Muere el octavo varón más longevo de Extremadura

«Trabajar mucho y tener mucha salud», ese era el secreto de Santiago Castellano, fallecido a los 104 años y 255 días en su Losar ... de Vera natal. Desde joven dedicó su vida al campo y trabajó en diferentes fincas. residía desde hace años en la residencia-pisos tutelados Ángeles Bujanda. Hoy, Santiago deja a sus familiares una mochila llena de experiencias y recuerdos, y el orgullo de haber compartido vida con una persona que es parte de la historia viva de Extremadura.

En el ranking de los varones más longevos de Extremadura, Santiago era el octavo, según el experto Daniel Germán. Con 110 años, Jesús Redondo encabeza el ranking de hombres, tanto a nivel regional como nacional. Nacido en Cañaveral, el supercentenario reside actualmente en Cáceres. Adolfo Barrero es el más longevo de la provincia de Badajoz con 108 años de edad.

Si se tiene en cuenta el ranking total de la región, Ascensión Capilla es la persona más longeva de Extremadura. Conocida como 'La Chonita', Ascensión tiene 111 años y es procedente de Cabeza del Buey, pero a día de hoy reside en Madrid. Tiene demencia senil, pero luce fuerte físicamente y espera ser reconocida en las listas de organizaciones internacionales de las personas más longevas del mundo. En el ranking nacional se encuentra en el sexto puesto de personas más longevas de España.

En tercera posición está Juan Cobos Sánchez, que nació apenas dos meses después, el 27 de julio de 1915 en Jerte (Cáceres). En la actualidad vive en Irún. El cuarto lugar lo ocupa Adolfo Barrero Macías, nacido el 20 de noviembre de 1916 y que vive en el mismo lugar donde nació, en Calamonte (Badajoz). Tiene 108 años.

Milagros Agustina González Nieto tiene esa misma edad y es la quinta persona de más edad en Extremadura actualmente. Nació solo seis días después, el 26 de noviembre de 1916. Igual que Adolfo, vive en el mismo lugar donde nació, en Plasencia.

En sexto lugar está María Sánchez Gómez, que nació el 11 de diciembre de 1916 en Olivenza (Badajoz) y hoy vive en Irún (Guipúzcoa) a sus 108 años. En octavo lugar está ahora Brígida Soltero Hernández, nacida el 9 de abril de 1918 en La Garrovilla (Badajoz) y que con 107 años vive en Barberá del Vallés (Barcelona).