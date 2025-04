En Alcántara, ya había dos bibilotecas privadas en el siglo XVI y en 1959 (se inauguró oficialmente en 1960), un cuarto de siglo antes de ... que las bibliotecas públicas llegaran a los pueblos de Extremadura, Alcántara ya tenía la suya. No es de extrañar que, hoy, esta biblioteca cuente con más de 30.000 volúmenes y alrededor de mil socios en un pueblo de 1.361 habitantes, además de haber conseguido este verano un premio más de los numerosos que jalonan su trayectoria: el María Moliner de animación a la lectura.

En esta historia singular de libros y lectores, ha tenido una influencia destacada una mujer llamada Juani Santano Díaz, que, en 1970, siendo una niña, ya acudía a la biblioteca de su pueblo casi todos los días y acabó siendo la bibliotecaria de Alcántara durante 40 años fructíferos y emocionantes. Juani falleció el pasado 4 de agosto, a la edad de 62 años. Ha muerto una bibliotecaria extremeña y nos hemos quedado huérfanos de una animadora cultural imprescindible. Los libros lloran tinta y en Alcántara, este verano, cada página leída era un homenaje a Juani, hija de un obrero que trabajó primero en una panadería, luego en la hidroeléctrica y acabó jubilándose en la presa de Cedillo. Aquel obrero compraba novelas de folletín en el estanco y se las leía a la abuela y a la madre de Juani mientras cosían.

«Mi hermano me tenía que sacar de paseo y como no me quería llevar de recolguín con sus amigos, me dejaba en la biblioteca, así que me considero una rata de biblioteca desde los siete años», me contaba una tarde de invierno en su precioso y monumental lugar de trabajo: el hospital de la Piedad, donde parte de la biblioteca ocupa la capilla, obra de Gaspar López el Viejo, y otra parte es obra de Guillén Ferrant.

Siendo una adolescente, a Juani le encantaba ayudar a los bibliotecarios: Desiderio Suárez y Emigdio Solano. Fue este quien la propuso a la junta rectora como bibliotecaria cuando se jubiló. Empezó trabajando dos horas y pronto tuvo jornada completa. «En Alcántara, llegó a haber 20 carnicerías y 5.000 habitantes, había que hacer cola para todo», recordaba Juani los tiempos de la construcción del embalse. «Desde siempre, Alcántara ha sido un cruce de caminos, de gente y eso la ha hecho más abierta, con otras inquietudes. Aquí había un poblado para los belgas, otro para los alemanes, otro para los italianos. Las mujeres italianas de los ingenieros se bañaban en bikini, vestían minifalda, los curas las miraban y ellas les decían: Padre, 'tutto' es bendecido», contaba Juani con su ironía marca de la casa.

Juani era una fuente inagotable para historiadores e investigadores en busca de datos sobre las joyas de Alcántara: el puente, San Pedro, el conventual, el recetario... «Sobre ese recetario fantasma sueño con hacer una tesis. Se lo llevaron a Francia durante la Guerra de Independencia. El problema es que el recetario está mal catalogado. Habría que recorrer las bibliotecas francesas para encontrarlo y yo no me puedo mover a su caza y captura», lamentaba.

«Los tratadistas culinarios Escoffier y Brillat-Savarin aseguraban que el recetario fue el mejor trofeo de la guerra napoleónica. Los franceses dicen que su cocina actual parte del recetario de Alcántara: sus salsas, la bechamel, las croquetas, el consomé o caldo consumido, la cocina de caza, los caldos de verdura. En los años 20, el plato estrella del restaurante Maxim's era la perdiz a la moda de Alcántara», detallaba Juani, que no nos podrá dejar su tesis soñada, pero sí nos lega su ejemplo, su gestión cultural y su pasión emocionante por los libros, por Alcántara y por su biblioteca.