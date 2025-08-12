HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de Santiago Castellano HOY

Muere el octavo varón más longevo de Extremadura

Santiago Castellano Martín ha fallecido a los 104 años en la residencia de Losar de la Vera, ciudad en la que nació en 1920

J. M. Solo de Zaldívar

Martes, 12 de agosto 2025, 15:46

«Trabajar mucho y tener mucha salud», ese era el secreto de Santiago Castellano, fallecido a los 104 años y 255 días en su Losar ... de Vera natal. Desde joven dedicó su vida al campo y trabajó en diferentes fincas. residía desde hace años en la residencia-pisos tutelados Ángeles Bujanda. Hoy, Santiago deja a sus familiares una mochila llena de experiencias y recuerdos, y el orgullo de haber compartido vida con una persona que es parte de la historia viva de Extremadura.

