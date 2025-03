Coronavirus en Extremadura: Once muertos por covid en la última semana en Extremadura elevan a 2.266 las víctimas totales

Adiós a las mascarillas después de Semana Santa

La evolución de la pandemia y la altísima cobertura vacunal ha hecho que en las últimas semanas las instituciones sanitarias vayan dando paso hacia una 'gripalización' de la covid-19. Se han ido eliminando restricciones, se han abandonado la realización de pruebas diagnósticas y los aislamientos y en unos días casi podremos olvidarnos de las mascarillas. La mascarilla en interiores dejará de ser obligatoria en España el 20 de abril. Habrá, eso sí, algunas excepciones, establecidas por los expertos de la Ponencia de Alertas. La imposición se mantiene para los hospitales (tanto en trabajadores como en ingresados si comparten zonas comunes), las residencias de mayores (no para los residentes, pero sí para trabajadores y visitantes) y el transporte público. Además, se recomendará un «uso responsable» en la población vulnerable, cuando no se pueda guardar un metro y medio de distancia de seguridad y en lugares donde no exista una buena ventilación.