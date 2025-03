La mujer en política: de invisible a protagonista

La política es uno de los ejemplos más claros para mostrar el avance de la mujer en las últimas décadas. En Extremadura ha pasado de ... ser casi invisible a convertirse en máxima protagonista. Solo hace falta dar un paseo por la Asamblea, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos para advertirlo.

En el año 1983, solo el 4,2% de los asientos del Parlamento los ocupaban ellas. Eran tres: María del Pilar Barrantes y María Jesús López por el PSOE, y Marcelina Elviro por Extremadura Unida. Hoy ese porcentaje es del 43%, con 28 diputadas. Además, cada vez tienen cargos de mayor relevancia. De hecho, por primera vez una mujer, María Guardiola, es presidenta de Extremadura, y en la Mesa de la Asamblea ellas llevan la voz cantante, con cuatro puestos (presidenta, vicepresidenta primera y secretarias primera y segunda) frente a dos ocupados por hombres. Nada que ver con la imagen de la primera legislatura (1983-1987), cuando ellos ocupaban todos los asientos. Son pruebas de lo mucho que ha cambiado la política en cuanto a la igualdad de género.

«La libertad y la democracia siempre han llegado más tarde a la vida de las mujeres, y es a partir de 2008, con la Ley de Igualdad de Rodríguez Zapatero, en la que se contemplaba la paridad electoral, cuando la mujer entró de lleno en la vida política», recuerda Techi García, portavoz de Igualdad en el grupo parlamentario socialista de Extremadura.

«Derechos en peligro»

Ella, que lleva en política desde 2015, considera que pese a los avances, «los derechos de las mujeres siempre están en peligro», y hay que seguir vigilantes. «Por primera vez en Extremadura ha entrado en el Parlamento la extrema derecha, que no tiene ninguna mujer entre sus primeros cinco parlamentarios», lamenta García, que cree que «actualmente, la región sufre una involución en políticas de igualdad».

No está de acuerdo Teresa Tortonda, secretaria del grupo parlamentario del PP. «Para el Gobierno de la Junta, la igualdad no es algo secundario, y todas las políticas están encaminadas a conseguirla. Además, la igualdad no es patrimonio de ninguna ideología o sector social», dice Tortonda, que se inició en la carrera política como concejala en Villafranca de los Barros en 1999.

Ampliar Las cuatro políticas, en la Asamblea de Extremadura. J. M. Romero

Desde su experiencia personal, asegura que «las mujeres en el PP no han tenido problemas para llegar a órganos de dirección», y pone un ejemplo. «En el comité de dirección del PP extremeño son doce personas, y de ellas ocho son mujeres. En el PP jamás se ha tenido ningún tipo de prejuicio a que sean las mujeres las que lideren», afirma Tortonda, que cree que «los esfuerzos de toda la sociedad deben ir destinados a lograr la igualdad y no politizar la violencia de género».

En el caso de Extremadura, el avance de la mujer en política se dio sobre todo en las dos primeras décadas de vida de la Asamblea. Pasó de tres diputadas en sus inicios a 24 en 2003, mientras que en los últimos 20 años la incorporación de ellas en términos generales ha sido menor, pues han pasado de 24 a 28.

Pero si atendemos a quienes dirigen, es decir, al Gobierno autonómico, la cosa cambia. En 1983, la representación de las mujeres era casi testimonial, y solo cinco comunidades (Andalucía, Canarias, Extremadura, Madrid y Murcia), contaban con ellas en el gobierno. Hoy, todos los gobiernos cuentan con mujeres. La proporción total es del 45,8% de féminas.

En la región, solo una mujer estuvo en el primer el Ejecutivo autonómico, según recoge el informe Mujeres en cifras del Ministerio de Igualdad, que compara datos entre 1983 y 2023. Hoy es una de las regiones con mayor porcentaje de mujeres en su gobierno autonómico, con un 63,6%. De 11 que lo forman, hay siete.

Y en este camino, María de los Ángeles Bujanda Alegría fue la pionera. En el primer Ejecutivo regional, ella ocupó la cartera de Emigración y Acción Social. Se convirtió así en la primera consejera en Extremadura, rodeada de nueve hombres. No fue hasta la sexta legislatura, la última de Rodríguez Ibarra, entre 2003 y 2007, cuando se rozó la paridad. Seis consejeras de un total de trece personas que pasaron por las once consejerías. Ya entre 2007 y 2011, por primera vez hubo más consejeras (seis) que consejeros (cinco) en el conjunto de la legislatura, y dos mujeres ocuparon las vicepresidencias.

Camino por recorrer

Pese a los avances, la extremeña es una de las comunidades que se sitúa a la cola en igualdad en cuanto a parlamentos autonómicos, según los últimos datos del INE. Solo Murcia, Aragón, Melilla, Cantabria, Castilla La Mancha y Castilla y León tienen menos mujeres en sus parlamentos que Extremadura. Además, solo en Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares ellas son más.

Por eso hay un largo camino por recorrer y obstáculos a los que enfrentarse, tal y como detalla Nerea Fernández, portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea regional. «A mí me ha pasado en la Asamblea que diputados del PP o de Vox se dirijan a mí diciéndome 'chiqui' o 'mi niña'», relata la diputada, de 32 años y debutante en el Parlamento autonómico en esta legislatura, aunque lleva en política desde los 17 años. «A las mujeres con responsabilidades se nos infantiliza, y se nos exige el doble, es algo que está implícito en la sociedad», opina Fernández. «Tenemos que estar demostrando nuestra valía constantemente, y al final cargamos con más trabajo que nuestros colegas hombres en los mismos puestos», apunta la diputada, que tiene claro que todavía queda mucho camino. «Hay que apostar por las mujeres para cargos de responsabilidad, pero por mujeres feministas, para que no pase lo que ocurre ahora, que intentas sacar adelante un manifiesto por el 8M y resulta muy difícil».

Donde aún sigue habiendo muchas diferencias es en las alcaldías de los pueblos extremeños: De 388, hay alcaldesas en 103, o sea, en el 26,5%. En 1983 solo había 12 alcaldesas, lo que situaba el porcentaje en un mísero 3,2%. También son menos concejalas: 1.332 frente a 1.561 hombres, lo que supone el 46%.

Una de ellas es Marta Gervasia Garrido, portavoz en el Ayuntamiento de Mérida. Se afilió a Vox en octubre de 2017 tras dedicarse durante toda su vida al campo. «Era agricultora, así que siempre me he movido en un mundo de hombres y nunca he tenido ningún problema», afirma consciente de los avances sociales que ha habido. «La mujer ya no está tan metida en casa y tenemos otras inquietudes, y la sociedad está cambiando. La mujer se está implicando mucho más en todos los aspectos. Si eres una persona válida y trabajadora, no importa que seas hombre o mujer, yo no me he encontrado ningún obstáculo por cuestión de género», opina Garrido, que no es partidaria de la discriminación positiva. «No estoy de acuerdo –dice la concejala emeritense– con eso de que hay que darle un puntito más a las mujeres. Nosotras somos igual que ellos. No hay ni que beneficiar a las mujeres ni perjudicar a los hombres». La política –concluye– «ya no es una cuestión solo de hombres».