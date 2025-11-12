La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento

Momento en el que la mujer y su nieta cruzaron la Corredera instantes antes de que les arrollaran los caballos.

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:36 Comenta Compartir

La mujer que fue arrollada por un caballo en el Día de la Luz en abril de 2022 reclama 1,3 millones al Ayuntamiento arroyano por los daños y perjuicios sufridos.

Debido al accidente, la mujer de 69 años en el momento en el que sucedieron los hechos, pasó 48 días ingresada en la UCI. Le arrolló un caballo en las carreras del Día de la Luz sobre las tres de la tarde del 18 de abril de 2022. La mujer, acompañada de su nieta, trató de cruzar la calle Corredera cuando se acercaban los jinetes y los equinos se llevaron a ambas por delante, a la altura de las Cuatro Esquinas.

La niña, de siete años, fue trasladada al Hospital San Pedro de Alcántara con pronóstico reservado y recibió el alta al día siguiente. La mujer recibió asistencia sanitaria por un trauma cranoencefálico y fue atendida por una UVI móvil. Posteriormente fue trasladada con pronóstico grave al Hospital Universitario de Cáceres, donde permaneció casi dos meses en ese estado. Fue intubada con un hematoma subaracnoideo y fracturas costales y de pelvis.

La reclamación de la responsabilidad patrimonial fue presentada el 24 de marzo de 2023 y ahora la Comisión Jurídica de Extremadura ha emitido un dictamen, pues está obligada a ello en los expedientes tramitados por las entidades locales cuya cantidad reclamada sea igual o superior a 50.000 euros.

En dicho dictamen concluye que el expediente tramitado tiene «defectos procedimentales» y no se pronuncia sobre si existe o no responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

Indica que el error administrativo se debe a la falta del trámite de audiencia, una irregularidad que se produce cuando no se da a los interesados la oportunidad de exponer sus argumentos, presentar pruebas y defender sus derechos antes de que se dicte una resolución que les afecte. En este caso, la Comisión Jurídica considera que se da esa falta de trámite de audiencia a la afectada y a una aseguradora.

Hay que recordar que el accidente causó gran conmoción en la localidad cacereña, pues con él también recordó el trágico suceso acaecido en 2009, cuando un policía local de 45 años perdía la vida en circunstancias similares mientras trataba de evitar que una mujer saludara a alguien que estaba al otro lado de la calle.

Con la muerte del policía local del municipio cacereño, famoso por sus carreras de caballos, y el atropello en 2022 se volvió a poner entredicho la seguridad de una fiesta que congrega a miles de personas en una calle estrecha sin vallas protectoras que separen del galope de los caballos.