sala y estudié Ciencias del Deporte». Está contenta en su actual puesto, aunque su objetivo es ir acercándose a poblaciones de las Vegas Bajas: «a Montijo, Arroyo o Calamonte».

La torreña no se plantea ascender. U, en su caso, se toma con «filosofía» quedar en un segundo plano en ciertas actuaciones. Su jornada se desarrolla por las mañanas y el grueso del trabajo se centra en regular el tráfico o gestionar sanciones.

Ampliar Isabel Mendoza, ya jubilada, logró su puesto de subinspectora en Cáceres en 1990.

Isabel Mendoza Fue subinspectora de la Policía Local en Cáceres «No existía mentalidad para ver mujeres en cargos eminentemente masculinos»

Isabel Mendoza ya está jubilada. Ella logró su puesto de subinspectora de la Policía Local de Cáceres en 1990. Contempla con orgullo la evolución de la mujer en las policías locales de Extremadura. Ella aprobó su plaza en 1982 y se retiró hace ocho años, tras alcanzar puestos de mando. En 1990 logró ascender a subinspectora, en una convocatoria en la que competía con ocho compañeros.

Una década en el turno de noche

Reconoce que sus primeros años fueron duros. «No existía mentalidad para ver a mujeres en cargos eminentemente masculinos». Con trabajo y constancia, logró ascender a oficial y posteriormente a subinspectora. «Aquello fue un hito en Cáceres». A pesar del logro, asegura que cada día tuvo que demostrar que valía para ese puesto. Isabel trabajó una década en el turno fijo de noche y rememora aquellos años -entre 1985 y 1996- como «los más felices» de su carrera. «Tenía compañeros jóvenes, más abiertos de mentalidad».

Analiza la situación actual de las plantillas y disfruta viendo a mujeres al frente de operativos en cualquier cuerpo policial. Considera que para aumentar la presencia femenina es fundamental el soporte de la asociación Asempol, una red de apoyo que su generación y otras pioneras no tuvieron como respaldo. Desde la experiencia da un consejo a las nuevas policías. «Esas mujeres deben prepararse muy bien para, cuando llegue el momento, alcanzar los puestos de mando».