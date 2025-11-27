Muere el vecino de Puebla de Argeme que resultó herido en el incendio de una vivienda

Imagen de archivo de bomberos del Sepei, cuyos efectivos acudieron ayer al incendio de la vivienda en Puebla de Argeme.

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:37 Comenta Compartir

El vecino de la localidad cacereña de Puebla de Argeme que resultó herido en el incendio de una vivienda este miércoles, murió poco después de ser trasladado de urgencia al hospital de Getafe. Así lo han confirmado a HOY desde este centro sanitario, donde fue ingresado debido a las graves quemaduras que sufrió.

El hombre, de 53 años de edad, resultó herido de gravedad tras registrarse un incendio en su vivienda, ubicada en la calle Aliso de Puebla de Argeme, población integrada y perteneciente administrativamente al municipio de Coria.

Según las primeras valoraciones realizadas por los sanitarios que le atendieron en un primer momento en el lugar de los hechos, el varón sufrió quemaduras de tercer grado. Fue trasladdo en principio al hospital de Coria, aunque posteriormente fue derivado de urgencia a la Unidad de Grandes Quemados del hospital de Getafe, centro hospitalario de referencia nacional en tratamientos de quemaduras. Hasta allí lo llevaron helicóptero sanitario en estado «crítico».

Según los datos aportados por el centro de emergencias 112 Extremadura, el suceso se produjo poco antes de las doce de la mañana de este miércoles. El afectado murió en el hospital de Getafe ese mismo día, momentos después de ingresar. La víctima no pudo superar las lesiones que sifrió por el fuego.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, además del helicóptero, bomberos del parque de Coria, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Coria.

Otros incendios

No fue el único suceso se este tipo que se registró este miércoles en Extremadura. Durante esa jornada se produjeron otros dos incendios en viviendas en los que resultaron heridas dos personas. una mujer de 69 años en Herrera del Duque y una mujer de 56 en Villafranca del Guadiana. Ambas resultaron afectadas por el humo tras sufrir intoxicación por monóxido de carbono como consecuencia del fuego.

El primero de los sucesos ocurrió poco antes de las cuatro de la madrugada en el inmueble situado a la altura del número 36 de la calle Castillo de Puebla de Herrera del Duque. Como consecuencia de las llamas, se originaron numerosos daños materiales. La mujer resultó afectada de manera leve y no precisó traslado a centro sanitario.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron una Unidad Medicalizada, dotaciones de bomberos de Herrera y Castuera, aunque esta última no llegó a asistir, y patrullas de la Guardia Civil.

El otro fuego tuvo lugar durante la mañana de este miércoles en Villafranco del Guadiana, pedanía de Badajoz. En este caso el incendio se ha registrado en una vivienda situada en la calle Mérida.

Como consecuencia, una mujer de 56 años resultó afectada por el humo tras sufrir una intoxicación monóxido de carbono. La herida fue trasladada en estado 'menos grave' al hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un equipo de Soporte Vital Básico, una ambulancia convencional, personal sanitario del Punto de Atención Continuada de Talavera la Real, bomberos del parque municipal del Ayuntamiento Badajoz así como patrullas de la Policía Local y Guardia Civil.