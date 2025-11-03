HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Andrea Molina, Macarena Díaz, Azucena Tardío y Mónica Real son policías locales en pueblos de Extremadura. HOY

Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

De los 1.500 agentes municipales en activo en Extremadura, ellas representan el 8 por ciento de las plantillas

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:22

Azuaga, Hervás, Cabeza del Buey, Talarrubias, Serradilla... Aumentan los municipios extremeños con mujeres policías locales. Al igual que en las ciudades, la presencia femenina aún ... es minoritaria en el conjunto de las plantillas rurales. De los 1.500 agentes que prestan servicio en la comunidad, «no llegamos al 8 por ciento», y el 70 por ciento trabaja en la provincia de Badajoz. Los datos los da Gema Moretón, agente en Plasencia desde hace 25 años y presidenta de la Asociación de Mujeres Policías Locales de Extremadura (Asempol). Esta entidad nació como red de apoyo para promover la igualdad en el cuerpo, dar visibilidad a las agentes y mejorar su formación.

